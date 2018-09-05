Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 05.09.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 05.09.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 05 вер, 2018 12:25 Итоги: Мировой фондовый рынок 05.09.18 США



Фондовые индексы США закрылись со снижением во вторник, но отошли от внутридневных минимумов после сильных данных по производственной деятельности.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 22 пункта до 25,942 пункта, восстановившись от снижения в середине сессии на 158 пунктов.

Индекс S&P500 потерял 5 пунктов, или 0,2%, до 2 895 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 19 пунктов или на 0,2% до 8 090 пункта.



Тенденции в области торговли были ключевым направлением для инвесторов - США планировали возобновить напряженные переговоры с Канадой, что может привести к пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле.



В минувшие выходные президент Дональд Трамп угрожал убрать Канаду из любого нового пакта «NAFTA». Президент крупнейшей группы профсоюзов страны сказал, что «NAFTA» не будет работать, если в нее не входит Канада.



Рынки ждут возобновления в среду переговоров о новом соглашении вместо существующей Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA). В пятницу президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о намерении подписать новый договор в течение 90 дней. При этом, как заявил Трамп, США готовы подписать и отдельный договор с Мексикой, исключая таким образом, из договоренностей Канаду.

Кроме того, в конце недели могут быть введены новые американские пошлины на китайский импорт. В конце августа СМИ сообщили, что Трамп готовится в сентябре ввести следующий «транш» пошлин на импорт ряда товаров из Китая объемом $200 миллиардов.



«Рынки продолжают следить за новостями по торговым переговорам. Прошлая неделя началась с позитивных новостей о договоренностях по НАФТА с Мексикой, закончилась без сделки с Канадой, но переговоры продолжатся на этой неделе», - отметил инвестдиректор Stone Investment Partners Билл Стоун.



Акции Nike потеряли 3,16% по итогам вторника после рекламы компании с участием Колина Каперника, игрока в американский футбол, отказавшегося стоять во время исполнения американского гимна в качестве протеста против жестокости полиции в США.



При этом сдерживали снижение индексов сообщения о росте индекса деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в августе до 61,3% с 58,1% в июле, тогда как ожидалось его снижение до 57,6%. Значение августа стало самым высоким с 2004 года.



Кроме того, в среду капитализация онлайн-ритейлера Amazon поднялась выше 1 триллиона долларов, что повторяет результат корпорации Apple, достигнутый в начале августа.



Сектор материалов был одним из самых слабых во вторник, упав почти на 1%. Промышленность имеет высокую корреляцию с торговыми вопросами.



«Рынки будут продолжать следить за дополнительными торговыми новостями, как обычно», - сказал Билл Стоун, главный инвестиционный директор Stone Investment Partners. - «На прошлой неделе пришли позитивные новости о двусторонней сделке с Мексикой. Неделя закончилась без соглашения с Канадой, но переговоры продолжатся на этой неделе. США также указали, что тарифы на дополнительные $200 млрд. на китайские товары, начнутся в этот четверг, на что Китай, возможно, ответит так же».



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,05%, до 25 952,48 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,17%, до 2 896,72 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,23%, до 8 091,25 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок во вторник снизился.

Европейский фондовый рынок во вторник снизился, несмотря на отсутствие нового негатива по внешней торговле.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,70%, после роста на менее чем 0,1% в понедельник. С начала года индекс снижается на 2,4%.



Пара евро-доллар снизилась на 0,3%, пара фунт-доллар на 0,15%.



Напряженность во внешней торговле между США и их партнерами в последние месяцы оказывала давление на мировые рынки. В последнее время в фокусе внимания была позиция администрации президента США в отношении Китая.



США и Китай, как ожидается, возобновят переговоры в среду, после того, как президент Трамп на выходных заявил, что нет политической необходимости включать Канады в обновленную версию NAFTA.



Предметом беспокойства также являлась возможность представления правительством Италии этой осенью бюджета, который может увеличить долг и усилить противоречия с ЕС.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,70%, после роста на менее чем 0,1% в понедельник. С начала года индекс снижается на 2,4%.



Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,62% и составил 7 457,86 пункта.



