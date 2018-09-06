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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 06 вер, 2018 12:19 Итоги: Прогнозы 06.09.18



Дефицит торговли товарами и услугами в США в июне вырос на 9,5% м/м до $50,08 млрд. - максимум с февраля, сообщило Министерство торговли. Экспорт из США сократился на 1% м/м, импорт вырос на 0,9%. Экономисты прогнозировали дефицит на уровне $50,3 млрд.



Снижение экспорта стало следствием снижением поставок соевых бобов, которые попали под импортные пошлины со стороны Китая, и падением экспортных продаж гражданских воздушных судов.



Американцы покупали больше импортных товаров длительного пользования, большегрузных автомобилей и товаров для промышленности иностранного производства, что позволило нивелировать падение импорта, лекарственных препаратов.



Низкий дефицит внешней торговли внес позитивный вклад в рост ВВП. Положительный вклад внешней торговли в рост ВВП во II квартале составил 1,2%, но в III-м квартале ситуация может измениться на обратную.



США, ФРБ Нью-Йорк: Индекс текущих деловых условий максимальный с ноября 2006 года.



Индикатор условий для ведения бизнеса в зоне ответственности ФРБ Нью-Йорк в августе коснулся 12-летнего максимума 76,5 с 75,0 в июле, ожидания компаний относительно будущих условий ведения бизнеса остались положительными. Индекс занятости снизился до 62 с 62,2 в июле и 63,4 в июне. Значения индекса выше 50 говорит о росте активности, а ниже – на ее сокращение.



Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 6 раз.



Российский бизнес и богатейшие граждане резко ускорили вывоз капитала в офшорные зоны.

По итогам первого квартала в наиболее популярные у россиян офшоры утекло $17,2 млрд - в 6,3 раза больше, чем за предыдущие три месяца. Такие данные представил в среду ЦБ в отчете о прямых инвестициях из РФ за рубеж.

В пересчете на рубли выведенная сумма - 980,4 млрд. рублей - эквивалента 4,3% российского ВВП за I квартал, который Минфин оценил в 22,35 трлн. рублей. Она равна половине нефтегазовых доходов бюджета (1,85 трлн. рублей), в 1,4 раза превышает расходы казны на пенсии (690 млрд. рублей).

Главным магнитом, притягивающим российские деньги, остается Кипр, куда по итогам квартала было выведено $9,6 млрд.



По сравнению с октябрем-декабрем бегство капитала на полуостров ускорилось почти вдвое, а общая сумма инвестиций достигла нового исторического рекорда - $196,3 млрд.



По текущему курсу это 13,3 триллиона рублей - 6 оборонных бюджетов России и почти 18 лет финансирования всей системы высшего образования в стране.

Второй по популярности юрисдикцией остались Британские Виргинские острова: туда ушло $1,9 млрд. за квартал (на четверть больше, чем кварталом ранее), а общая сумма инвестиций достигла рекорда с июля 2015 года - $45,6 млрд.



До новых исторических максимумов выросли российские вложения в компании, зарегистрированные в Ирландии и Швейцарии ($6,7 и $22,6 млрд. соответственно) - с января по апрель туда ушло суммарно около $1 млрд.



Сумма, выведенная в Гибралтар, за квартал взлетела втрое - с $488 млн до $1,479 млрд., оформив рекорд с 2012 года. Такой же 6-летний максимум обновили российские инвестиции на острове Джерси: $100 млн. оттока увеличили их общий объем до $1,1 млрд.



Еще $668 млн. россияне вложили в компании, зарегистрированные на Каймановых островах, а общая сумма российских капиталов, спрятанных в государстве площадью меньше окружности МКАДа, взлетела в 1,5 раза, до $1,512 млрд.



Практически остановился вывод средств Люксембург ($94 млн.) и на Бермуды, что, впрочем, было компенсировано новой волной оттока в Нидерланды ($1,1 млрд.) и на Багамские острова ($1,8 млрд.).



По данным Национального бюро экономических исследований (NBER) США, в целом по миру в офшорах сосредоточено 8% финансового богатства домохозяйств. Это 10% мирового ВВП, или $5,6 трлн.

Богатейшие россияне, по оценке NBER, держат в офшорах активы на сумму, составляющую 60% российского ВВП. Это почти 60 триллионов рублей или около $1 триллиона по текущему курсу.



Отток капитала оставил Россию без валюты.



Российская финансовая система столкнулась с острой нехваткой долларов, компенсировать которую пришлось Центробанку за счет своих резервов.

