Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:10
VASH написав:
Відкрив у Сенсі картку Cameleon з кредитним лімітом 50000грн. Зазвичай всі кредитні картки досить типові (грейс-період, розрахункова дата), але не ця.
Хто має практичний досвід користування під наші завдання (6211 за кредитні)?
Як не втрапити на проценти за користування несанкціонованою заборгованістю?
Один цей розподіл у тарифах - торгові та не торгові операції, з разючою відмінністю у вартості обслуговування…
Ну і взагалі, як у нас тут полюбляють казати – яке підводне каміння???
Наперед вдячний.
Під наші завдання працює нормально. Щомісяця гасите мінімальний платіж 5 % і 100 грн за РКО, якщо заборгованість на РД більше 50 грн.
Navegantes
Повідомлень: 588
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 153 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:27
Navegantes написав:
Під наші завдання працює нормально. Щомісяця гасите мінімальний платіж 5 % і 100 грн за РКО, якщо заборгованість на РД більше 50 грн
Чи правильно я розумію, що напередодні для відкриття картки Cameleon на ній повинно бути 2605грн (2500 - 5% + 100грн за РКО + 5грн (проценти за користування відновлювальною кредитною лінією - 0.01%). І так до повного погашення.
От думаю чи не зручніша у використанні та ж картка Red 2 від сенсу?
VASH
Повідомлень: 770
З нами з: 26.10.09
Подякував: 155 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:34
VASH написав:
От думаю чи не зручніша у використанні та ж картка Red 2 від сенсу?
На RED, чтобы не вылететь из грейса, нужно хотя бы ближе ко второй РД погаситься полностью. На Хамоне, если 5% иметь на карте перед каждой РД, то грейс будет бесконечным. Можно в теме Сенса почитать посты времён, когда Хамон только ввели. Там высчитывали его точную выгодность. Она есть и поэтому на хамон КЛ даже с перераспределением разрешают только до 50к. Ну а удобство - это кому как.
moveton
Повідомлень: 6323
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 776 раз.
Профіль
