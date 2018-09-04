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Итоги: Энергетика 04.09.18

Итоги: Энергетика 04.09.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 12:43

Итоги: Энергетика 04.09.18

Мировые цены на нефть во вторник торгуются без единой динамики, стоимость американской марки WTI растет из-за закрытия двух буровых платформ Anadarko Petroleum Corp в Мексиканском заливе в преддверии урагана.

По состоянию на 8.15 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,04%, до $78,12 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - росла на 0,46%, до $70,12 за баррель.

Anadarko Petroleum Corp сообщила в понедельник, что эвакуировала персонал и остановила работу двух буровых установок в Мексиканском заливе в преддверии приближения к американскому побережью урагана «Гордон».

«Мы внимательно следим за погодными условиями в восточной части Мексиканского залива, и для обеспечения безопасности людей мы эвакуировали весь персонал с объектов Horn Mountain и Marlin. Мы также приостановили работу обеих платформ», - сообщила компания на своем сайте.

Снижение буровой активности в США, как правило, позитивно сказывается на нефтяных ценах, так как сигнализирует о возможном снижении объемов добычи и поставок.

При этом нефть Brent дешевеет на фоне снижения опасений инвесторов в сокращении поставок иранской нефти. США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Как сообщает агентство Reuters, власти Индии разрешили своим государственным нефтеперерабатывающим компаниям импортировать иранскую нефть, если Тегеран обязуется доставлять ее на своих танкерах. В Китае НПЗ также перекладывают обязательства по доставке сырой нефти на иранскую танкерную компанию National Iranian Tanker Co (NITC). «Это может означать, что два крупнейших импортера нефти в Азии планируют продолжить покупки в Иране, несмотря на давление Вашингтона», - добавляет агентство.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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