Признаки стресса возникли на рынке валютных свопов - инструментов, позволяющих занять доллары под залог рублей.

Во вторник ставка валютного свопа overnight резко упала, почти до нуля, сообщает в обзоре Сбербанк CIB. В результате стоимость долларовых займов на один день взлетела до 6,75% годовых.

Предложение валюты на рынке было полностью исчерпано, и банки переключились к займам у ЦБ. Регулятор влил в рынок $2,653 млрд. из ЗВР, что близко к дневному лимиту, установленному на уровне 3 млрд долларов.

Объем поддержки со стороны центробанка стал практически рекордным за все 4 года, что он регулярно проводит операции «своп»: лишь однажды - в январе 2018-го - банки занимали больше ($3 млрд.).

Причиной происходящего мог стать «отток валютной ликвидности из банковской системы», отмечают аналитики Сбербанк CIB.

Об этом же свидетельствует и тот факт, что дорожающая нефть не приводит к укреплению рубля даже после того, как Минфин прекратил скупку валюты на рынке, которая лишала экономику нефтедолларовых доходов от цен выше $40 за баррель, отмечает Райффайзенбанк.

С середины августа Brent подорожала на 9,8%, а курс доллара вырос еще на 2 рубля, установив в среду новый 2-недельный максимум на отметке 68,59 рубля.

Относительно нефти рубль не был так слаб никогда в истории - цена барреля в рублях поднялась выше 5300 рублей (против 5100 до приостановки интервенций Минфина). Это означает, что финансовая система продолжает терять валюту - отток капитала превышает приток по счету текущих операций, делает вывод Райффайзенбанк: «Если раньше валюта изымалась Минфином, то теперь его место занял частный сектор».

Деньги нужны корпорациям и банкам, чтобы пройти очередной пик погашений внешнего долга: в сентябре нужно выплатить $7,4 млрд., а рефинансировать кредиты практически невозможно из-за риска ужесточения санкций.

Ставки по годовым валютным свопам выросли до 7,12%. Это «может быть следствием наращивания длинных спекулятивных позиций по доллару на ожиданиях его дальнейшего укрепления», предупреждает Райффайзенбанк.



Правительство РФ снова ухудшило прогнозы по экономике и уровню жизни.



Минэкономразвития опубликовало обновленную версию макропрогноза на ближайшие 6 лет, в которой второй раз с начала года ухудшило ожидания большинству экономических показателей.

Несмотря на то, что цены на нефть оказались на 11% выше изначальных ожиданий и составят в среднем $69,6 за баррель (против $61,4 в апрельском прогнозе), темпы роста российской экономики начнут замедляться уже в этом году, а следующем едва превысят 1%.



Прогноз по росту ВВП на текущий год снижен до 1,7%. Это на 0,1 процентного пункта ниже, чем МЭР ожидало в июне, на 0,4 п.п. меньше, чем было заложено в апрельский прогноз, и на столько же ниже официальной оценки Росстата за прошлый год.



Прогноз на следующий год снижен до 1,3%, что на 0,1 п.п. ниже июньской оценки, и почти 1,7 раза меньше, чем правительство ожидало полгода назад (2,2%).

Слабее ожиданий будет и рубль: прогноз по среднему курсу доллара повышен с 61 до 61,7 RUB/USD на текущий год и с 62 до 63,9 RUB/USD на следующий, хотя еще в апреле МЭР прогнозировало 58,6 и 58,8 RUB/USD соответственно.



Из-за «объявления о дополнительных санкциях» ускорился отток капитала, возникла волатильность на финансовых рынках и ухудшились настроения у бизнеса - все это «формирует риски для экономического роста», констатирует МЭР.



Прогноз по росту инвестиций ухудшен с 3,5% до 2,9% на 2018 год, а по инфляции повышен - с 3,1% до 3,4%. В следующем году инвестиции вырастут на 3,1%, отмечает министерство, а инфляция разгонится почти вдвое - до 4,6%.



Отток капитала из российского госдолга, поднявший стоимость займов для правительства до 8,8% годовых (на 10 лет), может ударить по корпоративному кредитованию, предупреждает МЭР: возникает риск, что тренд на снижение банковских ставок развернется. Это еще больше охладит рынок, который и так практически не рос даже в условиях дешевеющих кредитов.



Ситуацию усугубляет то, что налоговая нагрузка вырастет уже с 1 января, тогда как реализация национальных проектов на собранные деньги начнется лишь к концу года - это приведет к «временному снижению темпов экономического роста в 2019 году», говорится в прогнозе.



