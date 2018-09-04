Итоги: Энергетика 04.09.18

Anadarko Petroleum Corp сообщила в понедельник, что эвакуировала персонал и остановила работу двух буровых установок в Мексиканском заливе в преддверии приближения к американскому побережью урагана «Гордон».



«Мы внимательно следим за погодными условиями в восточной части Мексиканского залива, и для обеспечения безопасности людей мы эвакуировали весь персонал с объектов Horn Mountain и Marlin. Мы также приостановили работу обеих платформ», - сообщила компания на своем сайте.



Снижение буровой активности в США, как правило, позитивно сказывается на нефтяных ценах, так как сигнализирует о возможном снижении объемов добычи и поставок.



При этом нефть Brent дешевеет на фоне снижения опасений инвесторов в сокращении поставок иранской нефти. США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.



Как сообщает агентство Reuters, власти Индии разрешили своим государственным нефтеперерабатывающим компаниям импортировать иранскую нефть, если Тегеран обязуется доставлять ее на своих танкерах. В Китае НПЗ также перекладывают обязательства по доставке сырой нефти на иранскую танкерную компанию National Iranian Tanker Co (NITC). «Это может означать, что два крупнейших импортера нефти в Азии планируют продолжить покупки в Иране, несмотря на давление Вашингтона», - добавляет агентство.

