Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 14:33

  spiridonwot написав:ВЕСЕЛЬЧАК У
У багатьох банків таке є, тому завжди при погашенні кидаю на декілька гривень більше, ніж потрібно.


И это правильный совет.

А в каких банках ещё такое есть?
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 208
З нами з: 24.03.23
Подякував: 29 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 15:49

  moveton написав:

Причём три дня на операциях с ОВГЗ - это и есть "моментально". Дия себе на возврат денег две недели оставляет. А за три часа бухгалтер даже из отпуска выйти не успеет.[/quote]

З жахом прочитав допис – зразу зрозумів так, що за умов купівлі через Дію при достроковому продажі розрахунок може бути до 14 днів. Потім дещо заспокоївся – це стосується випадків, коли попередньо узгоджену угоду за якою пройшла проплата, скасовують. Як на мене, це дуже сильна пересторога. Особисто попадав у ці ситуації на окремих угодах на значні суми (здається продавцем виступав Сенс) – угода пізно ввечері, а гроші повертало на наступний ранок.
Я так розумію, що терміни розрахунку за умов дострокового продажу залежать тільки від «специфіки» продавця, а купувалися напряму чи через Дію байдуже
VASH
 
Повідомлень: 735
З нами з: 26.10.09
Подякував: 147 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 16:05

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:Я так розумію, що терміни розрахунку за умов дострокового продажу залежать тільки від «специфіки» продавця, а купувалися напряму чи через Дію байдуже

Покупателя скорее. Продавец, т.е. владелец бумаг в тот момент, даже не знаю на что может повлиять. Да, конечно, к продаже Дия никоим боком.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5852
З нами з: 23.03.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 17:35

moveton Під продавцем звичайно мав на увазі первинне джерело купівлі. За умов потреби у достроковому продажі найбільш подобається Сенс (дуже оперативно, майже у режимі реального часу, мінімальний спред на середніх та коротких забігах) та й Приват поки не підводив. З іншими (працюю з ІКУ, Кінто, Бонд, Універ) все менш передбачувано. Сьогодні спілкувався з шановною посадовою особою Кінто - заявка на продаж вранці понеділка - гроші скоріш за все у вівторок, може встигнемо й у понеділок. Тобто продавати треба у п’ятницю (якщо гроші потрібні на понеділок). І це з урахуванням практично завжди найбільшого спреду у Кінто. Міняти валюту за цим курсом якось не кошерно (як на мене) – у роздумах. Та ще й отой клятий "касовий розрив" між випусками облігацій - майже три місяці...
VASH
 
Повідомлень: 735
З нами з: 26.10.09
Подякував: 147 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 18:51

https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table

аукціон сьогодні був другий раз поспіль невдалим

по гривні наторгували менше 2млрд при пропозиції 15млр
валютні- як гарячи пиріжки
заявок на 482млн, продали на 152,6 (дохідність 4,15%) (5 серпня 4,16%)
наступні валютні по 4,12%
prodigy
 
Повідомлень: 12642
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3329 раз.
Подякували: 3343 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 19:22

prodigy Очікування невідворотної девальвації національної валюти...
VASH
 
Повідомлень: 735
З нами з: 26.10.09
Подякував: 147 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 19:53

  VASH написав:prodigy Очікування невідворотної девальвації національної валюти...


і не просто, а значної

в цифрах: якщо покупці валютних ОВДП вважають, що 4,15% це краще ніж 16,35% в гривні ,
якщо гривна девальвує на 12% до рівня 46,70 -то в гривні буде профіт 4,35%

гадаю, що за рік більше ніж до 45 за дол не впаде, чому?
-при наявності гарного врожаю, експортери українського збіжжя при курсі 45 заплатять більше податків в бюджет, ніж при курсі 41,6
по врожаю рік 2025 гірший за останні 15 років, врожаю немає(майже)
при девальвації гривні дорожчає імпорт

14 лютого 2025 3 хв читати
За 2024р. експорт товарів становив 41733,1 млн.дол. США, або 115,3% порівняно із 2023р., імпорт – 70751,2 млн.дол., або 111,3%. Негативне сальдо склало 29018,1 млн.дол. (за 2023р. також негативне – 27384,1 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,59 (за 2023р. – 0,57).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 230 країн світу.
https://stat.gov.ua/uk/publications/zov ... res-vypusk


негативне сальдо у 2025р буде більше 40 млрд, очікую курс 41,5 до НР
гривневим ОВДП як мінімум рік нічого не загрожує, окрім дефолту країни
prodigy
 
Повідомлень: 12642
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3329 раз.
Подякували: 3343 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:25

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  spiridonwot написав:ВЕСЕЛЬЧАК У
У багатьох банків таке є, тому завжди при погашенні кидаю на декілька гривень більше, ніж потрібно.


И это правильный совет.

А в каких банках ещё такое есть?
Ще у Ідеї теж 0.01%, але вона вже не заДіюється.
У більшості банків все жж 0.001...0.000001% і це вказується в тарифаХ
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6631
З нами з: 05.05.21
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1317 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
10
