Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:10
VASH написав:
Відкрив у Сенсі картку Cameleon з кредитним лімітом 50000грн. Зазвичай всі кредитні картки досить типові (грейс-період, розрахункова дата), але не ця.
Хто має практичний досвід користування під наші завдання (6211 за кредитні)?
Як не втрапити на проценти за користування несанкціонованою заборгованістю?
Один цей розподіл у тарифах - торгові та не торгові операції, з разючою відмінністю у вартості обслуговування…
Ну і взагалі, як у нас тут полюбляють казати – яке підводне каміння???
Наперед вдячний.
Під наші завдання працює нормально. Щомісяця гасите мінімальний платіж 5 % і 100 грн за РКО, якщо заборгованість на РД більше 50 грн.
2
1
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:27
Navegantes написав:
Під наші завдання працює нормально. Щомісяця гасите мінімальний платіж 5 % і 100 грн за РКО, якщо заборгованість на РД більше 50 грн
Чи правильно я розумію, що напередодні для відкриття картки Cameleon на ній повинно бути 2605грн (2500 - 5% + 100грн за РКО + 5грн (проценти за користування відновлювальною кредитною лінією - 0.01%). І так до повного погашення.
От думаю чи не зручніша у використанні та ж картка Red 2 від сенсу?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:34
VASH написав:
От думаю чи не зручніша у використанні та ж картка Red 2 від сенсу?
На RED, чтобы не вылететь из грейса, нужно хотя бы ближе ко второй РД погаситься полностью. На Хамоне, если 5% иметь на карте перед каждой РД, то грейс будет бесконечным. Можно в теме Сенса почитать посты времён, когда Хамон только ввели. Там высчитывали его точную выгодность. Она есть и поэтому на хамон КЛ даже с перераспределением разрешают только до 50к. Ну а удобство - это кому как.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:45
VASH написав: Navegantes написав:
Під наші завдання працює нормально. Щомісяця гасите мінімальний платіж 5 % і 100 грн за РКО, якщо заборгованість на РД більше 50 грн
Чи правильно я розумію, що напередодні для відкриття картки Cameleon на ній повинно бути 2605грн (2500 - 5% + 100грн за РКО + 5грн (проценти за користування відновлювальною кредитною лінією - 0.01%). І так до повного погашення.
От думаю чи не зручніша у використанні та ж картка Red 2 від сенсу?
Сьогодні ви відкрили карту з КЛ, запустили "наші питання" на 49 895 грн. 19/01/2026 з вас спишуть 100 грн РКО + якісь копійки. З'явиться 5 % мін платежу, який вам потрібно буде погасити до 19/02/2026, і так далі до наступної РД. Якщо є вільні 50к на 19/01/2026, 19/02/2026 (тобто на РД) і ви бажаєте уникнути РКО, можете погасити заборгованість.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:09
moveton написав:
На Хамоне, если 5% иметь на карте перед каждой РД, то грейс будет бесконечным.
Що Ви маєте на увазі під «если 5% иметь на карте перед каждой РД», вони що не списуються після РД та можуть бути використані після РД під купівлю нових паперів? Під чергову РД – знову заводжу, а після виводжу. Тобто реально тільки 100грн за РКО + проценти за користування відновлювальною кредитною лінією - 0.01% (якісь копійки, як пише шановний Navegantes)
VASH написав:
Що Ви маєте на увазі під «если 5% иметь на карте перед каждой РД», вони що не списуються після РД
Списываются, конечно. Не просто же так быть должны. Как и копейки для 0.01%. Но и тело кредита на них уменьшается.
VASH написав:
та можуть бути використані після РД під купівлю нових паперів?
Именно они - не могут. А вот освободившийся на такую же сумму после их обработки в РД КЛ - вполне. При этом грейс начнётся полностью заново. В этом и смысл Хамона.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:26
Шановні moveton та Navegantes дякую (+1).
VASH написав:Алексей77 За власним неодноразовим досвідом при достроковому продажі у Сенсі гроші (після подання заявки на продаж) з’являються практично зразу та доступні для подальшого перерахування. За цим критерієм (оперативність) Сенс кращий, ще б не їх жорсткі обмеження на перекази клієнтам банку та в інші банки за IBAN та за номером картки.
Для мене ці обмеження основна проблема - інвестовані значні суми на мої рахунки та рахунки дружини (в тому числі й за рахунок кредитних коштів). Виникає досить часто проблема перекидання грошей між власними рахунками та рахунками дружини. На теперішній час використовую переважно рахунки Сенсу (безкоштовні вихідні за IBAN) та ПУМБ (безкоштовні вихідні р2р). В обох банках обмеження на місяць на суми.
Є ще рахунки у Моно, але там наче обмеження 20000грн/місяць. Може хто порадить ще прийнятні банки. Сутність питання: припустимо гроші на рахунку в ІКУ, завдання вивести їх на рахунок в банку з можливістю подальшого оперативного безкоштовного перерахування (хоч за IBAN, хоч р2р). Буду вдячний за підказку.
Доп. картка хамелеон на імʼя дружини, все відкривається в застосунку. Ви повністю зможете обійти ліміти.
Тобто, в принципі, картка Cameleon може бути використана і в «режімі» традиційних Red 2 та АТБ від Сенсу, але має більші функціональні можливості.
Розумію, що мабуть питання треба було піднімати у темі Сенс, але "наші питання" (6211 за кредитні) досить специфічні.
vadymbanker написав:
Доп. картка хамелеон на імʼя дружини, все відкривається в застосунку. Ви повністю зможете обійти ліміти.
Так в мене і так вже відкита картка Cameleon на дружину, саме за неї я й "допитував" гуру цілу сторінку. Які можливості вона надає щодо обходу лімітів? 20000грн додаткового ліміту, так можна ж ще й картки Вигода, АТБ відкрити (зі своїм лімітом)
