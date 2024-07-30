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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 897898899900
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 19:32

  vadymbanker написав:
ihorsic написав:
  Всюдиносапхайчик написав:А ось і графік на 3-й квартал, заплановано торги тричі по $ і двічі по €. Для порівняння у 2024 році за аналогічний період було 5 торгів по долару з загальним лімітом 900 млн та 2 по євро з лімітом 200 млн.

https://www.mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv

По долару якось не логічний графік погашення 31.07 а вони аукціон 29 проводять. Мабуть свіжих грошей для погашення нашкрібати хочуть
Повний треш. Що робити не знаю. Можливо є якийсь банк готовий рол овер зробити…?


А в чому проблема продати овдп достроково?
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 06:47

  Navegantes написав:
  ihorsic написав:Останній робочий день кварталу та перший робочий день місяця ці обмеження вже не діють?

Діють. Найближче котирування Привату - 02/07/2025

Раніше 1-го нічого би не зробив, а зараз замовив облігації.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 09:29

Re: Ринок ОВДП

Всюдиносапхайчик написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Через кого зараз найкраще брати участь у валютних аукціонах Мінфіну? З погляду зручності, мінімальних комісій.

З того, що я знаю:

1. У Приваті "*Операції з купівлі військових облігацій – не тарифікуються (до закінчення періоду дії воєнного стану)." Ймовірно, будуть якісь невеликі разові витрати при відкритті рахунків у ц/п, тощо. Преміальним клієнтам доступне оформлення угод від 1 млн грн на первинному ринку, непреміальним - з портфеля банка у приват-24. Зверніться до свого преміального менеджера або станьте преміальним клієнтом для угод від 1 млн грн на первинному ринку. Також необхідно буде пройти фінмон.

2. В Ощада комісії дуже символічні можна вважати, що їх не існує і придбання на первинному ринку також через свого преміального менеджера + фінмон.
Приват не пропонує послугу виходу на аукціон, тільки вторинний ринок, тобто з його портфеля, в приват24
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 09:30

Re: Ринок ОВДП

Bobua написав:
  vadymbanker написав:
ihorsic написав:[quote="5868540:Всюдиносапхайчик"]А ось і графік на 3-й квартал, заплановано торги тричі по $ і двічі по €. Для порівняння у 2024 році за аналогічний період було 5 торгів по долару з загальним лімітом 900 млн та 2 по євро з лімітом 200 млн.

https://www.mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv

По долару якось не логічний графік погашення 31.07 а вони аукціон 29 проводять. Мабуть свіжих грошей для погашення нашкрібати хочуть
Повний треш. Що робити не знаю. Можливо є якийсь банк готовий рол овер зробити…?


А в чому проблема продати овдп достроково?[/quote]Ніхто у мене їх не купить на біржі, погашення дуже скоро - 31 липня, дохідність буде майже нуль.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 10:10

vadymbanker Та невже? Якщо не знаєте, краще не вводьте людей в оману, Приват надає послуги придбання ОВДП на первинному ринку, по сумі придбання від 1 млн грн.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 11:04

Re: Ринок ОВДП

Всюдиносапхайчик написав:vadymbanker Та невже? Якщо не знаєте, краще не вводьте людей в оману, Приват надає послуги придбання ОВДП на первинному ринку, по сумі придбання від 1 млн грн.
Круто не знав, дуже дякую!
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 11:19

  vadymbanker написав:
Всюдиносапхайчик написав:vadymbanker Та невже? Якщо не знаєте, краще не вводьте людей в оману, Приват надає послуги придбання ОВДП на первинному ринку, по сумі придбання від 1 млн грн.
Круто не знав, дуже дякую!

Придбання на первинному ринку відбувається не через приват-24, а через інші засоби зв'язку і через свого менеджера (преміального).
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 11:34

  Всюдиносапхайчик написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Через кого зараз найкраще брати участь у валютних аукціонах Мінфіну? З погляду зручності, мінімальних комісій.

З того, що я знаю:

1. У Приваті "*Операції з купівлі військових облігацій – не тарифікуються. Також необхідно буде пройти фінмон.

2. В Ощада комісії дуже символічні можна вважати, що їх не існує і придбання на первинному ринку також через свого преміального менеджера + фінмон.


Дякую.
Поспілкувався з Приватом. Комісій немає.
В Ощаді не спілкувався. Якийсь він досі не клієнтоорієнтований. Не хочу зв'язуватися.
У Райфі назвали комісію 0,05% (мін. 10 дол/євро) + 400 грн. разово за відкриття рахунку.
Фінмон, зрозуміло, є у кожного.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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