Затянуть пояса придется и населению, следует из расчетов МЭР: рост реальных доходов замедлится более чем втрое - с 3,4% до 1%, а рост зарплат в реальном выражении - почти в 5 раз, с 6,9% до 1,4%.

Причем радикального улучшения уровня жизни не произойдет и последующие годы: реальные доходы увеличатся лишь на 1,7% в 2019-м году, а на докризисный уровень выйдут не раньше 2022 года.



Россияне вернулись в преддефолтное состояние 1998 года.



Нынешняя ситуация в российском обществе похожа на преддефолтное состояние 1998 года, заметили в «Левада-центре». Социологи центра зафиксировали резкий рост социального напряжения и количества проблем, которые волнуют граждан, пишет «Коммерсант».



Особенно остро воспринимается ситуация с ростом цен, обнищанием населения и безработицей, показал ежегодный опрос, проведенный в конце прошлого месяца. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года респонденты стали отмечать практически все проблемы, перечисленные в опросном листе.

Чаще всего (72%) граждане отмечали рост цен, больше половины (52%) чувствуют «обнищание населения». Обеспокоенность ростом безработицы среди россиян сегодня выше, чем в предыдущие годы, сегодня эта проблема волнует практически каждого второго (48%). По 30% респондентов сказали о кризисе в экономике и несправедливом распределении доходов, каждый пятый считает проблемой «кризис морали, культуры и нравственности».



Кроме того, значительно выросла за прошедший год обеспокоенность населения ухудшением состояния окружающей среды (с 14% до 25%) и ростом числа уголовных преступлений (с 8% до 15%). После «подъема социального оптимизма» в 2014-2017 годах, вызванного аннексией Крыма, показатели этого года приближаются к значениям 2012-2013 годов, отмечают в «Левада-центре».



Наименьшее беспокойство у населения вызывают «теракты в Чечне и на Северном Кавказе» (3%), конфликты во власти (3%), рост заболеваемости СПИДом (4%) и ограничение гражданских прав (6%).



Каждый пункт опросника вырос в среднем на треть, констатирует директор «Левада-центра» Лев Гудков. Такие показатели последний раз фиксировались 20 лет назад, накануне дефолта 1998 года, и это означает, что резко вырос уровень напряженности в стране, говорит эксперт. «Причем это не беспокойство какой-то конкретной проблемой, а это повышение общей тревожности и недовольства», - подчеркнул он.



По данным социологов, рост недовольства россиян начался в декабре 2017 года и приостановился во время президентской кампании (выборы прошли в марте 2018 года). Критичным, по мнению Гудкова, стало объявленное правительством повышение пенсионного возраста.

Ранее «Левада-центр» сообщал о том, что лично протестовать против пенсионной реформы сегодня готовы больше половины (53%) россиян. Потенциально готовых выйти на улицу много, но ощущается «отсутствие лидеров», указывал социолог центра Денис Волков.

Если у протеста найдутся организаторы, то акции могут собираться достаточно многочисленные, с высоким риском политизации, согласен директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его словам, население видит в реформе нарушение общественного договора. Сейчас протесты против пенсионной реформы не носят массового характера.



Вопреки нашим ожиданиям, рынок безналичного доллара на отечественном валютном межбанке не стал входить в боковой тренд и полосу стабильности, а пролонгировал возобновившийся накануне откат «американца». Полагаю, основная причина этого «обострения гривнепатриотизма» в отсутствии должного количества покупателей. У нерезидентов, судя по всему, сезон репатриации дивидендов де-факто завершился, а импортеры, как известно, активничают со своими покупками СКВ на излете месяца.



Это предположение подтвердили непосредственные участники торгов, указав, что гривни на межбанке предостаточно, а вот текущая ликвидность сделок заметно хуже, чем накануне.



Поддержали падение долларовых цен на межбанке и субъекты наличного рынка, где «американец», сопровождаясь низкой ликвидностью, тоже заметно терял в цене.

Потенциальных продавцов доллара не устраивала цена его «приема», а возможные покупатели, по всей видимости, рассчитывали на сохранение нисходящего тренда курса доллара на ближайшую перспективу.



