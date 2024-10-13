RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1029103010311032
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:02

  J написав:
  moveton написав:, Не вижу проблем и ограничений.
а нет проблем в том что сума оборота по счету за 3 года получится в 3 раза больше чем сумма в справке о доходах за 3 года ?

Оборот за три года, как минимум, в этих банках не считают. Если за месяц не напереводишь больше, чем в справках за несколько лет, то всё пропустят. А на переводы себе, кажется, вообще финмон у них не агрится. Вот если другому физику отправить больше 400к в месяц, тогда интереснее.
Востаннє редагувалось moveton в П'ят 19 гру, 2025 17:04, всього редагувалось 1 раз.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6318
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:04

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Сенс учитывает в лимит только переводы другим физикам, да и те не всегда.

Постійна проблема, припустимо в цьому місяці є потреба погасити 250000грн кредитного ліміту на рахунках дружини, основні папери які доцільно достроково продати цього місяця - на мені. Раніше, працюючи переважно із Сенсом та ПУМБ, мав проблеми. Чомусь вважав, що МОНО до 20000грн/місяць. Тепер, дякуючи Вам та шановному spiridonwot буду активно використовувати МОНО (обом +1 в карму! Дякую!)
VASH
 
Повідомлень: 768
З нами з: 26.10.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:30

Re: Ринок ОВДП

  spiridonwot написав:Де ви бачите ось цей Сенс ліміт?


Картка Сенс - Ліміти - перекази клієнтам банку та в інші банки за IBAN та за номером картки" - 100000грн/місяць

 


 
Профиль ЛС
 
+1
Востаннє редагувалось VASH в П'ят 19 гру, 2025 17:39, всього редагувалось 3 разів.
VASH
 
Повідомлень: 768
З нами з: 26.10.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:32

  VASH написав:Раніше, працюючи переважно із Сенсом та ПУМБ, мав проблеми. ,

що там за проблеми ?
J
 
Повідомлень: 6034
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:35

Re: Ринок ОВДП

Райф по памяти тоже можно использовать для бесплатных айбанов в пределах лимита 100 тыс. на свои счета в других банках и счета других клиентов также в другие банки по айбан. Или что то изменилось?
Алексей77
 
Повідомлень: 2048
З нами з: 04.12.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:41

J Не пускали більше 100000грн/місяць на іншого фізика (дружину)
VASH
 
Повідомлень: 768
З нами з: 26.10.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:52

  VASH написав:
  moveton написав:Сенс учитывает в лимит только переводы другим физикам, да и те не всегда.

Постійна проблема, припустимо в цьому місяці є потреба погасити 250000грн кредитного ліміту на рахунках дружини, основні папери які доцільно достроково продати цього місяця - на мені. Раніше, працюючи переважно із Сенсом та ПУМБ, мав проблеми. Чомусь вважав, що МОНО до 20000грн/місяць. Тепер, дякуючи Вам та шановному spiridonwot буду активно використовувати МОНО (обом +1 в карму! Дякую!)


Райф займається такою маячнею, лімітуючи СЕП-перекази між власними рахунками клієнта у різних банках. Нещодавно робив такий переказ, не пропустили - "Платіж потрапив на додаткову перевірку. Для підтвердження очікуйте на дзвінок від банку". При цьому ніякого дзвінка не відбувається; добре, що кошти майже відразу повернули. Зробив P2P, пройшов без проблем. Повідомили, що "платежі саме за реквізитами зазвичай потрапляють на додаткову перевірку", а раніше кивали на P2P. Не змогли мені фахово пояснити, як переказ між власними рахунками у різних банках може бути "неналежним".
Navegantes
 
Повідомлень: 584
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:00

Navegantes
Перевод был 100 тыс. из Райфа по айбану на свой\чужой счет в другом банке и его не пропустили?
Алексей77
 
Повідомлень: 2048
З нами з: 04.12.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:05

  Алексей77 написав:Navegantes
Перевод был 100 тыс. из Райфа по айбану на свой\чужой счет в другом банке и его не пропустили?


Переказ був на суму менше 3 тис грн, на свій рахунок у іншому банку
Navegantes
 
Повідомлень: 584
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 1029103010311032
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
2 10114
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 16:10
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 10442
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 15352
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10319)
19.12.2025 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.