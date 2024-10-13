|
Ринок ОВДП
Додано: Вів 14 жов, 2025 11:23
вчора сенс запропонував доп карту (партнерка з епіцентром) з лімітом (до ред карти) - підскажіть чи є якісь нюанси якщо іі заДіяти? чи так само як ред карта 100грн якщо не встиг до звітного періоду і все?
gonzo
- Повідомлень: 376
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 38 раз.
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:15
gonzo Так само.
Ой+
- Повідомлень: 7128
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1127 раз.
Додано: Вів 14 жов, 2025 14:59
Сенс виставив на продаж нові доларові ОВДП. Але з такою дохідністю.... Що краще вкластися на довгу в золото...
ihorsic
- Повідомлень: 1447
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 75 раз.
Додано: Сер 15 жов, 2025 09:35
М-да... чувствую, сегодня будет жаркий денёк! 😜😜
asti
- Повідомлень: 4561
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 761 раз.
Додано: Сер 15 жов, 2025 10:34
asti написав:
М-да... чувствую, сегодня будет жаркий денёк! 😜😜
Чекаємо бойню за Бахчисарай?
Boundless
- Повідомлень: 2324
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 147 раз.
Додано: Сер 15 жов, 2025 11:05
Boundless написав: asti написав:
М-да... чувствую, сегодня будет жаркий денёк! 😜😜
Чекаємо бойню за Бахчисарай?
чого саме Бахчисарай? льотного періоду до 28.01 все одно не вистачить - треба брати теоретично де серед між купівлею і продажем менше (для дострокового) чи я щось не розумію
gonzo
- Повідомлень: 376
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 38 раз.
Додано: Сер 15 жов, 2025 11:15
gonzo написав: Boundless написав: asti написав:
М-да... чувствую, сегодня будет жаркий денёк! 😜😜
Чекаємо бойню за Бахчисарай?
чого саме Бахчисарай? льотного періоду до 28.01 все одно не вистачить - треба брати теоретично де серед між купівлею і продажем менше (для дострокового) чи я щось не розумію
Саме так. Ну або продавати долари
Кому що більше подобається
spiridonwot
- Повідомлень: 190
- З нами з: 22.07.21
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 36 раз.
Додано: Сер 15 жов, 2025 11:31
ну долари продавати це вже перебір)
gonzo
- Повідомлень: 376
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 38 раз.
