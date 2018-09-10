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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 10 вер, 2018 12:27 Итоги: Прогнозы 10.09.18



Число рабочих мест без учета с/х сектора США (Nonfarm Payrolls) в августе выросло на 201 000, а уровень безработицы составил 3,9%, по данным Министерства труда США. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 192 000 и безработицу на уровне 3,8%. Число рабочих мест вне с/х США в августе росло 95 месяцев подряд - самый длительный период за всю историю.



Число рабочих мест в июле было пересмотрено до 147 000, а в июне – на 208 000.



Среднемесячный рост за последние три месяца составил 185000, в 2017 году среднемесячный показатель был 182 000. Рост заработных плат в августе ускорился +10 центов, достигнув $27,16.



Заработные платы выросли на 2,9%г/г, рост зарплат остается ниже 3% с момента окончания рецессии в 2009 году. Широкий индикатор безработицы с учетом тех, кто работает с частичной занятостью в августе снизился до 7,4% против 7,5% в июле



ВВП еврозоны замедлился во II квартале.



ВВП еврозоны замедлился во II квартале, а импорт вырос. ВВП Еврозоны увеличился на 0,4% кв/кв и на 2,1% г/г. ВВП еврозоны в I квартале был 1,6%. Импорт увеличился в 2 раза быстрее экспорта, а расходы домохозяйств замедлились. Экономика будет расти в III-м квартале сдержанными темпами.



В 2019 году темпы роста ВВП еврозоны будут в лучшем случае скромными - опрос

Темпы роста ВВП еврозоны будут в лучшем случае скромными в следующем году, показали итоги опроса, проведенного среди более 80 экономистов, которые сказали что прогноз омрачает торговая война США и Китая.



Экономический рост еврозоны потерял импульс в начале 2018 года, несмотря на то, что темпы расширения в прошлом году были самыми высокими за десятилетие. ВВП ежеквартально будет расти на 0,4% до конца 2019 года, согласно опросу, проведенному в начале сентября.



Однако даже такого скромного роста может и не быть - в том случае, если торговый конфликт между США и Китаем усугубится, ударив по настроениям бизнеса и потребителей.

Министерство коммерции Китая сообщило в четверг, что Пекин будет вынужден принять ответные меры, если Вашингтон решит ввести новые пошлины на импорт китайских товаров.



Согласно консенсус-прогнозу, рост ВВП еврозоны составит 2,1% в этом году и 1,8% в следующем, не изменившись с прогнозируемых в прошлом месяце показателей. Однако ожидаемый ежеквартальный рост составил 0,4% до 2020 года, в то время как в августе экономисты прогнозировали показатель в диапазоне 0,4-0,5%.



Согласно последнему опросу, на намеченном на 13 сентября заседании, ЕЦБ сохранит ставку рефинансирования на уровне 0 процентов, а ставку по депозитам на отметке -0,40%.



Тридцать из 52 опрошенных экономистов ожидают, что центробанк повысит ставку рефинансирования к концу следующего года, при этом в среднем прогнозируя повышение на 0,25%. Согласно консенсус-прогнозу всех 52 экономистов, ЦБ может повысить ставку на 0,10%.



ЕЦБ, как ожидается, повысит ставку по депозитам на 15 базисных пунктов до -0,25% в III квартале следующего года, а к концу 2020 года - до 0,25%.



Агония рубля: Госооблигации России рушатся со скоростью 2014 года.



Рынок российского госдолга продолжает катиться в бездну и тянуть за собой рубль, несмотря на заявления Минфина, призывающего инвесторов «не паниковать».



Цены долговых бумаг правительства РФ падают четвертый день подряд, а курс доллара приближается к отметке 70 RUB/USD на сообщениях о том, что вернувшиеся с каникул сенаторы США начали обсуждение нового санкционного пакета из закона о противодействии «агрессии Кремля».



Индекс RGBI, суммирующий цены облигаций федерального займа, обвалился до минимума с июня 2016 года.

За неделю потерял 2,19 пункта, снижаясь со скоростью которую рынок последний раз видел в январе 2016-го при нефти по $27 за баррель Brent. За август падение составило 4,05% и стало рекордным по масштабам с декабря 2014-го.

Долгосрочные выпуски ОФЗ обесценились на 12% с апреля, а займы на срок от 9 лет, еще весной обходившиеся Минфину 7% годовых, теперь стоят 9,1-9,2%.

Распродавая бумаги, нерезиденты скупают валюту и толкают к новым минимумам рубль: в пятницу курс доллара обновил рекорд с марта 2016 года - 69,95 RUB/USD. Евро закрепился выше 80 RUB/EUR и едва не шагнул за отметку 81 RUB/EUR, до которой курсу не хватило 12 копеек.



