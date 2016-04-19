Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Чет 02 жов, 2025 15:11

Решение о полномасштабном вторжении в Украину стало возможно результатом смешения:



- личных амбиций путина и искаженного восприятия мира российским руководством, сформированного в рамках КГБ и постсоветского упадка 90-х;

- иррациональных идеологических убеждений ("один народ", "историческое право" и прочая хуета),

- расчета на сдерживание НАТО, оборонительного!!! по сути союза, который бездоказательно воспринимается кремлем как агрессивный военный союз из-за искаженного мировоззрения;

- желания консолидации власти в росии на фоне усиления экономического заболачивания и социальных неурядиц, возникших по причине аннексии Крыма в 2014 году.



В кремле посчитали риски невмешательства (потеря Украины навсегда, ее превращение в "анти-росию", расширение НАТО) более высокими, чем риски военной агрессии, исход которой, как видно сейчас, был просчитан кремлем крайне плохо.



Выделенное выше, по моему, является одними из самых верных признаков паранойи. Паранойя - очень интересное заболевание в психиатрии. Но здесь немного о другом. Это не клинический диагноз, а скорее гипертрофированное, основанное на глубоком недоверии видение международных отношений как исключительно враждебных и заговорщических.



Это видение или система убеждений параноидального характера создала логическую ловушку, из которой, с точки зрения кремля, военная агрессия была единственным выходом:



1. Самоисполняющееся пророчество: Видя враждебность в каждом действии Запада, росия сама начала действовать агрессивно (аннексия Крыма, поддержка сепаратистов), что, в свою очередь, вызывало ответные санкции и укрепление НАТО. Это подтверждало для кремля изначальный тезис: "Запад нам враждебен". Классический случай запутывания в причине и следствии.



2. Восприятие Украины как "игрушки" Запада: К 2022 году кремль, судя по всему, искренне верил, что Украина — не самостоятельное государство, а плацдарм, и что ее армия — это "натовские прокси-силы". Укрепление ВСУ воспринималось как подготовка к нападению на Донбасс и/или Крым.



3. Черно-белый выбор: В этой параноидальной картине мира не оставалось места для дипломатии или компромисса в голове путина. Было только два варианта:



а) Пассивно ждать, пока Запад окончательно "отберет" Украину, превратит ее в мощный военный лагерь и будет использовать для постоянного давления и подрыва стабильности в росии.



б) Нанести превентивный удар, "денацифицировать" и "демилитаризировать" Украину, силой вернуть ее в сферу влияния и раз и навсегда положить конец экспансии НАТО.



Получается, что путин и окружение больны паранойей, которая заразна, как мы знаем. Это очень точный диагноз, конечно, если отбросить вариант его симуляции. Но мы имеем все основания отбросить вариант симуляции, потому что масштабно наблюдали ранее:



- устранение инакомыслия в росии : смерти и тюремные заключения ключевых фигур, которые могли хоть как-то олицетворять альтернативу (политическую или даже прагматично-бизнесовую), что привело к созданию среды, где выживание и карьера напрямую зависят от демонстрации абсолютной лояльности путину (не просто согласия, а активного поддакивания).



- информационная блокада : по многочисленным свидетельствам, путин окружен чиновниками и силовиками, которые боятся докладывать ему плохие новости или реальное положение дел. путин получает искаженную, отфильтрованную информацию, которая подтверждает его параноидальные убеждения. Если он считает, что Украина — это «искусственное государство», ему докладывают о «нацистах», а не о патриотизме миллионов. Если он считает Запад врагом, ему показывают только его враждебные действия.



- самоусиливающуюся петлю (feedback loop), которая на примере заключается в следующем. путин выдвигает параноидальный тезис (например, «Запад хочет расчленить Россию»). Его окружение, стремясь угодить, подкрепляет этот тезис «доказательствами» и еще более жесткими предложениями. Видя такую «поддержку», путин убеждается в своей правоте и поднимает ставки. Окружение, чтобы не отстать и не быть заподозренным в слабости или измене, поддерживает новую, еще более опасную инициативу.



В такой системе рациональный прагматик становится угрозой, потому что его трезвый расчет противоречит «генеральной линии». Выживает и продвигается не тот, кто прав, а тот, кто наиболее предан. Эта паранойя уже всего кремля, обладающего масштабным ядерным оружием, ведет к нанесению ядерного удара и ядерной войне, чего всегда опасался весь мир.



Для мира паранойя путина делает ситуацию критической. Государственная система путина, в которой доминируют параноидальные установки и отсутствуют механизмы их корректировки, нестабильна по своей природе.



Риск «петли эскалации» чрезвычайно высок: Любое действие Запада (даже оборонительное) будет интерпретировано в Кремле как часть заговора, требующая еще более жесткого ответа. Разорвать эту петлю дипломатически почти невозможно, потому что доводы другой стороны не воспринимаются при паранойе.



Непредсказуемость поведения путина: Становится невозможно предсказать «красные линии» кремля, потому что они могут определяться не геополитическим расчетом, а внутренними страхами и маниакальными идеями лидера.



Тупик: Запад оказывается перед выбором между двумя ужасными вариантами:

- Вариант А: Уступить параноидальному шантажу. Это мгновенно вызовет «метастазирование» агрессии по всему миру (Китай против Тайваня, Индия против Пакистана и т.д.).

- Вариант Б: Продолжать сдерживание и поддержку Украины, осознавая, что это подталкивает систему, не имеющую «предохранителей», к точке кипения.



М-да, перспектива удручающая. Что же делать?