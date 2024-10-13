RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1030103110321033
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:10

  VASH написав:Відкрив у Сенсі картку Cameleon з кредитним лімітом 50000грн. Зазвичай всі кредитні картки досить типові (грейс-період, розрахункова дата), але не ця.
Хто має практичний досвід користування під наші завдання (6211 за кредитні)?
Як не втрапити на проценти за користування несанкціонованою заборгованістю?
Один цей розподіл у тарифах - торгові та не торгові операції, з разючою відмінністю у вартості обслуговування…
Ну і взагалі, як у нас тут полюбляють казати – яке підводне каміння???
Наперед вдячний.


Під наші завдання працює нормально. Щомісяця гасите мінімальний платіж 5 % і 100 грн за РКО, якщо заборгованість на РД більше 50 грн.
Navegantes
 
Повідомлень: 589
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:27

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Під наші завдання працює нормально. Щомісяця гасите мінімальний платіж 5 % і 100 грн за РКО, якщо заборгованість на РД більше 50 грн

Чи правильно я розумію, що напередодні для відкриття картки Cameleon на ній повинно бути 2605грн (2500 - 5% + 100грн за РКО + 5грн (проценти за користування відновлювальною кредитною лінією - 0.01%). І так до повного погашення.
От думаю чи не зручніша у використанні та ж картка Red 2 від сенсу?
VASH
 
Повідомлень: 770
З нами з: 26.10.09
Подякував: 155 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:34

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:От думаю чи не зручніша у використанні та ж картка Red 2 від сенсу?

На RED, чтобы не вылететь из грейса, нужно хотя бы ближе ко второй РД погаситься полностью. На Хамоне, если 5% иметь на карте перед каждой РД, то грейс будет бесконечным. Можно в теме Сенса почитать посты времён, когда Хамон только ввели. Там высчитывали его точную выгодность. Она есть и поэтому на хамон КЛ даже с перераспределением разрешают только до 50к. Ну а удобство - это кому как.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6323
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:45

  VASH написав:
  Navegantes написав:Під наші завдання працює нормально. Щомісяця гасите мінімальний платіж 5 % і 100 грн за РКО, якщо заборгованість на РД більше 50 грн

Чи правильно я розумію, що напередодні для відкриття картки Cameleon на ній повинно бути 2605грн (2500 - 5% + 100грн за РКО + 5грн (проценти за користування відновлювальною кредитною лінією - 0.01%). І так до повного погашення.
От думаю чи не зручніша у використанні та ж картка Red 2 від сенсу?


Сьогодні ви відкрили карту з КЛ, запустили "наші питання" на 49 895 грн. 19/01/2025 з вас спишуть 100 грн РКО + якісь копійки. З'явиться 5 % мін платежу, який вам потрібно буде погасити до 19/02/2025, і так далі до наступної РД. Якщо є вільні 50к на 19/02 і ви бажаєте уникнути РКО, можете погасити заборгованість.
Navegantes
 
Повідомлень: 589
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 1030103110321033
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, Navegantes і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
2 10126
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 16:10
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 10453
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 15369
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10323)
19.12.2025 19:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.