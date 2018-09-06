Итоги: Энергетика 06.09.18

По состоянию на 08.45 Киева стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21%, до $77,11 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,28%, до $68,52 за баррель.
На перспективы развития мировой экономики негативно влияет нездоровая ситуация на рынках развивающихся стран. В частности, азиатские биржи дешевеют уже шестую торговую сессию подряд, объясняет агентство Reuters.
Между тем в четверг подходит к концу срок общественного обсуждения инициативы введения нового «транша» импортных пошлин США на китайские товары размером в $200 млрд. Это означает, что пошлины могут быть введены уже на этой неделе.
Перспективы увеличения объемов поставок нефти из стран ОПЕК и ее союзников по венской сделке, а также прогнозы на снижение спроса на сырье в Китае и в других развивающихся странах могут оказывать давление на котировки нефти или по крайней мере сдерживать рост цен.
Это в значительной степени происходит из-за укрепления доллара, который давит на валюты развивающихся стран, включая иену, что в свою очередь повысило альтернативные расходы удержания всех сырьевых активов, торгующихся в долларе.
Цены на нефть в среду снизились.
Цены на нефть в среду снизились, достигнув минимума за неделю. Цены в США поддержало то, что ураган прошел мимо большинства нефте- и газодобывающих предприятий, и не привел к каким-то последствиям для нефтяного рынка, что вызвало фиксацию прибыли от предыдущего роста цены.
Октябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на $1,15, или на 1,7%, до $68,72 за баррель.
Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 90 центов, или на 1,2%, до $77,27 за баррель.
На ожиданиях, что шторм «Гордон» станет ураганом, цены Brent краткосрочно приблизились к уровню $80. Однако шторм, в конце концов, существенно ослаб и обошел зоны добычи нефти.
Персонал 48 добывающих платформ в Мексиканском заливе, которые составляют 7% всех платформ с персоналом, остался эвакуирован. Сокращение добычи в заливе составило 9,3% нефти и 10,4% природного газа.
Цены на нефть в последние недели поддерживались, и вероятно будут поддерживаться сообщениями о снижении экспорта Ирана более быстро, чем ожидалось, так как приближается дата введения санкций США против нефтяной промышленности страны.
ОПЕК и РФ в июне достигли договоренности по увеличению добычи после года сокращения. Опрос Bloomberg на этой неделе показал, что объема добычи OPEC вырос в августе на 420 тыс. до 32,74 млн. баррелей в день.
Кроме этого, укрепление доллара США, что снизило курс валют развивающихся рынков и юаня, увеличило стоимость всех сырьевых товаров, которая выражена в долларах. На этой неделе индекс доллара оставался примерно во флэте.
По опросу S&P Global Platts аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,5 млн. баррелей, также ожидается снижение запасов бензина на 1,5 млн. баррелей и отсутствие изменения запасов дистиллятов.
США: данные по изменению запасов нефти на прошлой неделе от API.
Данные Американского института нефти (API)
запасы нефти -1,17 млн. баррелей (ожидалось -2,9 млн.)
запасы нефти в терминале в Кушинге: +613 тыс. барр. (ожидалось +600 тыс.)
запасы бензина +1,0 млн. барр.
запасы дистиллятов +1,8 млн. барр.
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