Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:40
24589 написав: prodigy написав:
дівчата подобаються у відділенні Укргазбанку
у Сенсі постійно тхне перегаром від менеджерів
подивився додаток Сенса, за кридитні не дає купувати,
треба йти до відділення і поповнювати карту (у нас банкоматів Сенса вже не залишилося, був один (поза відділенням і той закрили)
за стільки часу можна і заручитись🤭
секс не привід для дружби? (с) гамерика
greenozon
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:55
edgar_po написав: greenozon написав:
люде гребуть бумаги як дурнуваті. вже десь 30К штук змели а ще не вечір
вчора було погашення, прилаштовують отримане
Фізики мали 98889.08 млн. 23.07.25, а 25.07.25 ще 96281.44
https://bin.ua/news/finance/finances/33 ... nalno.html
. Думаю догріб буде вже 1-2 серпня.
Ой+
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Додано: Суб 26 лип, 2025 09:11
Є питання до форуму.Чи є можливість придбання ОВДП через Дію з поверненням грошей не на карту Єпідтрика?
Madera
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:01
Немає такої можливості.
Робить екк в ІКУ, наприклад, і торгуйте там через будь-які інші рахунки в банках
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
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