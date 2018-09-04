Итоги: Мировой фондовый рынок 04.09.18

Додано: Вів 04 вер, 2018 12:41

Европейский фондовый рынок в целом мало изменился в понедельник.Европейский фондовый рынок в понедельник в целом остался на прежнем уровне, аналитики отмечают неопределенность в отношении торговых противоречий в мире. Активность торговли была ниже обычной, так как в США выходной.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,07%, после снижения на 0,8% в пятницу. В августе он снизился на 2,4%..Пара евро-доллар выросла на 0,1%.Торговые переговоры США и их торговых партнеров были источником волатильности последние несколько месяцев. В последнее время в фокусе внимания — политика администрации президента США Трампа в отношении Канады.На выходных президент США Трамп в твите написал, что нет политического обязательства включить Канаду в обновленную версию NAFTA.Его комментарий появился после того, как соглашение с Мексикой по изменению NAFTA, кажется, сигнализировало, что Белый дом хочет пойти на компромисс в жестких требованиях и предотвратить разрушительные торговые войны.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в «зеленой» зоне на фоне коррекции на биржах Китая после продолжительного периода снижения.Во вторник большинству индексов региона удалось выйти в плюс вслед за китайскими фондовыми рынками, которые выросли после продолжительного снижения. В то же время торговые опасения продолжают сдерживать оптимизм на рынках региона. В конце августа СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп готовится в сентябре ввести следующий «транш» американских пошлин на китайский импорт объемом $200 миллиардов. Новые пошлины могут быть введены в конце текущей недели.В то же время инвесторы обратили внимание на статистику из Южной Кореи. По данным статистического ведомства страны, ВВП во II квартале вырос на 2,8% в годовом выражении и на 0,6% - в квартальном, что оказалось хуже прогнозов аналитиков. В то же время инфляция в августе составила 1,5% в годовом исчислении и 0,5% - в месячном. Аналитики ждали значения показателя на уровне 1,3% и 0,4% соответственно.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,87% - до 68,14 RUB/USD, курс евро - на 1,01%, до 79,17 RUB/EUR. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,64% - до $78,14 за баррель.Акции Сбербанка подешевели на 0,43%, «Газпрома» — на 0,81%, «ЛУКОЙЛа» — подорожали на 0,59%, «АЛРОСы» — снизились на 1,05%. Бумаги Московской биржи — подросли на 0,42%.Российский фондовый рынок провел не слишком результативный день. Индекс Мосбиржи всю сессию балансировал то в легком «плюсе», то в символическом минусе и к вечеру остался в «красной» зоне, но без агрессивных «медведей». Рублевый индикатор закрепляется в пределах 2 330—2 350 пунктов, где ему сейчас и место. Индекс РТС «топит» ослабление валюты РФ, это движение продолжится, пока валютный рынок эмоционален. Вторник РТС проведет в коридоре 1 075—1 085 пунктов.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: