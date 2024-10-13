RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 946947948949
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 10:27

  emeta написав:
  sens написав:Маю погашення на 10.09. 01.10 та 15.10 - по всіх угодах в Дія відображається назва Дія-картка ОТП банк.


а разве по тем, что погашаются уже в 2026 отображается є-підримка?
Мне кажется, дело не в датах


2026-2027 теж відображається Дія.Картка, тому точно не в датах справа. Переводять на Дія.Картку, як і було анонсовано.
Navegantes
 
Повідомлень: 397
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 11:10

Re: Ринок ОВДП

Вчора ще купляв облігації в Дії з виплатою на єПідтримку Укрсиба. Сьогодні в Дії при спробі купівлі вже зникли всі карти єПідтримка, і пропонується відкрити ДіяКартку, причому доступні тільки два банки: Моно і Кредит Дніпро.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4425
З нами з: 14.10.08
Подякував: 321 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 11:26

  Ferlakur написав:Вчора ще купляв облігації в Дії з виплатою на єПідтримку Укрсиба. Сьогодні в Дії при спробі купівлі вже зникли всі карти єПідтримка, і пропонується відкрити ДіяКартку, причому доступні тільки два банки: Моно і Кредит Дніпро.


Я також вчора встиг при купівлі вибрати бажану єПідтримку.
Будемо сподіватися, що інші банки підтягнуться поступово.

UPD: При вході в застосунок Приват24 вже пропонує відкрити Дія.Картку
Востаннє редагувалось Navegantes в Сер 13 сер, 2025 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Navegantes
 
Повідомлень: 397
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 11:34

Re: Ринок ОВДП

А в КредитДніпрі яку тепер відкривати? "Рахунок без обмежень"?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4425
З нами з: 14.10.08
Подякував: 321 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 13:39

Купував ще в липні на єпідтр. Укрсибу. Зараз в дії "отримання виплати на Дія.Картка УкрСиббанк". Захожу а додаток банку - немає ніякої діякарти, єпідтримка на місці.
Вони її просто переіменують разом з рахунком? Чи самі відкриють інший для діякарти? Пропозиції чи вимоги відкрити діякартку ні в додатку банку, ні де інше не було.
alibob
 
Повідомлень: 690
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 13:54

  alibob написав:Купував ще в липні на єпідтр. Укрсибу. Зараз в дії "отримання виплати на Дія.Картка УкрСиббанк". Захожу а додаток банку - немає ніякої діякарти, єпідтримка на місці.

Судя по тому, что у меня в Дие написано, не парились и тупо в этом окошке переименовали "єПідтримка" на "Дія.Картка". А по факту выплата пойдёт, как обычно, на счёт в паспорте бумаги, который вряд ли кто-то будет менять.

  alibob написав:Вони її просто переіменують разом з рахунком? Чи самі відкриють інший для діякарти?

Вряд ли первое. Иначе бы открытие новых еПидтримок не запрещали. Наверное, второе и несколько лет поживём в состоянии, когда будет на всех бумагах написано "виплати на Дія.Картка" с возможностью угадать реальную карту разве что по дате покупки.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5840
З нами з: 23.03.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 14:09

Лазурне в дії є
alibob
 
Повідомлень: 690
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 14:19

  moveton написав:... написано "виплати на Дія.Картка" с возможностью угадать реальную карту разве что по дате покупки.


Назараз в дії написано на яку саме дія.картку (якого саме банку) буде виплата. Купив Лазурне на моно, написано "Дія.Картка Монобанк".
alibob
 
Повідомлень: 690
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 946947948949
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 14:38
1 3132
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лип, 2025 16:23
greenozon
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 4410
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 8311
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9488)
13.08.2025 14:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.