Рынок РФ реагирует на обострение в деле Скрипалей, на бомбежки Сирии и ждет санкций, перечисляет главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

На слушаниях, состоявшихся накануне в банковском комитете верхней палаты конгресса, обсуждались новые меры против российских олигархов и государственного долга, инвестиции в который, по мнению законодателей, необходимо запретить.



Не дожидаясь санкций, западные фонды, надувшие на российском рынке небывалый со времен пирамиды ГКО «пузырь», продолжают сбрасывать ОФЗ. К настоящему моменту их доля на рынке упала до минимума с декабря 2016 года - 26-27%, хотя еще в апреле достигала 34%, сообщил в четверг Минфин.

В денежном выражении за 5 месяцев нерезиденты избавились бумаг на рекордные 600 млрд. рублей.



С учетом того, как рушится рубль, «никаких сомнений в повышении ставки ЦБ на ближайшем заседании уже нет», говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.



Вопрос лишь в том, устоят ли рынки до следующей пятницы, или ЦБ придётся, как и в декабре 2014 года, принимать экстренное решение на внеочередном заседании, добавляет он.

«Рубль готовится к новому витку ослабления», - говорит Покатович. Уровни в 70 RUB/USD и выше - вопрос времени, согласна аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.



Проблема в том, что подъем ставки на 0,25 п.п., только усилит панику, продолжает Тремасов: центробанку нужно продлить паузу в скупке валюты до конца года и начать выкупать ОФЗ на рынке на сумму 100-200 млрд. рублей в месяц.

«Финансовые власти не до конца осознают и ощущают всего возможного масштаба надвигающейся катастрофы», - предупреждает эксперт. - Если придерживаться традиционных мер, я думаю, мы получим повторение 2014 года».



Полоса знаменитого путинского фарта закончилась сразу после «успешной» оккупации Крыма. Теперь только вниз. Рубль это понял. Мир тоже. Путин и его обслуга, видимо, нет.



Судя по всему, Нацбанк Украины решил инициировать сезон экономии золотовалютных резервов и в связи с этой кампанией 10 сентября сделал многое для сжатия гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие с уровня 53 431,1 млн. грн. к отметке 40 723,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Не исключено, что регулятор решил продемонстрировать миссии МВФ, пребывающей сейчас в Киеве, свои возможности в регулировании рынка безналичного доллара «квазирыночными» методами. Натурально, лишенные гривневого «горючего», котировки безналичного «американца» на межбанке поползли вниз, а вслед за ними начал откатываться и наличный доллар.



Таким образом, ставший привычным в дебюте новой недели дефицит предложения СКВ на валютном межбанке сменился дефицитом гривневого ресурса, вызвав закономерный рост оферов СКВ на валютном межбанке ради ставшей дефицитом гривни.

Понедельничному «закручиванию» «монетарных гаек» предшествовало повышение учетной ставки НБУ до 18,00% годовых. Антиинфляционная кампания регулятора отразилась на рынке «зеленого» безнала, а вскоре и на рынке наличных, где отмечалась несвойственная для понедельника коррекция долларовых цен.

Со вторника на межбанке начнет нарастать приток из-за рубежа экспортной выручки, 50% которой подлежат обязательнйо продаже. Рискнем предположить, что по этой причине Институтская может попытаться немного ослабить сжатие монетарной пружины, не допуская чрезмерного сжатия гривневой ликвидности и ненужного для экспортеров лишнего «гривнеукрепляжа».

