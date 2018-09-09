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"Нас закинули в боргову яму":
Гройсман розповів, чим...

"Нас закинули в боргову яму": Гройсман розповів, чим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 10:11

"Нас закинули в боргову яму": Гройсман розповів, чим...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Дивися повний текст \"Нас закинули в боргову яму\": Гройсман розповів, чим загрожує невиконання вимог МВФ.
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 10:11

ахринеть за август отдали 6 лямов и все мало
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 11:15

говорить ничего не хочется....
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:31

МВФ не помог ни одной стране и в случае с Украиной чуда не произойдёт...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:40

sequence Интересно как бы проголосовали люди если бы вернулся Витя и баллотировался в президенты,походу многие хотят вернуть 2010-2013гг
alexeyss2008
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:48

  makishin60 написав:Виктор Федорович хотел обойти эту яму ведя за руку Украину , но его прогнали и Украина в нее свалилась

Он основной кто эту яму выкопал - паля и дерибаня существующие на тот момент ЗВР и держа курс 8. Петюня - то же самое достойный послидовник - с той лишь разницей что тырит не с ЗВР бо там нету ничего, а с долгов. А в целом все те что были пока на табуретке - одно и тоже, только отличались фамилиями
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SkyПердяй
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:50

  SkyПердяй написав:
  makishin60 написав:Виктор Федорович хотел обойти эту яму ведя за руку Украину , но его прогнали и Украина в нее свалилась

Он основной кто эту яму выкопал - паля и дерибаня существующие на тот момент ЗВР и держа курс 8. Петюня - то же самое достойный послидовник - с той лишь разницей что тырит не с ЗВР бо там нету ничего, а с долгов. А в целом все те что были пока на табуретке - одно и тоже, только отличались фамилиями

а чем он принципиально отличался от предшественников и нынешлих последователей?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:55

  alexeyss2008 написав:sequence Интересно как бы проголосовали люди если бы вернулся Витя и баллотировался в президенты,походу многие хотят вернуть 2010-2013гг
Да, кстати весьма любопытно было бы наблюдать Виктор Федоровича на ближайших праймериз. Полагаю, первый тур бы прошел
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 13:19

Re: "Нас закинули в боргову яму": Гройсман розповів, чим...

Мне нравится постановка вопроса: нас ЗАБРОСИЛИ
А мы-то от кредитов так отпирались, но нехорошие люди все-таки нас забросили
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 13:44

Основные долги объявились когда пришлось Украине готовится к Евро 2012 , которое Ющенко бросил в сыром виде покидая свой пост . Вот Виктору Федоровичу и пришлось разгребать это болото и брать деньги с ЗВР в размере 8 млрд долларов на стадионы , дороги , аэропорты . Это Евро и было контрольным в голову после жирного 2007-2008 года .
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