Немецкий DAX просел на 1,10%, до 12 210,21 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,31% — на отметке 5 342,70 пункта.



Азия



Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали в среду вслед за рынками США и Европы, трейдеры по-прежнему обеспокоены торговыми спорами США с Китаем, Канадой и другими странами.



Лидерами падения в Азии стали индикаторы Гонконга, Филиппин и Индонезии.

Давление на активы emerging markets продолжает усиливаться по всему миру, валютный индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets Currency в среду пытается стабилизироваться у минимальной отметки более чем за год, во вторник он потерял 0,5% и достиг минимума с мая 2017 года.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific провел в «красной зоне» пятую сессию подряд, к концу торгов 5 сентября он потерял более 1%.



Гонконгский Hang Seng упал на максимальные с июня 2,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, Shenzhen Composite - на 1,6%.



Японский Nikkei 225 опустился на 0,5%, более широкий индекс Topix - на 0,8%. Во вторник Японию накрыл тайфун «Джеби», который стал самым мощным за последние 25 лет, и в среду в стране сохраняются его последствия, включая масштабные наводнения.



Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1%, несмотря на то, что данные о ВВП за II квартал оказались лучше ожиданий рынка.



Индонезийский Jakarta Composite рухнул на 3,8%, доходность гособлигаций Индонезии выросла, а рупия подешевела еще на 0,7% к доллару и готовится обновить самый низкий уровень с азиатского финансового кризиса 1998 года.

Филиппинский индекс PSEi потерял 1,6%.



Южнокорейский KOSPI упал на 1%, индийский Sensex - на 0,4%.



«Полагаю, ситуация должна существенно ухудшиться, прежде чем пойти на поправку», - заявил макростратег Saxo Capital Markets в Сингапуре Кай ван Петерсен.



В целом, аналитики обсуждают распространение падения в Азии с валютных рынков на рынки акций.



Торговые проблемы Китая и США все еще остаются важнейшим фактором, воздействующим на рынок.



«Торговая война президента США Дональда Трампа с Китаем является самым серьезным риском для мировой экономики», - заявил накануне зампредседателя совета директоров BlackRock Филипп Хильдебранд.



Инвесторы ждут, введет ли Вашингтон пошлины на импорт китайских товаров стоимостью еще $200 млрд в год. По данным источников Bloomberg, Д.Трамп готов подписать соответствующие документы сразу после завершения периода публичных обсуждений 6 сентября.



Темпы роста австралийской экономики замедлились с пересмотренных 1,1% в январе-марте до 0,9% в апреле-июне, тогда как эксперты в среднем прогнозировали ослабление до 0,7%.



Инфляция на Филиппинах в августе впервые за 9 лет превысила 6% - рост потребительских цен усилился до 6,4% в годовом выражении с 5,7% в июле, консенсус-прогноз составлял 5,9%. Промышленное производство Филиппин увеличилось в июле на 12,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.



Глава ЦБ Филиппин Нестор Эспенилья пообещал рассмотреть вопрос о повышении процентных ставок и других действиях, которые позволят сдержать инфляцию.



Самый значительный вклад в снижение гонконгского индикатора внесла интернет-компания Tencent Holdings Ltd., акции которой подешевели на 4,1% после того, как аналитики Citi ухудшили прогноз ее выручки.



В рамках индекса «голубых фишек» материкового Китая CSI 300 падение возглавили финансовые компании.



В Гонконге и Шанхае также подешевели бумаги девелоперов, в том числе China Resources Land и Country Garden Holdings потеряли более 3,4%.

В Японии отраслевой индикатор телекоммуникационных компаний опустился на 2,1%, поставщиков электроэнергии - на 1,5%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих концернов мира BHP и Rio Tinto подешевели на торгах в Сиднее на 2,7% и 2,4% соответственно.



В среду были обнародованы данные о динамике деловой активности в сфере услуг азиатских стран за август. В Японии индекс менеджеров закупок (PMI) в этом секторе вырос до максимума за четыре месяца, в Австралии подъем замедлился, в Гонконге продолжилось ослабление. В Индии PMI в сфере услуг был минимальным за три месяца.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,41% - до 2336,38 пункта, РТС - на 0,27%, до 1082,21 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.50 Киева опустился на 0,17%, до 68,01 RUB/USD, курс евро - на 0,64%, до 78,64 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,52% - до $78,56 за баррель.



