Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:49

  Navegantes написав:
  Алексей77 написав:То есть риск того что при подаче заявки на продажу в этот день после начала сессии деньги не поступят на счёт день в день? Надо подавать на продажу вчерашним днём во время сессии? Чтобы деньги появились на следующий день на карте?


Відкривається сесія, продаєте папери і подаєте заявку на вивід. Після 17.00 кошти надходять. У мене ще жодного разу не було інакше; навіть продаючи після обіду (до 15.00), отримував кошти того ж дня. Були відгуки про зарахування на наступний день і навіть пізніше, тому можете продати напередодні задля перестрахування

Вы сейчас наобещаете, а завтра претензии будут к вам.
По регламенту, ICU обязуется вывести средства по распоряжению клиента протягом трьох робочих днів.
Хотя, как правило, около 17:40 деньги появляются на карте, но у меня лично был опыт - 17:40 следующего дня, а у кого-то "в. понедельник по распоряжению клиента за четверг".
Если это погашение кредитки - ой как дорого ошибиться на 2 рабочих дня.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 00:41

  asti написав:У Дії з'явився новий партнер з продажу військових ОВДП - Універ. Хтось вже тестив цю кантору?

Тестил на ОЗДП. Оказался неналежним утримувачем облігацій. Возможно поэтому на них зол. Торгуют мусорными облигациями (ассетфинс и иже с ними - задолженность многократно превышает собственный капитал компании, как по мне непрофессиональный инвестор не может иметь доступ к подобным инструментам).
Из минусов:
Приложение слабенькое. Лучше все делать через кабинет инвестора (на сайте компании).
Короткий опердень (боюсь обмануть, но, по-моему, до 14:00). Цены при этом меняют в 13:30.
Цену выкупа ЦП вы можете узнать лишь после покупки - если у вас в портфеле нет таких бумаг, то и знать почем возможен выкуп вам не обязательно. По UA4000235782 (29.11.28) спред 12,48 грн. По краткосрочным не скажу.
Деньги за проданные бумаги поступают на брокерский счет на следующий день.
Вывод денег, вроде бы, еще один дееь (суммарно 2 дня с момента продажи до поступления на банковский счет).
Ну и одна гривна за любую операцию (покупки/продажи ЦП) через кабинет. Хоть это уже мелочь.
СМС при покупке/продаже не ждите, сразу проверяйте мыло.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 20:00

Re: Ринок ОВДП

  busypit написав:Короткий опердень (боюсь обмануть, но, по-моему, до 14:00). Цены при этом меняют в 13:30.


До 16.00 опердень, тоді ж і ціна змінюється.

  busypit написав:Вывод денег, вроде бы, еще один дееь (суммарно 2 дня с момента продажи до поступления на банковский счет).

Гроші отримую на рахунок в день подачі заявки.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 20:03

  busypit написав:
  Navegantes написав:
  Алексей77 написав:То есть риск того что при подаче заявки на продажу в этот день после начала сессии деньги не поступят на счёт день в день? Надо подавать на продажу вчерашним днём во время сессии? Чтобы деньги появились на следующий день на карте?


Відкривається сесія, продаєте папери і подаєте заявку на вивід. Після 17.00 кошти надходять. У мене ще жодного разу не було інакше; навіть продаючи після обіду (до 15.00), отримував кошти того ж дня. Були відгуки про зарахування на наступний день і навіть пізніше, тому можете продати напередодні задля перестрахування

Вы сейчас наобещаете, а завтра претензии будут к вам.
По регламенту, ICU обязуется вывести средства по распоряжению клиента протягом трьох робочих днів.
Хотя, как правило, около 17:40 деньги появляются на карте, но у меня лично был опыт - 17:40 следующего дня, а у кого-то "в. понедельник по распоряжению клиента за четверг".
Если это погашение кредитки - ой как дорого ошибиться на 2 рабочих дня.


Де ви побачили обіцянки? Все описано з власного досвіду.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 22:58

  Navegantes написав:
  Navegantes написав:
Відкривається сесія, продаєте папери і подаєте заявку на вивід. Після 17.00 кошти надходять


Де ви побачили обіцянки? Все описано з власного досвіду.

Слова "обіцяю" действительно вы не использовали. Извините ))
А когда, простите, после такого однозначного вашего безальтернативного досвіду, человек попадет на деньги, вы так же скажете "де ви бачили обіцянки"?
  Navegantes написав:До 16.00 опердень, тоді ж і ціна змінюється.

Вы гарантируете, что цены ежедневно меняются не с 15:30, или лишь делитесь "власним досвідом"? Команда Універ-капітала утверждает, что таки с 15:30 уже меняют потихоньку цены.
https://ibb.co/JFSgK03k
Ах да, в тот дееь отправил за 2 ч 15 минут до окончания рабочего дня деньги на свой брокерский счет через счет Универе в Кредобанке.
Обещанные брокером "пополнение за два часа" не вышло, ничем помочь не могут, да и цены уже совсем не те. Через Приват вроде таки в течении часа пополняют, но гарантии не даст никто.
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 10:19

  busypit написав:
  Navegantes написав:
  Navegantes написав:
Відкривається сесія, продаєте папери і подаєте заявку на вивід. Після 17.00 кошти надходять


Де ви побачили обіцянки? Все описано з власного досвіду.

