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Экономика 19 стран еврозоны
во втором квартале выросла...

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале выросла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 17:37

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале выросла...

Пропонуємо до обговорення:
Таким образом, показатель не пересматривался.

Дивися повний текст Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале выросла на 0,4%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 17:37

По сравнению с украинской экономикой, у которой темпы роста чуть ли не самык высокие (по заявлениям правительства), экономика ЕС просто курит а сторонке.
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