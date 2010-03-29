Таким образом, показатель не пересматривался.
Дивися повний текст Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале выросла на 0,4%.
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 17:37
Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале выросла...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале выросла на 0,4%.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 17:37
По сравнению с украинской экономикой, у которой темпы роста чуть ли не самык высокие (по заявлениям правительства), экономика ЕС просто курит а сторонке.
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