Слова "обіцяю" действительно вы не использовали. Извините ))
А когда, простите, после такого однозначного вашего безальтернативного досвіду, человек попадет на деньги, вы так же скажете "де ви бачили обіцянки"?
  Navegantes написав:До 16.00 опердень, тоді ж і ціна змінюється.

Вы гарантируете, что цены ежедневно меняются не с 15:30, или лишь делитесь "власним досвідом"? Команда Універ-капітала утверждает, что таки с 15:30 уже меняют потихоньку цены.
https://ibb.co/JFSgK03k
Ах да, в тот дееь отправил за 2 ч 15 минут до окончания рабочего дня деньги на свой брокерский счет через счет Универе в Кредобанке.
Обещанные брокером "пополнение за два часа" не вышло, ничем помочь не могут, да и цены уже совсем не те. Через Приват вроде таки в течении часа пополняют, но гарантии не даст никто.


Ви назвали мій досвід "безальтернативним". Що ви мали на увазі? Все що я пишу на даному форумі побудовано на власному досвіді. Я не заглиблююсь у теорію. У вас також є власний досвід, ви ним ділитесь, як і інші учасники форуму; люди читають форум, задають питання, отримують відповіді і приймають власні рішення. "Человек попадет на деньги" - це буде його власний досвід. Якщо він вирішить у даному випадку звинуватити мене в цьому, це виглядатиме мʼяко кажучи трохи непрофесійно. Якщо є побоювання стосовно термінів зарахування коштів - ок, зробіть тестову продажу 1 облігації з виводом коштів і подивіться коли їх буде зараховано. Це звичайно не гарантує, що наступні виводи будуть абсолютно ідентичними по термінам. Я десятки разів продавав достроково в ICU з виводом коштів і зарахування відбувалося завжди в цей же день. Так, регламент ICU говорить про три робочі дні. Можна за орієнтир брати регламент. Хто як бажає.

Тепер стосовно Універу, як я можу щось гарантувати? Більшість моїх покупок в Універі відбувалася в першій половині дня, а ті купівлі, що відбувалися ближче до кінця опердня, йшли по цінам поточного дня. Остання така купівля була 24/10 о 15.49. По зарахуванню коштів на брокерський рахунок - згоден, тут у них трохи "солянка". З Райфу, Привату переказував на рахунок Універа в Приваті - 30хв - 1 год і гроші на моєму брокерському рахунку, з Сенсу - до 2-х годин, іноді і довше. Я не переймаюся ціною "сьогодні"/"завтра". Вона змінюється на кілька десятків копійок. Не встиг купити сьогодні, що ж, придбаю завтра.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 13:46

Re: Ринок ОВДП

Всем коллегам Спасибо за Ваш опыт взаимодействия с ИСУ. С ИСУ лучше раньше выводить хотя бы за сутки.
В Сенсе быстрее с выводом? Можно день в день пробовать? Только IMHO естественно
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 13:49

  Алексей77 написав:Всем коллегам Спасибо за Ваш опыт взаимодействия с ИСУ. С ИСУ лучше раньше выводить хотя бы за сутки.
В Сенсе быстрее с выводом? Можно день в день пробовать? Только IMHO естественно

в сенсі вивод миттєвий, але спреди зазвичай погірше (з особистого досвіду)
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 13:56

  gonzo написав:в сенсі вивод миттєвий, але спреди зазвичай погірше (з особистого досвіду)

Странно. А по тем бумагам, что я смотрел, Сенсу продавать повыгоднее получалось. Может и когда как.
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 15:04

  ihorsic написав:
  prodigy написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Новина!

Вчора Мінфін несподівано вирішив провести 18.11.25 додаткове розміщення ОВДП у € - UA4000237077. До речі, до цієї зміни жодних аукціонів по € на 4-й квартал не планувалося. Хто хотів, але не мав можливості, тепер може планувати вихід на аукціон.


який сенс за 2% на 27 місяців
інфляція в ЄС в середньому 2,1-2,2%
в бідних країнах від 5+% (Угорщина, Румунія, Єстонія)

Не дуже гарна перспектива. І куди ж тепер пристроювати євро??? Правда в мадярів і румин не євро....


євро мав спекулятивний ріст, можна продати доки не впав нижче (до 1,12-1,10)

у 2018р мені запропонували 4,5% на 6міс (крос на момент відкриття депо був 1,12)
через місяць крос 1,10 (тобто заробивши 2% за 6міс я мав би тут саму суму в доларах як до того)

гривна була стабільна(+/- 1%), краще було продати всі евро і закинути на 6-12м на депо в гривні (профіт у 5р більше)

писав про інфляцію ні Єврозоні ,а в країнах ЕС
