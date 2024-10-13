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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 20 лип, 2025 20:33
На УНІАН ще 2 висера про ІКУ того автора за минулий місяць. Дуже схоже на джинсу
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Додано: Нед 20 лип, 2025 21:05
SAndriy1 написав: novichok написав:
https://t.me/times_ukraina/52817
Телеграм канал смітник, але там є посилання на УНІАН.
Чи варто звертати увагу?
Завжди варто звертати увагу.
На мій погляд - замовна публікація. Може на гроші розведуть, а може - намагаються обмежити ICU
прикриють кантору, робіть висновки швидко
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Додано: Нед 20 лип, 2025 21:06
Boundless написав:
На УНІАН ще 2 висера про ІКУ того автора за минулий місяць. Дуже схоже на джинсу
спокойствие, только спокойствие (карлсон)
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Додано: Пон 21 лип, 2025 07:57
prodigy написав: SAndriy1 написав: novichok написав:
https://t.me/times_ukraina/52817
Телеграм канал смітник, але там є посилання на УНІАН.
Чи варто звертати увагу?
Завжди варто звертати увагу.
На мій погляд - замовна публікація. Може на гроші розведуть, а може - намагаються обмежити ICU
прикриють кантору, робіть висновки швидко
Занадто великі, щоб впасти))) націоналізують, як найгірший варіант. У статті дуще багато припущень "якщо...", "можливо.." і тд - ICU когось підтиснув, а незадоволені замовили такий піар. Це зараз часто і густо, навіть в більш дрібних бізнесах - розганяють в ТГ каналах або інтернет виданнях. Там теж з новинами та журнашльондрами дефіцит)))
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Додано: Пон 21 лип, 2025 09:56
SAndriy1 написав:
Це зараз часто і густо
не маю стосунків з ICU і не мав, ваші гроші-вам вирішувати
а які переваги у порівнянні з держбанками?
для прикладу облігація 865 в ICU ціна ₴1054.84, купив у Укргазбанку по ₴1052,73
комісій нуль
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Додано: Пон 21 лип, 2025 11:07
prodigy написав: SAndriy1 написав:
Це зараз часто і густо
не маю стосунків з ICU і не мав, ваші гроші-вам вирішувати
а які переваги у порівнянні з держбанками?
для прикладу облігація 865 в ICU ціна ₴1054.84, купив у Укргазбанку по ₴1052,73
комісій нуль
коли купуєш через дію то зазвичай у ісу краще відсотки + іноді облігації які цікавлять є тільки 1 брокера і тоді береш де є
але статті на юніан від 1ого автора який до цього півтора року тому писав - явно заказуха причому досить слабенька
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Додано: Пон 21 лип, 2025 11:26
prodigy написав: SAndriy1 написав:
Це зараз часто і густо
не маю стосунків з ICU і не мав, ваші гроші-вам вирішувати
а які переваги у порівнянні з держбанками?
для прикладу облігація 865 в ICU ціна ₴1054.84, купив у Укргазбанку по ₴1052,73
комісій нуль
Основна перевага - диверсифікація.
Важлива також можливість дострокового продажу паперів бо, наприклад, в Укргазбанку це зробити дуже важко.
Над ІCU, до речі, давно вже димок в'ється - вони чи то з НБУ чи то з Мінфіном зарамсилися у судах - і про це не якісь там беніани, а Форбс писав//))
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