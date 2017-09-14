RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1584715848158491585015851>
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:33

  Xenon написав::roll:

Украина должна будет отказаться от части территории и некоторых видов вооружений в рамках разрабатываемого США и Россией , пишет Reuters.

Кроме того, репортер Financial Times Кристофер Миллер утверждает, что план предусматривает сокращение армии Украины вдвое, а также конкретизирует, что отчуждаемой территорией является Донбасс.

https://www.reuters.com/world/europe/us ... 025-11-19/


Таке відчуття, що це Україна почала війну ... все як каже російська пропаганда
і це Україну потрібно примусити до миру ... все як каже російська пропаганда

Поки що, все це інформаційні бризки .... я б почекав

А то може виявиться, що це тупого та жадібного рієлтора знову нахлобучив рєшала, казками про ярдні прибутки
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 19 лис, 2025 19:44, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12685
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:43

мда, Тернополь тому яркий пример .... (((

❗️путін готовий закінчити війну в Україні: так вважає адміністрація Трампа. Саме через це в останні дні переговори прискорилися, — «CNN».
Xenon
 
Повідомлень: 5549
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:48

  Xenon написав:мда, Тернополь тому яркий пример .... (((

❗️путін готовий закінчити війну в Україні: так вважає адміністрація Трампа. Саме через це в останні дні переговори прискорилися, — «CNN».


Злі язики кажуть, що всі ці "перемовні" потуги, тому що скоро почнуть діяти санкції США щодо нафтової галузі РФ

Путін дуже не хоче отих "корисних санкцій", тому і почалась імітація до "перемовного" процесу, щоб уникнути отих "корисних санкцій"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12685
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я не переймаюсь, я хочу поставити і виграти.
Або закінчиться війна і я програю - теж варіант.
І 1-3-5% це в 20-60-100 разів більш ймовірно ніж 1 до 5000. Це гіганська різниця з математичної точки зору.

кто/что мешает это сделать?
Прохожий
 
Повідомлень: 14206
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 20:23

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Не знаю що точно сталось, але ставка що війна закінчиться цього місяця різко зросла з 1% до 3%. :D
Ставка що війна закінчиться до кінця 2025 зросла з 5% до 9-10%.


Тепер зрозуміло, чому ти істериш ... ти на ставки підсів і явно програєш багато грошей

Gambling він завжди суворий ...

Де я істерю? Ні, я нічого не ставив. Але думаю поставити.
Ти як завжди плетеш фігню. Ні разу від тебе нічого корисного на цій гілці не бачив.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6937
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 20:32

А вот что, действительно, написано по ссылке https://www.reuters.com/world/europe/us-proposals-end-russias-war-involve-ukraine-giving-up-land-some-weapons-sources-2025-11-19/:
ЛОНДОН (Рейтер) - США дали понять президенту Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять разработанный США рамочный документ по прекращению войны с Россией, который предполагает отказ Киева от территорий и части вооружения, сообщили в среду два источника, знакомых с ситуацией.
Источники, пожелавшие остаться анонимными ввиду деликатности вопроса, сообщили, что предложения включают, среди прочего, сокращение численности Вооружённых сил Украины. Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения, сообщили источники.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37513
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5374 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 20:36

ЛОНДОН, 19 ноября (Рейтер) - Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил в среду, что «военные варианты» готовы к применению, если российский разведывательный корабль «Янтарь» станет угрозой после того, как он направил лазеры на британских пилотов, отправленных для наблюдения за ним.
Королевские военно-морские силы и военно-воздушные силы Великобритании регулярно отслеживают потенциальные угрозы национальной безопасности, а такие миссии по наблюдению за российскими судами и подводными лодками стали более частыми после вторжения России на Украину в 2022 году.
https://www.reuters.com/world/uk-says-military-options-ready-russian-ship-uses-lasers-against-raf-pilots-2025-11-19/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37513
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5374 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 20:46

  ЛАД написав:А вот что, действительно, написано по ссылке https://www.reuters.com/world/europe/us-proposals-end-russias-war-involve-ukraine-giving-up-land-some-weapons-sources-2025-11-19/:
ЛОНДОН (Рейтер) - США дали понять президенту Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять разработанный США рамочный документ по прекращению войны с Россией, который предполагает отказ Киева от территорий и части вооружения, сообщили в среду два источника, знакомых с ситуацией.
Источники, пожелавшие остаться анонимными ввиду деликатности вопроса, сообщили, что предложения включают, среди прочего, сокращение численности Вооружённых сил Украины. Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения, сообщили источники.


Действительно ?

А где там написано, что РФ на это согласна ...

И где там гарантии безопасности для Украины ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12685
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 20:56

ЛОНДОН, 19 ноября (Рейтер) - Великобритания построит сеть новых заводов по производству боеприпасов для повышения своей боеготовности. Этот шаг направлен на восстановление внутреннего производства военных взрывчатых веществ впервые за почти два десятилетия.
Министр обороны Джон Хили собирается в среду объявить о планах относительно новых потенциальных площадок и подтвердить, что строительство первого завода, как ожидается, начнется в следующем году.
Узнайте о последних тенденциях в области ESG, влияющих на компании и правительства, с помощью новостной рассылки Reuters Sustainable Switch. Подпишитесь здесь.
Ниже приведены основные подробности заявления правительства:
..........
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/uk-build-new-munitions-factories-boost-warfighting-readiness-2025-11-19/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37513
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5374 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 20:58

МОСКВА, 19 ноября (Рейтер) - Кремль в среду проигнорировал сообщение Axios о том, что Соединенные Штаты работают над планом мирного урегулирования для Украины из 28 пунктов, и заявил, что никаких новых событий, о которых можно было бы объявить после августовского саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, не было.
.........
На прямой вопрос о том, правда ли, как сообщает Axios, что концептуальное обсуждение привело к изложению на бумаге новых предложений по миру, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил:
«Нет. Пока никаких нововведений в этом направлении, о которых можно было бы вам сообщить, нет».
https://www.reuters.com/world/europe/kremlin-plays-down-media-report-new-efforts-ukraine-peace-2025-11-19/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37513
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5374 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1584715848158491585015851>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 155272
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 351200
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1042544
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.