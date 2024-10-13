|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 10 гру, 2025 17:25
Додано: Чет 11 гру, 2025 13:13
Всюдиносапхайчик написав:
https://epravda.com.ua/finances/umovi-ovdp-mozhut-pereglyanuti-dlya-chogo-ce-potribno-815235/
Да да, очень волнуемся, что НБУ получит от казначейства меньше денег и на такую же сумму уменьшит свой обратный платёж казначейству за налог на прибыль.
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:36
Всюдиносапхайчик написав:
https://epravda.com.ua/finances/umovi-ovdp-mozhut-pereglyanuti-dlya-chogo-ce-potribno-815235/
Перекладання коштів з однієї кишені в іншу!
Ще можна трохи напружитися і щось подібне зробити з ОВДП, які держава вносила у якості капіталізації в статутні фонди усіляких держустанов та банків, типу Привата! А може Тимошенко цю річ залишила на наступний рік!
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:57
SAndriy1
SAndriy1 написав: Всюдиносапхайчик написав:
https://epravda.com.ua/finances/umovi-ovdp-mozhut-pereglyanuti-dlya-chogo-ce-potribno-815235/
Перекладання коштів з однієї кишені в іншу!
Ще можна трохи напружитися і щось подібне зробити з ОВДП, які держава вносила у якості капіталізації в статутні фонди усіляких держустанов та банків, типу Привата! А може Тимошенко цю річ залишила на наступний рік!
Приват буде проти) бо в тому числі за рахунок цих ОВДП у нього формується значна частина прибутку
Додано: Чет 11 гру, 2025 17:08
ihorsic
Доброго вечора шановні колеги. Давайте обговоримо тему єврових ОВДП. Що ви зараз з евро робите? Реінвестуєте і потихеньку виводите? І куди взагалі приткнути євро
Додано: Вів 16 гру, 2025 10:14
ihorsic написав:
І куди взагалі приткнути євро?
- придбати нерухомість у Євросоюзі.
Додано: Вів 16 гру, 2025 15:04
vadymbanker
asti написав: ihorsic написав:
І куди взагалі приткнути євро?
- придбати нерухомість у Євросоюзі.
Так, думаю що це правильна інвестиція.
Або ясейка в банку. Або euro etf.
Додано: Вів 16 гру, 2025 17:35
mogicanin1986
Шановне добродії, поділіться будь ласка думками, а саме: який прибуток має ІСУ з гнучкого Фікса?
Наскільки я розумію, брокер має прибуток за рахунок спреда, чи є ще якійсь варіанти? ІСУ ж не благодійна організація?)
Додано: Вів 16 гру, 2025 17:48
moveton
mogicanin1986 написав:
Шановне добродії, поділіться будь ласка думками, а саме: який прибуток має ІСУ з гнучкого Фікса?
Наскільки я розумію, брокер має прибуток за рахунок спреда, чи є ще якійсь варіанти? ІСУ ж не благодійна організація?)
Доходность ФИКСа 16% YTM. Доходность UA4000237424, если его брать, например, в Сенсе - 17.40%. Кажется, что разницы маловато для прибыли?
Додано: Вів 16 гру, 2025 17:52
WallNutPen
mogicanin1986 написав:
Шановне добродії, поділіться будь ласка думками, а саме: який прибуток має ІСУ з гнучкого Фікса?
Наскільки я розумію, брокер має прибуток за рахунок спреда, чи є ще якійсь варіанти? ІСУ ж не благодійна організація?)
Проще всего чтобы понять - сравните доходность которую имеет данная облигация вообще (сколько по ней платит в итоге Минфин) и ту доходность которую дает вам ИКУ через фикс - вот эта разница и есть доход ИКУ которую он забирает себе. Это если очень грубо. Безусловно если вы эту облигацию вы додержите до погашения - то по итогу весь доход получите вы (ну за минусом той суммы котрую вы заплатили ИКУ при покупке бумаги по завышенной цене - ведь у других торговцев эта бумага стоит дешевле). Но в этом случае у вас будет как бы не совсем Фикс а покупка бумаги "на инвестицию". Ну а в большинстве случаев Фикс покупается с целью досрочной перепродажи (рано или поздно) и тогда актуальным является то что я написал в первом предложении этого сообщения...
