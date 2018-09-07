Итоги: Прогнозы 07.09.18

Число заявок на пособие по безработице снизилось на 10 000 до 203 000 - минимумом с конца 1969 года, сообщило Министерство труда США. Экономисты ожидали, что число заявок составит 211 000.
Скользящая средняя заявок за четыре недели упала до минимума за 49 лет до 209 500. Число заявок остается на низких уровнях в течение последних нескольких лет, спрос на рабочую силу продолжает расти, а компания сложно найти квалифицированных сотрудников. Число повторных заявок на пособие по безработице сократилось на 3 000 до 1 707 000. Данные по вторичным заявкам публикуются с недельной задержкой.
Производительность труда вне сельского хозяйства США во II-м квартале выросла на 2,9%.
Производительность труда вне сельского хозяйства США во II-м квартале выросла на 2,9% - максимум с I квартала 2015 года, сообщило Министерства труда. Удельные расходы на оплату труда за II кв показали падение на 1,0% кв/кв, тогда как ранее сокращение расходов оценивалось в 0,9%. Экономисты прогнозировали, что показатель сократится на 0,9%. Производительность семь кварталов подряд показывала годовой рост выше 1,0%- самый длительный период с 2010 года.
Производительность труда является ключевым фактором долгосрочного благополучия экономики. Высокая производительность труда позволяет работодателям повышать заработные платы. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в июле вырос на 2,3% г/г.
В правительстве РФ предложили россиянам еще три года потерпеть.
Российскую экономику ждет еще один трудный период с ускорением инфляции и усугублением стагнации, после чего начнется резкое ускорение темпов роста, прогнозирует Минэкономразвития.
Ждать экономического «рывка» придется три-четыре года, сообщил в четверг глава МЭР Максим Орешкин.
Потенциальные темпы роста экономики увеличатся вдвое и к 2021-22 гг достигнут 3%, сказал министр, выступая на Московском финансовом форуме.
Для ускорения, по словам Орешкина, нужно «необходимо увеличить численность экономически активного населения» и производительность труда.
Этому, по задумке правительства, поможет пенсионная реформа: численность пенсионеров, имеющих право на выплаты по старости, за 6 лет сократится на 2,7 млн. человек. В результате, по оценке Райффайзенбанка, бюджет сэкономит 1,5 триллиона рублей на инвестиции в национальные проекты и инфраструктурные стройки.
Увеличение инвестиций станет «ключом» к выходу из стагнации, считает Орешкин. «Через четыре года инвестиционная активность достигнет уровня, близкого к целевому (25% ВВП)», - сказал он.
Пока же инвестиции прогнозов не оправдывают: их рост по итогам года составит 2,9% вместо 3,5%, ожидавшихся изначально, сообщило МЭР в обновленном макропрогнозе.
Хуже ожиданий будет и экономический рост - 1,7% вместо 1,8%, а следующем году его темпы замедлятся до 1,3%. Это на 0,1 процентного пункта ниже, чем МЭР ожидало в июне, и в 1,7 раза меньше апрельского прогноза (2,2%).
«Год будет непростым» из-за повышения НДС, объяснял в июле источник в финансово-экономическом блоке правительства: изъятие дополнительно 620 млрд. рублей в год затормозит экономическую активность и разгонит инфляцию.
К середине следующего года темпы роста цен увеличатся вдвое по сравнению со значениями весны-2018 - до 4,5-5%, сообщил в четверг Орешкин.
Это ударит по реальным доходам населения, рост которых замедлится втрое - до 1% в 2019 году. Компенсировать 10-процентный обвал 2015-17 гг и выйти на докризисный уровень доходы смогут лишь к 2022 году, следует из прогноза МЭР.
Россия растеряла кредиторов.
Новая попытка российского правительства занять деньги для бюджета обернулась очередной фрустрацией.
Объявив аукцион госдолга, Минфин шокировал рынок, отменив его за несколько до минут до начала со ссылкой на «резко возросшую волатильность».
Размещение облигаций федерального займа на 15 млрд. рублей, запланированное на среду, было признано несостоявшимся.
