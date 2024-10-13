|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 06 жов, 2025 10:34
Navegantes написав: asti написав:
Ну вот, кто там заверял, что сенс списывает за кредитные покупки через 3 дня! Покупал в пятницу вечером за кредитные ОВГЗ в дии - и что вы думаете - списали деньги 5 числа в воскресенье! - в мою расчетную дату и, главное, теперь 100 тыс долга в грейсе придется гасить до 5 ноября,
а не декабря! Вот так вас слушать...
RED 2.0 списує через 2 дня, Хамелеон через 3 дня
Де ж ви раніше були..?
Що цікаво, за папери які я купував 3 числа у ІСЮ і Кінто гроші ред списав 5, у неділю, а за папери, які я купував у самому Сенсі теж через Дію і теж 3 числа і теж із Реду - гроші досі не списало по рахунку!🤷🤷
АТБ-картка, до речі, теж списує через 3 дні.
asti
Повідомлень: 4550
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 760 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 06 жов, 2025 12:20
Подскажите, приват на Дія-карту погашення и купон с комисом зачисляет?
asti
Повідомлень: 4550
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 760 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 06 жов, 2025 12:55
asti Звичайно без. Нехватало ще платити коміс за зачислення на Діякарту
angra
Повідомлень: 277
З нами з: 21.02.11
Подякував: 10 раз.
Подякували: 24 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:35
asti написав:
Ну вот, кто там заверял, что сенс списывает за кредитные покупки через 3 дня! Покупал в пятницу вечером за кредитные ОВГЗ в дии - и что вы думаете - списали деньги 5 числа в воскресенье! - в мою расчетную дату и, главное, теперь 100 тыс долга в грейсе придется гасить до 5 ноября,
а не декабря! Вот так вас слушать...
Так це ж і е три дні.Пятниця,субота та неділя.На третій день списалося.Проводити покупки можно тільки за день до розрахункової дати.
Вадимка
Повідомлень: 469
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 39 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 жов, 2025 15:12
angra написав:asti
Звичайно без. Нехватало ще платити коміс за зачислення на Діякарту
Добре. А видає як - теж без комісії?
Прямо з дія картки можна зняти у касі через сканер?
asti
Повідомлень: 4550
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 760 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 06 жов, 2025 15:23
won написав:
Може, тим, що військові. З воєнкою і державою в нашім світі лучче діла не мать.
от сволота
prodigy
Повідомлень: 12715
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3353 раз.
Подякували: 3353 раз.
Профіль
1
4
2
Додано: Пон 06 жов, 2025 16:06
angra написав: Ой+ написав:
збільшується офіційний дохід персони в світлі фінмонів
А це як розуміти ? В мене наприклад одна Діякарта Привата, і вся Керч яку купував і за свої і за всі кредити погасять на неї. Чого чекати ?
Чим більше коштів в тому числі і кредитних залучити, тим більший буде дохід, який отримаєте офіційно. І якщо колись потрібно його підтвердити, то ось і пригодиться.
Якщо зараз прийде значна сума, то можливі питання.
Ой+
Повідомлень: 7121
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1126 раз.
Профіль
2
4
Додано: Пон 06 жов, 2025 16:36
Підкажіть будь ласка який офіційний регламент виводу коштів в Кінто при достроковому продажу ОВДП та зазвичай на який день фактично гроші зараховують?
mogicanin1986
Повідомлень: 345
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
