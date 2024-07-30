Всюдиносапхайчик написав:А ось і графік на 3-й квартал, заплановано торги тричі по $ і двічі по €. Для порівняння у 2024 році за аналогічний період було 5 торгів по долару з загальним лімітом 900 млн та 2 по євро з лімітом 200 млн.
Всюдиносапхайчик написав:А ось і графік на 3-й квартал, заплановано торги тричі по $ і двічі по €. Для порівняння у 2024 році за аналогічний період було 5 торгів по долару з загальним лімітом 900 млн та 2 по євро з лімітом 200 млн.
Всюдиносапхайчик написав:А ось і графік на 3-й квартал, заплановано торги тричі по $ і двічі по €. Для порівняння у 2024 році за аналогічний період було 5 торгів по долару з загальним лімітом 900 млн та 2 по євро з лімітом 200 млн.
Всюдиносапхайчик написав:А ось і графік на 3-й квартал, заплановано торги тричі по $ і двічі по €. Для порівняння у 2024 році за аналогічний період було 5 торгів по долару з загальним лімітом 900 млн та 2 по євро з лімітом 200 млн.
По долару якось не логічний графік погашення 31.07 а вони аукціон 29 проводять. Мабуть свіжих грошей для погашення нашкрібати хочуть
Залежить від того яку логіку шукати. Мінфін взяв курс на поступову відмову від запозичень на внутрішньому ринку у $ та €, тому наступні розміщення не для того, щоб залучити якомога більше іноземної валюти інвесторів, а підштовхнути їх шукати інші фінансові інструменти.
VASH написав:Облігації (одного ISIN) були придбані в ІКУ практично одночасно (різниця десяток секунд) через Дію з поверненням на різні картки (єПідтримка Привату та єПідтримка Сенсу).
А в системі ICU вони різними бандлами лежать чи одним? Бо в мене обєднує.
Не зовсім зрозуміло, що ви маєте на увазі під БАНДЛАМИ???. Даний папір купувався цілою низкою угод. Цікавлять дві наступні угоди (данні із ІКУ https://trade.online.icu/): перша проведена 1.04.25 10.23.49 78шт та друга – 1.04.25 10.23.53 47шт