И хотя Минфин отменял аукционы и ранее - в апреле после введения санкций против «Русала» и в августе, когда угроза новых санкций отправила рубль в пике, - рынку сообщали об этом заблаговременно, за день до традиционной даты размещения.
Срыв анонсированного аукциона в сам день продажи бондов состоялся впервые с апреля 2014 года.
Настроения глобальных инвесторов в развивающиеся рынки, которые были главным кредитом правительства России с 2016-17 гг, одолжив ему $22 млрд., сейчас «находятся в худшей фазе как минимум за последние два с половиной года», сказал стратег Danske Bank Владимир Миклашевский.
Стремительно дешевеют южноафриканский ранд, бразильский реал, потерявшие более 20% с начала года; индонезийская рупия обвалилась до минимумов азиатского кризиса 1998 года, а Турция и Аргентина погрузились в полноценный валютный кризис с девальвацией валют к историческим минимумам.
«Все напряглись и ждут очередного 1998 года», - говорит Миклашевский.
Страдают не только страны со слабым платежным балансом или дефицитом валютных доходов, отмечает руководитель азиатской макростратегии Deutsche Bank Самир Гоэл: речь «все чаще идет об эффекте домино, который в основном происходит из-за перекрестных вложений».
Нерезиденты распродают российские бонды из риска санкций, падения рубля и убытков, составивших 12% с июля, что, по данным Bloomberg, является четвертым худшим результатом среди аналогичных бумаг ЕМ.
Масла в огонь подлил российский ЦБ, добавляет Миклашевский: Эльвира Набиуллина в начале недели заявила о возможности повышения ключевой ставки для защиты рубля.
Выходить на рынок после такого сигнала - это все равно сказать «рейс состоится и без пассажиров», иронизируют аналитики Райффайзенбанка: инвесторы предпочтут дождаться более высоких ставок и купить ОФЗ по ценам ниже.
После заявлений Набиуллиной рынок госдолга просел к новым минимумам с декабря 2016 года: доходность средне- и долгосрочных выпусков поднялась выше 8,9% годовых, а индекс RGBI, отражающий котировки ОФЗ, с начала недели еще потерял 1,21 пункта.
План по займам на рынке за II квартал был провален: Минфин привлек меньше половины от заявленной суммы - 197 млрд. рублей из 450. И уже ясно, что план на III квартал также выполнен не будет, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.
Решение Минфина все же провести аукцион выглядит «непонятным», отмечает он: создается ощущение, что центробанк и правительство действуют в противофазе и «не до конца осознают и ощущают всего возможного масштаба надвигающейся катастрофы».
«Повторение сценария 2014 года становится возможным, - говорит Тремасов. - Такого уровня напряжения на мировых рынках, усиливаемого в нашем случае риском санкций, мы давно не видели».
Курс безналичного доллара на пятничной сессии отечественного валютного межбанка немного отскочил. Сформировавшиеся в результате сессий 05-06 сентября «низы» были выкуплены импортерами, которые начали заранее запасаться валютой, небезосновательно рассчитывая на ее дальнейший восходящий тренд.
Во-вторых, доллар покупала значительная часть игроков межбанка в преддверии выходных, страхуя свои активы от возможных курсовых катаклизмов и обеспечивая спокойный комфортный отдых 08-09 сентября.
В-третьих, НБУ накануне рефинансировал банки, предоставив им 2,0 млрд. грн. Это увеличило гривневую ликвидность, исключая продажи СКВ на межбанке ради нацвалюты. Кроме того, у спекулянтов появился гривневый инструмент.
Вослед за безналичным долларом вверх потянутся и наличный «американец». Однако, последнему в росте препятствовала нехватка гривни. В частности, на обострение гривнедефицита жаловались валютчики Днепра.
На ближайших торгах межбанка медленный восходящий тренд доллара скорее всего сохранится. К подобному варианту сюжета располагает скудный приток экспортной выручки из-за рубежа, привычный для понедельника. Появившиеся 07-го на счетах экспортеров доллары будут правдами и неправдами «придерживать», дожидаясь более заметного роста курса «американца».
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