П'ят 12 вер, 2025 09:57

Re: Ринок ОВДП

  Ferlakur написав:Нє, то понятно, але вище хтось писав, ніби тепер вигідно тільки довгі облігації


втрачається 5-6 днів від зберігання паперів, щоб заплатити запроданцям (УГБ)

доречі, а на форумі УГБ вже запитували на якій підставі введені 0,2% ?

Ой-йо, здається такого форуму не існує.
П'ят 12 вер, 2025 10:08

https://minfin.com.ua/ua/company/ukrgas ... /#comments

підтримайте запит до УГБ на Мінфіні
П'ят 12 вер, 2025 10:36

До речі, десь на форумі було посилання на електронне звернення/скаргу на НБУ. Хтось може скинути?

Якщо туди масово почнуть писати, то може щось з цього і вийде
П'ят 12 вер, 2025 10:51

Re: Ринок ОВДП

  la9 написав:До речі, десь на форумі було посилання на електронне звернення/скаргу на НБУ. Хтось може скинути?

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
П'ят 12 вер, 2025 17:37

Як передать папер ОВДП третій особі?

Кругом в інтернетах пишуть, як перевести свій папір з одної депозитарної установи в іншу, але це все ще своя папір лишиться. А як переписать папер на третю особу? Не заповіт, нічо тако - просто цивільна взаємодія між особами.
П'ят 12 вер, 2025 17:44

  won написав:Кругом в інтернетах пишуть, як перевести свій папір з одної депозитарної установи в іншу, але це все ще своя папір лишиться. А як переписать папер на третю особу? Не заповіт, нічо тако - просто цивільна взаємодія між особами.

В местной валютной ветке было и про перевод. По самой процедуре писать особенно нечего: обратиться в ДУ и спросить, как у них принято оформлять такой подарок (с т.з. НКУ). Дальше возможны нюансы. Говорили, что Сенс требует нотариального оформления, что типично стоит 1% с суммы. ICU, вроде, нет. Можно и договор купли-продажи оформить, если это не подарок. По-идее, процедура такая же.
П'ят 12 вер, 2025 23:16

  moveton написав:
  won написав:Кругом в інтернетах пишуть, як перевести свій папір з одної депозитарної установи в іншу, але це все ще своя папір лишиться. А як переписать папер на третю особу? Не заповіт, нічо тако - просто цивільна взаємодія між особами.

В местной валютной ветке было и про перевод. По самой процедуре писать особенно нечего: обратиться в ДУ и спросить, как у них принято оформлять такой подарок (с т.з. НКУ). Дальше возможны нюансы. Говорили, что Сенс требует нотариального оформления, что типично стоит 1% с суммы. ICU, вроде, нет. Можно и договор купли-продажи оформить, если это не подарок. По-идее, процедура такая же.


чого ви пишете цією уєбанською мовою на українському форумі?
П'ят 12 вер, 2025 23:27

  edgar_po написав:
  moveton написав:
  won написав:Кругом в інтернетах пишуть, як перевести свій папір з одної депозитарної установи в іншу, але це все ще своя папір лишиться. А як переписать папер на третю особу? Не заповіт, нічо тако - просто цивільна взаємодія між особами.

В местной валютной ветке было и про перевод. По самой процедуре писать особенно нечего: обратиться в ДУ и спросить, как у них принято оформлять такой подарок (с т.з. НКУ). Дальше возможны нюансы. Говорили, что Сенс требует нотариального оформления, что типично стоит 1% с суммы. ICU, вроде, нет. Можно и договор купли-продажи оформить, если это не подарок. По-идее, процедура такая же.


чого ви пишете цією уєбанською мовою на українському форумі?

я розумію коли ви розмовляєте, то тяжко перейти на співочу, я теж собі дозволяю кацапською мовою спілкуватися з спіромовником, який геть тяжко може "вимовити - паляниця" (умовно). Але ж писати, вибачте, вчіть мову країни де ви живете та пишіть (спілкуйтеся) нею. В побуті можете розмовляти хоть латинською - пофіг. Коли ви свої думки викладуєте в громадській площині, вибачте, уєбанська мова не повинна звучати. Від слова зовсім.
P.S. І не треба тут розповідати "на каком хочу то й разгавариваю". У собе на кухні можете хоть на івриті базарити. Все інше написав вище., перечитайте хто не зрозумів.
