RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16030160311603216033
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 11:57

  Shaman написав:а реалії на землі - ще жоден окупант не претендував на території, які не подужав. так пафосно діє поки лише Раша... й ще вимога офіційного визнання. я ще коли попереджував. ЛАД тоді казав - маловірогідно - й тут раптово ця вимога стовпом стала..

форумчани-співгромадяни на яких ми заслуговуємо :(
Навскидку - Ельзас та версальський мирний договір 1919
Территориальные изменения
Послевоенные территориальные изменения в Европе по состоянию на 1923 год
В результате войны:

аннексированы:
Бельгией — округи Эйпен, Мальмеди, территория Мореснет;
Грецией — Западная Фракия;
Данией — Северный Шлезвиг;
Италией — Южный Тироль и Истрия;
Румынией — Трансильвания, Южная Добруджа, Буковина, Бессарабия (Советская Россия не признавала суверенитет Румынии над территорией Бессарабии[209]);
Францией — Эльзас-Лотарингия;
Сербией — Банат, Бачка и Баранья, Словения, Королевство Хорватия и Славония, Черногория с последующим созданием Югославии;
Японией — Цзяо-Чжоу (в 1922 году была передана Китаю);
Китаем — германские концессии в Тяньцзине[кит.] и Ханькоу, а также австро-венгерская концессия в Тяньцзине[210].

Бесрабія та Буковина 1940
Кемп-Девід 1979
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 03 гру, 2025 12:01, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4854
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:не лягти під нациста педофіла, який марить етнічними чистками, війнами та руйнуваннями - достатня мотивація наче.


не кажи гоп
зробили все щоб відволікти увагу нациста-педофіла на себе від інших
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4854
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 12:02

  Xenon написав:По сути после вчерашнего шоу с переговорами у Украины осталось всего 2 варианта

1. Капитуляция (условия раши)
2. Отменять всякие отсрочки, бронирования, снижать моб.возраст до 18 лет и проводить жесточайшую мобилизацию/бусификацию.

Других вариантов больше нет , США больше ничем не помогут, Европа тоже
це варіанти чого? Яка мета має бути в приймаючого рішення? Швидкого рішення проблеми? А якщо ніхто спішити не хоче?
Який варіант рішення ви бачите, якщо ціль продовження війни ще орієнтовно на 4роки?
Сша домовляються про СВІЙ вихід з проксівійни і подальшу мирну співпрацю з росією. Оці казки, що трамп марить премією миру... це смішно навіть як мотивація трампа не говорячи вже, що він одноосібно рішення не приймає, а думати що політична більшість в сша прагне не вигоди а визнання для трампа...
Щодо європи вона боїться миру в Україні.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4108
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год. Теперь город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровской области, — BILD
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5749
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 12:06

  fox767676 написав:
  trololo написав:не лягти під нациста педофіла, який марить етнічними чистками, війнами та руйнуваннями - достатня мотивація наче.


не кажи гоп
зробили все щоб відволікти увагу нациста-педофіла на себе від інших


дякую за нагадування, що 3,14*** все ще існують.
інші (ЕС) педофіла поки не цікавили, і ще не скоро по справжньому зацікавлять. війна в Грузії в 2008 це була підготовка до 2014. новорічний казахстан 2021, це була підготовка до Гостомеля. Важко рухатись далі Нарви, якщо не взяв Словянськ. Сталін марив Україною, х... тупо косплеїть.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6402
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 12:10

  trololo написав:
  fox767676 написав:
  trololo написав:не лягти під нациста педофіла, який марить етнічними чистками, війнами та руйнуваннями - достатня мотивація наче.


не кажи гоп
зробили все щоб відволікти увагу нациста-педофіла на себе від інших


дякую за нагадування, що 3,14*** все ще існують.
інші (ЕС) педофіла поки не цікавили, і ще не скоро по справжньому зацікавлять. війна в Грузії в 2008 це була підготовка до 2014. новорічний казахстан 2021, це була підготовка до Гостомеля. Важко рухатись далі Нарви, якщо не взяв Словянськ. Сталін марив Україною, х... тупо косплеїть.


тендітна кьюашечка з кракова вважає що українці не матюкаються
навіщо ви майданоїди матюкаєтесь похідними від ваших лгбт-цінностей ?
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 03 гру, 2025 12:12, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4854
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 12:11

Кореєць видає базу

  fox767676 написав:
  trololo написав:не лягти під нациста педофіла, який марить етнічними чистками, війнами та руйнуваннями - достатня мотивація наче.


не кажи гоп
зробили все щоб відволікти увагу нациста-педофіла на себе від інших


Кореєць видає базу
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41667
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 16030160311603216033
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 163822
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 360211
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1053144
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок праці (479)
03.12.2025 11:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.