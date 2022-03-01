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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 905906907908
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:01

  24589 написав:
  prodigy написав:
  Navegantes написав:225940 (11/01/2023) брали


на той час зовсім не орієнтувався у таблицях ОВДП, у банку пропонували 3 бумаги, вибрав ту, де строк був менший (дві інші були до травня і червня)

яким банком користувались тоді для цього? газ?

газ тоді і зараз
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:32

Re: Ринок ОВДП

Navegantes написав:
  lamal написав:
Navegantes написав:[quote="5870044:moveton"]Как я помню, чтобы поддержать страну, и на вторичке тогда не стеснялись покупать с такой доходностью.


07-08 березня 2022 брав по 11 %, в травні 2022 по 10 %, в липні 2022 - 13,88 % та 14,53 %
А як ви в березні брали? Бо я закупився 18 і 21 лютого , а потім доступ до біржі в icu десь аж в квітні поновили...


Через ICU і брав
01/03/2022 отримав таке повідомлення на пошту

"Шановний клієнте,

Найближчим часом Міністерство фінансів України проведе аукціон з випуску воєнних облігацій, кошти від яких будуть спрямовані на підтримку української армії.

ICU робить все можливе, щоб папери стали доступні для покупки в системі ICU Trade якнайшвидше. Ми обов'язково повідомимо вам окремо, коли ви зможете купити папери"

а 07/03 та 08/03 придбав UA225668[/quote]О, дякую що нагадали! Переглянув свою пошту , так, були листи на початку березня від ICU, нажаль не зміг тоді купити овдп , бо всі кошти пішли 22лютого на звичайні облігації.
lamal
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в Приваті є 18.5% (майже 29 рік)
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000235782
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 12:07

Випадково натрапив на новий цікавий ОВДП сервіс -

https://ovdp.in.ua/prices


ovdp.in.ua — простий інструмент для відстеження виплат і управління портфелем будь-якого розміру. Економте час і плануйте фінансове майбутнє з легкістю.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 12:18

  greenozon написав:в Приваті є 18.5% (майже 29 рік)
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000235782

Звичайна банківська дохідність (тобто БЕЗ ефемерних YTM) = чуток більше 21.11% річних (16.25% чистими)
Тобто беріть краще річний Соледар, не прогадаєте ))
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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