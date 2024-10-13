|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 19 лис, 2025 15:07
Всюдиносапхайчик написав: prodigy написав: Всюдиносапхайчик написав:
Новина!
Вчора Мінфін несподівано вирішив провести 18.11.25 додаткове розміщення ОВДП у € - UA4000237077. До речі, до цієї зміни жодних аукціонів по € на 4-й квартал не планувалося. Хто хотів, але не мав можливості, тепер може планувати вихід на аукціон.
який сенс за 2% на 27 місяців
інфляція в ЄС в середньому 2,1-2,2%
в бідних країнах від 5+% (Угорщина, Румунія, Єстонія)
Сенс у кожного свій.
Якщо частина портфеля € і немає жодного сенсу стрибати між валютами на обмежено конвертованому ринку, то цей папір з дохідністю 3,25% саме те, що треба, інших інструментів у € немає. Альтернатива цьому фінансовому інструменту в € - це поточний рахунок у банку з нульовою дохідністю.
завжди користувався євро як інструмент спекуляції на крос-курсі (депозити в євро стрьомна гра),
ОВДП так само
якщо у вас 5-10к євро, то нехай
-
prodigy
-
-
1
4
2