Акции Сбербанка подешевели на 0,94%, «Газпрома» — на 0,89%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,23%, «АЛРОСы» — на 0,81%, бумаги Московской биржи — на 0,65%.



В середине недели индекс Мосбиржи поторгуется в пределах 2 225—2 245 пунктов, индекс РТС — в границах 1 065—1 080 пунктов.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , Фондовые индексы США закрылись со снижением во вторник, но отошли от внутридневных минимумов после сильных данных по производственной деятельности.Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 22 пункта до 25,942 пункта, восстановившись от снижения в середине сессии на 158 пунктов.Индекс S&P500 потерял 5 пунктов, или 0,2%, до 2 895 пункта.Индекс Nasdaq Composite снизился на 19 пунктов или на 0,2% до 8 090 пункта.Тенденции в области торговли были ключевым направлением для инвесторов - США планировали возобновить напряженные переговоры с Канадой, что может привести к пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле.В минувшие выходные президент Дональд Трамп угрожал убрать Канаду из любого нового пакта «NAFTA». Президент крупнейшей группы профсоюзов страны сказал, что «NAFTA» не будет работать, если в нее не входит Канада.Рынки ждут возобновления в среду переговоров о новом соглашении вместо существующей Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA). В пятницу президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о намерении подписать новый договор в течение 90 дней. При этом, как заявил Трамп, США готовы подписать и отдельный договор с Мексикой, исключая таким образом, из договоренностей Канаду.Кроме того, в конце недели могут быть введены новые американские пошлины на китайский импорт. В конце августа СМИ сообщили, что Трамп готовится в сентябре ввести следующий «транш» пошлин на импорт ряда товаров из Китая объемом $200 миллиардов.«Рынки продолжают следить за новостями по торговым переговорам. Прошлая неделя началась с позитивных новостей о договоренностях по НАФТА с Мексикой, закончилась без сделки с Канадой, но переговоры продолжатся на этой неделе», - отметил инвестдиректор Stone Investment Partners Билл Стоун.Акции Nike потеряли 3,16% по итогам вторника после рекламы компании с участием Колина Каперника, игрока в американский футбол, отказавшегося стоять во время исполнения американского гимна в качестве протеста против жестокости полиции в США.При этом сдерживали снижение индексов сообщения о росте индекса деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в августе до 61,3% с 58,1% в июле, тогда как ожидалось его снижение до 57,6%. Значение августа стало самым высоким с 2004 года.Кроме того, в среду капитализация онлайн-ритейлера Amazon поднялась выше 1 триллиона долларов, что повторяет результат корпорации Apple, достигнутый в начале августа.Сектор материалов был одним из самых слабых во вторник, упав почти на 1%. Промышленность имеет высокую корреляцию с торговыми вопросами.«Рынки будут продолжать следить за дополнительными торговыми новостями, как обычно», - сказал Билл Стоун, главный инвестиционный директор Stone Investment Partners. - «На прошлой неделе пришли позитивные новости о двусторонней сделке с Мексикой. Неделя закончилась без соглашения с Канадой, но переговоры продолжатся на этой неделе. США также указали, что тарифы на дополнительные $200 млрд. на китайские товары, начнутся в этот четверг, на что Китай, возможно, ответит так же».Европейский фондовый рынок во вторник снизился.Европейский фондовый рынок во вторник снизился, несмотря на отсутствие нового негатива по внешней торговле.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,70%, после роста на менее чем 0,1% в понедельник. С начала года индекс снижается на 2,4%.Пара евро-доллар снизилась на 0,3%, пара фунт-доллар на 0,15%.Напряженность во внешней торговле между США и их партнерами в последние месяцы оказывала давление на мировые рынки. В последнее время в фокусе внимания была позиция администрации президента США в отношении Китая.США и Китай, как ожидается, возобновят переговоры в среду, после того, как президент Трамп на выходных заявил, что нет политической необходимости включать Канады в обновленную версию NAFTA.