Додано: Суб 27 гру, 2025 17:35

moveton написав: mogicanin1986 написав: У Моні ж є в списку документів про доходи розділ дивіденди або ж розділ інший документ, то можно туди доки завантажити та додати. Повинні прийняти доходи отримані від ОВДП У Моні ж є в списку документів про доходи розділ дивіденди або ж розділ інший документ, то можно туди доки завантажити та додати. Повинні прийняти доходи отримані від ОВДП

Даже обновил приложение до верности. Нету там "інший документ". Дивиденды да, есть. Там заявлено, что нужно заливать такие ужасы:Их про ОВГЗ предоставить проблематично. Хотя, конечно, залить можно что попало. Что будет - это другой вопрос. Для формы "откуда деньги, которые уже на счёт пришли" (это другая форма и в ней вариантов побольше, хотя ОВГЗ тоже нет) мне в январе поддержка действительно говорила: "У такому разі можете завантажити в меню "дивіденди" з нашої сторони врахуємо, що документи пов'язані з виплатою облігацій". Причём потом один фиг ещё дополнительных кучку затребовала. Но формально пока все дремуче. Через поддержку может и есть больше вариантов и даже, чтобы для жены перевод разрешили (во всяком случае, когда постфактум летом проверяли, после дока, что жена, финмон успокоился).Це посилання мені підтримка Моно скинула, заходив там є додати інший документ.