Итоги: Энергетика 06.09.18

Додано: Чет 06 вер, 2018 12:24

На перспективы развития мировой экономики негативно влияет нездоровая ситуация на рынках развивающихся стран. В частности, азиатские биржи дешевеют уже шестую торговую сессию подряд, объясняет агентство Reuters.



Между тем в четверг подходит к концу срок общественного обсуждения инициативы введения нового «транша» импортных пошлин США на китайские товары размером в $200 млрд. Это означает, что пошлины могут быть введены уже на этой неделе.



Перспективы увеличения объемов поставок нефти из стран ОПЕК и ее союзников по венской сделке, а также прогнозы на снижение спроса на сырье в Китае и в других развивающихся странах могут оказывать давление на котировки нефти или по крайней мере сдерживать рост цен.

Это в значительной степени происходит из-за укрепления доллара, который давит на валюты развивающихся стран, включая иену, что в свою очередь повысило альтернативные расходы удержания всех сырьевых активов, торгующихся в долларе.

На ожиданиях, что шторм «Гордон» станет ураганом, цены Brent краткосрочно приблизились к уровню $80. Однако шторм, в конце концов, существенно ослаб и обошел зоны добычи нефти.

Персонал 48 добывающих платформ в Мексиканском заливе, которые составляют 7% всех платформ с персоналом, остался эвакуирован. Сокращение добычи в заливе составило 9,3% нефти и 10,4% природного газа.



Цены на нефть в последние недели поддерживались, и вероятно будут поддерживаться сообщениями о снижении экспорта Ирана более быстро, чем ожидалось, так как приближается дата введения санкций США против нефтяной промышленности страны.



ОПЕК и РФ в июне достигли договоренности по увеличению добычи после года сокращения. Опрос Bloomberg на этой неделе показал, что объема добычи OPEC вырос в августе на 420 тыс. до 32,74 млн. баррелей в день.



Кроме этого, укрепление доллара США, что снизило курс валют развивающихся рынков и юаня, увеличило стоимость всех сырьевых товаров, которая выражена в долларах. На этой неделе индекс доллара оставался примерно во флэте.



По опросу S&P Global Platts аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,5 млн. баррелей, также ожидается снижение запасов бензина на 1,5 млн. баррелей и отсутствие изменения запасов дистиллятов.

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на фоне негативной динамики на развивающихся рынках, что, как опасаются инвесторы, может привести к замедлению темпов глобального экономического роста.Цены на нефть в среду снизились.Цены на нефть в среду снизились, достигнув минимума за неделю. Цены в США поддержало то, что ураган прошел мимо большинства нефте- и газодобывающих предприятий, и не привел к каким-то последствиям для нефтяного рынка, что вызвало фиксацию прибыли от предыдущего роста цены.США: данные по изменению запасов нефти на прошлой неделе от API.Данные Американского института нефти (API)запасы нефти -1,17 млн. баррелей (ожидалось -2,9 млн.)запасы нефти в терминале в Кушинге: +613 тыс. барр. (ожидалось +600 тыс.)запасы бензина +1,0 млн. барр.запасы дистиллятов +1,8 млн. барр.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: