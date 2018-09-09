Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Дивися повний текст \"Нас закинули в боргову яму\": Гройсман розповів, чим загрожує невиконання вимог МВФ.
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Додано: Пон 10 вер, 2018 10:11
"Нас закинули в боргову яму": Гройсман розповів, чим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нас закинули в боргову яму\": Гройсман розповів, чим загрожує невиконання вимог МВФ.
Додано: Пон 10 вер, 2018 12:31
МВФ не помог ни одной стране и в случае с Украиной чуда не произойдёт...
Додано: Пон 10 вер, 2018 12:40
sequence Интересно как бы проголосовали люди если бы вернулся Витя и баллотировался в президенты,походу многие хотят вернуть 2010-2013гг
Додано: Пон 10 вер, 2018 12:48
Он основной кто эту яму выкопал - паля и дерибаня существующие на тот момент ЗВР и держа курс 8. Петюня - то же самое достойный послидовник - с той лишь разницей что тырит не с ЗВР бо там нету ничего, а с долгов. А в целом все те что были пока на табуретке - одно и тоже, только отличались фамилиями
В игноре: Faceless, lapay, yarg
Додано: Пон 10 вер, 2018 12:50
а чем он принципиально отличался от предшественников и нынешлих последователей?...
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Додано: Пон 10 вер, 2018 12:55
Додано: Пон 10 вер, 2018 13:19
Re: "Нас закинули в боргову яму": Гройсман розповів, чим...
Мне нравится постановка вопроса: нас ЗАБРОСИЛИ
А мы-то от кредитов так отпирались, но нехорошие люди все-таки нас забросили
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Пон 10 вер, 2018 13:44
Основные долги объявились когда пришлось Украине готовится к Евро 2012 , которое Ющенко бросил в сыром виде покидая свой пост . Вот Виктору Федоровичу и пришлось разгребать это болото и брать деньги с ЗВР в размере 8 млрд долларов на стадионы , дороги , аэропорты . Это Евро и было контрольным в голову после жирного 2007-2008 года .
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