Мы все-таки сохраним надежду на отложенное на 07 сентября установление в безналичной паре доллар-гривня относительной стабильности. При помощи регулятора или без оной. Во всяком случае, есть вероятность «включения в игру» пресловутого «пятничного синдрома» и вхождения значительной доли игроков межбанка накануне выходных в «старый надежный» доллар.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Дефицит торговли товарами и услугами в США в июне вырос на 9,5% м/м.Дефицит торговли товарами и услугами в США в июне вырос на 9,5% м/м до $50,08 млрд. - максимум с февраля, сообщило Министерство торговли. Экспорт из США сократился на 1% м/м, импорт вырос на 0,9%. Экономисты прогнозировали дефицит на уровне $50,3 млрд.Снижение экспорта стало следствием снижением поставок соевых бобов, которые попали под импортные пошлины со стороны Китая, и падением экспортных продаж гражданских воздушных судов.Американцы покупали больше импортных товаров длительного пользования, большегрузных автомобилей и товаров для промышленности иностранного производства, что позволило нивелировать падение импорта, лекарственных препаратов.Низкий дефицит внешней торговли внес позитивный вклад в рост ВВП. Положительный вклад внешней торговли в рост ВВП во II квартале составил 1,2%, но в III-м квартале ситуация может измениться на обратную.США, ФРБ Нью-Йорк: Индекс текущих деловых условий максимальный с ноября 2006 года.Индикатор условий для ведения бизнеса в зоне ответственности ФРБ Нью-Йорк в августе коснулся 12-летнего максимума 76,5 с 75,0 в июле, ожидания компаний относительно будущих условий ведения бизнеса остались положительными. Индекс занятости снизился до 62 с 62,2 в июле и 63,4 в июне. Значения индекса выше 50 говорит о росте активности, а ниже – на ее сокращение.Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 6 раз.Российский бизнес и богатейшие граждане резко ускорили вывоз капитала в офшорные зоны.По итогам первого квартала в наиболее популярные у россиян офшоры утекло $17,2 млрд - в 6,3 раза больше, чем за предыдущие три месяца. Такие данные представил в среду ЦБ в отчете о прямых инвестициях из РФ за рубеж.В пересчете на рубли выведенная сумма - 980,4 млрд. рублей - эквивалента 4,3% российского ВВП за I квартал, который Минфин оценил в 22,35 трлн. рублей. Она равна половине нефтегазовых доходов бюджета (1,85 трлн. рублей), в 1,4 раза превышает расходы казны на пенсии (690 млрд. рублей).Главным магнитом, притягивающим российские деньги, остается Кипр, куда по итогам квартала было выведено $9,6 млрд.По сравнению с октябрем-декабрем бегство капитала на полуостров ускорилось почти вдвое, а общая сумма инвестиций достигла нового исторического рекорда - $196,3 млрд.По текущему курсу это 13,3 триллиона рублей - 6 оборонных бюджетов России и почти 18 лет финансирования всей системы высшего образования в стране.Второй по популярности юрисдикцией остались Британские Виргинские острова: туда ушло $1,9 млрд. за квартал (на четверть больше, чем кварталом ранее), а общая сумма инвестиций достигла рекорда с июля 2015 года - $45,6 млрд.До новых исторических максимумов выросли российские вложения в компании, зарегистрированные в Ирландии и Швейцарии ($6,7 и $22,6 млрд. соответственно) - с января по апрель туда ушло суммарно около $1 млрд.Сумма, выведенная в Гибралтар, за квартал взлетела втрое - с $488 млн до $1,479 млрд., оформив рекорд с 2012 года. Такой же 6-летний максимум обновили российские инвестиции на острове Джерси: $100 млн. оттока увеличили их общий объем до $1,1 млрд.Еще $668 млн. россияне вложили в компании, зарегистрированные на Каймановых островах, а общая сумма российских капиталов, спрятанных в государстве площадью меньше окружности МКАДа, взлетела в 1,5 раза, до $1,512 млрд.Практически остановился вывод средств Люксембург ($94 млн.) и на Бермуды, что, впрочем, было компенсировано новой волной оттока в Нидерланды ($1,1 млрд.) и на Багамские острова ($1,8 млрд.).По данным Национального бюро экономических исследований (NBER) США, в целом по миру в офшорах сосредоточено 8% финансового богатства домохозяйств. Это 10% мирового ВВП, или $5,6 трлн.Богатейшие россияне, по оценке NBER, держат в офшорах активы на сумму, составляющую 60% российского ВВП. Это почти 60 триллионов рублей или около $1 триллиона по текущему курсу.Отток капитала оставил Россию без валюты.Российская финансовая система столкнулась с острой нехваткой долларов, компенсировать которую пришлось Центробанку за счет своих резервов.