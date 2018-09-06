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Итоги: Энергетика 06.09.18

Итоги: Энергетика 06.09.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 12:24

Итоги: Энергетика 06.09.18

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на фоне негативной динамики на развивающихся рынках, что, как опасаются инвесторы, может привести к замедлению темпов глобального экономического роста.

По состоянию на 08.45 Киева стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21%, до $77,11 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,28%, до $68,52 за баррель.

На перспективы развития мировой экономики негативно влияет нездоровая ситуация на рынках развивающихся стран. В частности, азиатские биржи дешевеют уже шестую торговую сессию подряд, объясняет агентство Reuters.

Между тем в четверг подходит к концу срок общественного обсуждения инициативы введения нового «транша» импортных пошлин США на китайские товары размером в $200 млрд. Это означает, что пошлины могут быть введены уже на этой неделе.

Перспективы увеличения объемов поставок нефти из стран ОПЕК и ее союзников по венской сделке, а также прогнозы на снижение спроса на сырье в Китае и в других развивающихся странах могут оказывать давление на котировки нефти или по крайней мере сдерживать рост цен.
Это в значительной степени происходит из-за укрепления доллара, который давит на валюты развивающихся стран, включая иену, что в свою очередь повысило альтернативные расходы удержания всех сырьевых активов, торгующихся в долларе.

Цены на нефть в среду снизились.
Цены на нефть в среду снизились, достигнув минимума за неделю. Цены в США поддержало то, что ураган прошел мимо большинства нефте- и газодобывающих предприятий, и не привел к каким-то последствиям для нефтяного рынка, что вызвало фиксацию прибыли от предыдущего роста цены.

Октябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на $1,15, или на 1,7%, до $68,72 за баррель.

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 90 центов, или на 1,2%, до $77,27 за баррель.

На ожиданиях, что шторм «Гордон» станет ураганом, цены Brent краткосрочно приблизились к уровню $80. Однако шторм, в конце концов, существенно ослаб и обошел зоны добычи нефти.
Персонал 48 добывающих платформ в Мексиканском заливе, которые составляют 7% всех платформ с персоналом, остался эвакуирован. Сокращение добычи в заливе составило 9,3% нефти и 10,4% природного газа.

Цены на нефть в последние недели поддерживались, и вероятно будут поддерживаться сообщениями о снижении экспорта Ирана более быстро, чем ожидалось, так как приближается дата введения санкций США против нефтяной промышленности страны.

ОПЕК и РФ в июне достигли договоренности по увеличению добычи после года сокращения. Опрос Bloomberg на этой неделе показал, что объема добычи OPEC вырос в августе на 420 тыс. до 32,74 млн. баррелей в день.

Кроме этого, укрепление доллара США, что снизило курс валют развивающихся рынков и юаня, увеличило стоимость всех сырьевых товаров, которая выражена в долларах. На этой неделе индекс доллара оставался примерно во флэте.

По опросу S&P Global Platts аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,5 млн. баррелей, также ожидается снижение запасов бензина на 1,5 млн. баррелей и отсутствие изменения запасов дистиллятов.

США: данные по изменению запасов нефти на прошлой неделе от API.
Данные Американского института нефти (API)

запасы нефти -1,17 млн. баррелей (ожидалось -2,9 млн.)
запасы нефти в терминале в Кушинге: +613 тыс. барр. (ожидалось +600 тыс.)
запасы бензина +1,0 млн. барр.
запасы дистиллятов +1,8 млн. барр.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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