Предметом беспокойства также являлась возможность представления правительством Италии этой осенью бюджета, который может увеличить долг и усилить противоречия с ЕС.Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали в среду вслед за рынками США и Европы, трейдеры по-прежнему обеспокоены торговыми спорами США с Китаем, Канадой и другими странами.Лидерами падения в Азии стали индикаторы Гонконга, Филиппин и Индонезии.Давление на активы emerging markets продолжает усиливаться по всему миру, валютный индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets Currency в среду пытается стабилизироваться у минимальной отметки более чем за год, во вторник он потерял 0,5% и достиг минимума с мая 2017 года.«Полагаю, ситуация должна существенно ухудшиться, прежде чем пойти на поправку», - заявил макростратег Saxo Capital Markets в Сингапуре Кай ван Петерсен.В целом, аналитики обсуждают распространение падения в Азии с валютных рынков на рынки акций.Торговые проблемы Китая и США все еще остаются важнейшим фактором, воздействующим на рынок.«Торговая война президента США Дональда Трампа с Китаем является самым серьезным риском для мировой экономики», - заявил накануне зампредседателя совета директоров BlackRock Филипп Хильдебранд.Инвесторы ждут, введет ли Вашингтон пошлины на импорт китайских товаров стоимостью еще $200 млрд в год. По данным источников Bloomberg, Д.Трамп готов подписать соответствующие документы сразу после завершения периода публичных обсуждений 6 сентября.Темпы роста австралийской экономики замедлились с пересмотренных 1,1% в январе-марте до 0,9% в апреле-июне, тогда как эксперты в среднем прогнозировали ослабление до 0,7%.Инфляция на Филиппинах в августе впервые за 9 лет превысила 6% - рост потребительских цен усилился до 6,4% в годовом выражении с 5,7% в июле, консенсус-прогноз составлял 5,9%. Промышленное производство Филиппин увеличилось в июле на 12,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.Глава ЦБ Филиппин Нестор Эспенилья пообещал рассмотреть вопрос о повышении процентных ставок и других действиях, которые позволят сдержать инфляцию.Самый значительный вклад в снижение гонконгского индикатора внесла интернет-компания Tencent Holdings Ltd., акции которой подешевели на 4,1% после того, как аналитики Citi ухудшили прогноз ее выручки.В рамках индекса «голубых фишек» материкового Китая CSI 300 падение возглавили финансовые компании.В Гонконге и Шанхае также подешевели бумаги девелоперов, в том числе China Resources Land и Country Garden Holdings потеряли более 3,4%.В Японии отраслевой индикатор телекоммуникационных компаний опустился на 2,1%, поставщиков электроэнергии - на 1,5%.Бумаги крупнейших горнодобывающих концернов мира BHP и Rio Tinto подешевели на торгах в Сиднее на 2,7% и 2,4% соответственно.В среду были обнародованы данные о динамике деловой активности в сфере услуг азиатских стран за август. В Японии индекс менеджеров закупок (PMI) в этом секторе вырос до максимума за четыре месяца, в Австралии подъем замедлился, в Гонконге продолжилось ослабление. В Индии PMI в сфере услуг был минимальным за три месяца.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.50 Киева опустился на 0,17%, до 68,01 RUB/USD, курс евро - на 0,64%, до 78,64 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,52% - до $78,56 за баррель.Акции Сбербанка подешевели на 0,94%, «Газпрома» — на 0,89%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,23%, «АЛРОСы» — на 0,81%, бумаги Московской биржи — на 0,65%.В середине недели индекс Мосбиржи поторгуется в пределах 2 225—2 245 пунктов, индекс РТС — в границах 1 065—1 080 пунктов.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 66640 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4179 раз. Подякували: 7667 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 07.09.18

дядя Caша » П'ят 07 вер, 2018 12:21 0 50

дядя Caша П'ят 07 вер, 2018 12:21 Итоги: Мировой фондовый рынок 06.09.18

дядя Caша » Чет 06 вер, 2018 12:23 0 57

дядя Caша Чет 06 вер, 2018 12:23 Итоги: Мировой фондовый рынок 04.09.18

дядя Caша » Вів 04 вер, 2018 12:41 0 69

дядя Caша Вів 04 вер, 2018 12:41