Признаки стресса возникли на рынке валютных свопов - инструментов, позволяющих занять доллары под залог рублей.Во вторник ставка валютного свопа overnight резко упала, почти до нуля, сообщает в обзоре Сбербанк CIB. В результате стоимость долларовых займов на один день взлетела до 6,75% годовых.Предложение валюты на рынке было полностью исчерпано, и банки переключились к займам у ЦБ. Регулятор влил в рынок $2,653 млрд. из ЗВР, что близко к дневному лимиту, установленному на уровне 3 млрд долларов.Объем поддержки со стороны центробанка стал практически рекордным за все 4 года, что он регулярно проводит операции «своп»: лишь однажды - в январе 2018-го - банки занимали больше ($3 млрд.).Причиной происходящего мог стать «отток валютной ликвидности из банковской системы», отмечают аналитики Сбербанк CIB.Об этом же свидетельствует и тот факт, что дорожающая нефть не приводит к укреплению рубля даже после того, как Минфин прекратил скупку валюты на рынке, которая лишала экономику нефтедолларовых доходов от цен выше $40 за баррель, отмечает Райффайзенбанк.С середины августа Brent подорожала на 9,8%, а курс доллара вырос еще на 2 рубля, установив в среду новый 2-недельный максимум на отметке 68,59 рубля.Относительно нефти рубль не был так слаб никогда в истории - цена барреля в рублях поднялась выше 5300 рублей (против 5100 до приостановки интервенций Минфина). Это означает, что финансовая система продолжает терять валюту - отток капитала превышает приток по счету текущих операций, делает вывод Райффайзенбанк: «Если раньше валюта изымалась Минфином, то теперь его место занял частный сектор».Деньги нужны корпорациям и банкам, чтобы пройти очередной пик погашений внешнего долга: в сентябре нужно выплатить $7,4 млрд., а рефинансировать кредиты практически невозможно из-за риска ужесточения санкций.Ставки по годовым валютным свопам выросли до 7,12%. Это «может быть следствием наращивания длинных спекулятивных позиций по доллару на ожиданиях его дальнейшего укрепления», предупреждает Райффайзенбанк.Правительство РФ снова ухудшило прогнозы по экономике и уровню жизни.Минэкономразвития опубликовало обновленную версию макропрогноза на ближайшие 6 лет, в которой второй раз с начала года ухудшило ожидания большинству экономических показателей.Несмотря на то, что цены на нефть оказались на 11% выше изначальных ожиданий и составят в среднем $69,6 за баррель (против $61,4 в апрельском прогнозе), темпы роста российской экономики начнут замедляться уже в этом году, а следующем едва превысят 1%.Прогноз по росту ВВП на текущий год снижен до 1,7%. Это на 0,1 процентного пункта ниже, чем МЭР ожидало в июне, на 0,4 п.п. меньше, чем было заложено в апрельский прогноз, и на столько же ниже официальной оценки Росстата за прошлый год.Прогноз на следующий год снижен до 1,3%, что на 0,1 п.п. ниже июньской оценки, и почти 1,7 раза меньше, чем правительство ожидало полгода назад (2,2%).Слабее ожиданий будет и рубль: прогноз по среднему курсу доллара повышен с 61 до 61,7 RUB/USD на текущий год и с 62 до 63,9 RUB/USD на следующий, хотя еще в апреле МЭР прогнозировало 58,6 и 58,8 RUB/USD соответственно.Из-за «объявления о дополнительных санкциях» ускорился отток капитала, возникла волатильность на финансовых рынках и ухудшились настроения у бизнеса - все это «формирует риски для экономического роста», констатирует МЭР.Прогноз по росту инвестиций ухудшен с 3,5% до 2,9% на 2018 год, а по инфляции повышен - с 3,1% до 3,4%. В следующем году инвестиции вырастут на 3,1%, отмечает министерство, а инфляция разгонится почти вдвое - до 4,6%.Отток капитала из российского госдолга, поднявший стоимость займов для правительства до 8,8% годовых (на 10 лет), может ударить по корпоративному кредитованию, предупреждает МЭР: возникает риск, что тренд на снижение банковских ставок развернется. Это еще больше охладит рынок, который и так практически не рос даже в условиях дешевеющих кредитов.Ситуацию усугубляет то, что налоговая нагрузка вырастет уже с 1 января, тогда как реализация национальных проектов на собранные деньги начнется лишь к концу года - это приведет к «временному снижению темпов экономического роста в 2019 году», говорится в прогнозе.Затянуть пояса придется и населению, следует из расчетов МЭР: рост реальных доходов замедлится более чем втрое - с 3,4% до 1%, а рост зарплат в реальном выражении - почти в 5 раз, с 6,9% до 1,4%.Причем радикального улучшения уровня жизни не произойдет и последующие годы: реальные доходы увеличатся лишь на 1,7% в 2019-м году, а на докризисный уровень выйдут не раньше 2022 года.Россияне вернулись в преддефолтное состояние 1998 года.Нынешняя ситуация в российском обществе похожа на преддефолтное состояние 1998 года, заметили в «Левада-центре». Социологи центра зафиксировали резкий рост социального напряжения и количества проблем, которые волнуют граждан, пишет «Коммерсант».Особенно остро воспринимается ситуация с ростом цен, обнищанием населения и безработицей, показал ежегодный опрос, проведенный в конце прошлого месяца. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года респонденты стали отмечать практически все проблемы, перечисленные в опросном листе.Чаще всего (72%) граждане отмечали рост цен, больше половины (52%) чувствуют «обнищание населения». Обеспокоенность ростом безработицы среди россиян сегодня выше, чем в предыдущие годы, сегодня эта проблема волнует практически каждого второго (48%). По 30% респондентов сказали о кризисе в экономике и несправедливом распределении доходов, каждый пятый считает проблемой «кризис морали, культуры и нравственности».Кроме того, значительно выросла за прошедший год обеспокоенность населения ухудшением состояния окружающей среды (с 14% до 25%) и ростом числа уголовных преступлений (с 8% до 15%). После «подъема социального оптимизма» в 2014-2017 годах, вызванного аннексией Крыма, показатели этого года приближаются к значениям 2012-2013 годов, отмечают в «Левада-центре».Наименьшее беспокойство у населения вызывают «теракты в Чечне и на Северном Кавказе» (3%), конфликты во власти (3%), рост заболеваемости СПИДом (4%) и ограничение гражданских прав (6%).Каждый пункт опросника вырос в среднем на треть, констатирует директор «Левада-центра» Лев Гудков. Такие показатели последний раз фиксировались 20 лет назад, накануне дефолта 1998 года, и это означает, что резко вырос уровень напряженности в стране, говорит эксперт. «Причем это не беспокойство какой-то конкретной проблемой, а это повышение общей тревожности и недовольства», - подчеркнул он.По данным социологов, рост недовольства россиян начался в декабре 2017 года и приостановился во время президентской кампании (выборы прошли в марте 2018 года). Критичным, по мнению Гудкова, стало объявленное правительством повышение пенсионного возраста.Ранее «Левада-центр» сообщал о том, что лично протестовать против пенсионной реформы сегодня готовы больше половины (53%) россиян. Потенциально готовых выйти на улицу много, но ощущается «отсутствие лидеров», указывал социолог центра Денис Волков.Если у протеста найдутся организаторы, то акции могут собираться достаточно многочисленные, с высоким риском политизации, согласен директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его словам, население видит в реформе нарушение общественного договора. Сейчас протесты против пенсионной реформы не носят массового характера.Вопреки нашим ожиданиям, рынок безналичного доллара на отечественном валютном межбанке не стал входить в боковой тренд и полосу стабильности, а пролонгировал возобновившийся накануне откат «американца». Полагаю, основная причина этого «обострения гривнепатриотизма» в отсутствии должного количества покупателей. У нерезидентов, судя по всему, сезон репатриации дивидендов де-факто завершился, а импортеры, как известно, активничают со своими покупками СКВ на излете месяца.Это предположение подтвердили непосредственные участники торгов, указав, что гривни на межбанке предостаточно, а вот текущая ликвидность сделок заметно хуже, чем накануне.Поддержали падение долларовых цен на межбанке и субъекты наличного рынка, где «американец», сопровождаясь низкой ликвидностью, тоже заметно терял в цене.Потенциальных продавцов доллара не устраивала цена его «приема», а возможные покупатели, по всей видимости, рассчитывали на сохранение нисходящего тренда курса доллара на ближайшую перспективу.Мы все-таки сохраним надежду на отложенное на 07 сентября установление в безналичной паре доллар-гривня относительной стабильности. При помощи регулятора или без оной. Во всяком случае, есть вероятность «включения в игру» пресловутого «пятничного синдрома» и вхождения значительной доли игроков межбанка накануне выходных в «старый надежный» доллар.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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