Полагаю, ситуативная стабильность на межбанковском валютном рынке – это наиболее благоприятный фон для текущих переговоров Украины с МВФ о возобновлении сотрудничества. НБУ 10-го показал, что ситуация на межбанке контролируемая, слово за клерками МВФ.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Число рабочих мест без учета с/х сектора США (Nonfarm Payrolls) в августе выросло на 201 000.Число рабочих мест без учета с/х сектора США (Nonfarm Payrolls) в августе выросло на 201 000, а уровень безработицы составил 3,9%, по данным Министерства труда США. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 192 000 и безработицу на уровне 3,8%. Число рабочих мест вне с/х США в августе росло 95 месяцев подряд - самый длительный период за всю историю.Число рабочих мест в июле было пересмотрено до 147 000, а в июне – на 208 000.Среднемесячный рост за последние три месяца составил 185000, в 2017 году среднемесячный показатель был 182 000. Рост заработных плат в августе ускорился +10 центов, достигнув $27,16.Заработные платы выросли на 2,9%г/г, рост зарплат остается ниже 3% с момента окончания рецессии в 2009 году. Широкий индикатор безработицы с учетом тех, кто работает с частичной занятостью в августе снизился до 7,4% против 7,5% в июлеВВП еврозоны замедлился во II квартале.ВВП еврозоны замедлился во II квартале, а импорт вырос. ВВП Еврозоны увеличился на 0,4% кв/кв и на 2,1% г/г. ВВП еврозоны в I квартале был 1,6%. Импорт увеличился в 2 раза быстрее экспорта, а расходы домохозяйств замедлились. Экономика будет расти в III-м квартале сдержанными темпами.В 2019 году темпы роста ВВП еврозоны будут в лучшем случае скромными - опросТемпы роста ВВП еврозоны будут в лучшем случае скромными в следующем году, показали итоги опроса, проведенного среди более 80 экономистов, которые сказали что прогноз омрачает торговая война США и Китая.Экономический рост еврозоны потерял импульс в начале 2018 года, несмотря на то, что темпы расширения в прошлом году были самыми высокими за десятилетие. ВВП ежеквартально будет расти на 0,4% до конца 2019 года, согласно опросу, проведенному в начале сентября.Однако даже такого скромного роста может и не быть - в том случае, если торговый конфликт между США и Китаем усугубится, ударив по настроениям бизнеса и потребителей.Министерство коммерции Китая сообщило в четверг, что Пекин будет вынужден принять ответные меры, если Вашингтон решит ввести новые пошлины на импорт китайских товаров.Согласно консенсус-прогнозу, рост ВВП еврозоны составит 2,1% в этом году и 1,8% в следующем, не изменившись с прогнозируемых в прошлом месяце показателей. Однако ожидаемый ежеквартальный рост составил 0,4% до 2020 года, в то время как в августе экономисты прогнозировали показатель в диапазоне 0,4-0,5%.Согласно последнему опросу, на намеченном на 13 сентября заседании, ЕЦБ сохранит ставку рефинансирования на уровне 0 процентов, а ставку по депозитам на отметке -0,40%.Тридцать из 52 опрошенных экономистов ожидают, что центробанк повысит ставку рефинансирования к концу следующего года, при этом в среднем прогнозируя повышение на 0,25%. Согласно консенсус-прогнозу всех 52 экономистов, ЦБ может повысить ставку на 0,10%.ЕЦБ, как ожидается, повысит ставку по депозитам на 15 базисных пунктов до -0,25% в III квартале следующего года, а к концу 2020 года - до 0,25%.Агония рубля: Госооблигации России рушатся со скоростью 2014 года.Рынок российского госдолга продолжает катиться в бездну и тянуть за собой рубль, несмотря на заявления Минфина, призывающего инвесторов «не паниковать».Цены долговых бумаг правительства РФ падают четвертый день подряд, а курс доллара приближается к отметке 70 RUB/USD на сообщениях о том, что вернувшиеся с каникул сенаторы США начали обсуждение нового санкционного пакета из закона о противодействии «агрессии Кремля».Индекс RGBI, суммирующий цены облигаций федерального займа, обвалился до минимума с июня 2016 года.За неделю потерял 2,19 пункта, снижаясь со скоростью которую рынок последний раз видел в январе 2016-го при нефти по $27 за баррель Brent. За август падение составило 4,05% и стало рекордным по масштабам с декабря 2014-го.Долгосрочные выпуски ОФЗ обесценились на 12% с апреля, а займы на срок от 9 лет, еще весной обходившиеся Минфину 7% годовых, теперь стоят 9,1-9,2%.Распродавая бумаги, нерезиденты скупают валюту и толкают к новым минимумам рубль: в пятницу курс доллара обновил рекорд с марта 2016 года - 69,95 RUB/USD. Евро закрепился выше 80 RUB/EUR и едва не шагнул за отметку 81 RUB/EUR, до которой курсу не хватило 12 копеек.Рынок РФ реагирует на обострение в деле Скрипалей, на бомбежки Сирии и ждет санкций, перечисляет главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.На слушаниях, состоявшихся накануне в банковском комитете верхней палаты конгресса, обсуждались новые меры против российских олигархов и государственного долга, инвестиции в который, по мнению законодателей, необходимо запретить.Не дожидаясь санкций, западные фонды, надувшие на российском рынке небывалый со времен пирамиды ГКО «пузырь», продолжают сбрасывать ОФЗ. К настоящему моменту их доля на рынке упала до минимума с декабря 2016 года - 26-27%, хотя еще в апреле достигала 34%, сообщил в четверг Минфин.В денежном выражении за 5 месяцев нерезиденты избавились бумаг на рекордные 600 млрд. рублей.С учетом того, как рушится рубль, «никаких сомнений в повышении ставки ЦБ на ближайшем заседании уже нет», говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.Вопрос лишь в том, устоят ли рынки до следующей пятницы, или ЦБ придётся, как и в декабре 2014 года, принимать экстренное решение на внеочередном заседании, добавляет он.«Рубль готовится к новому витку ослабления», - говорит Покатович. Уровни в 70 RUB/USD и выше - вопрос времени, согласна аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.Проблема в том, что подъем ставки на 0,25 п.п., только усилит панику, продолжает Тремасов: центробанку нужно продлить паузу в скупке валюты до конца года и начать выкупать ОФЗ на рынке на сумму 100-200 млрд. рублей в месяц.«Финансовые власти не до конца осознают и ощущают всего возможного масштаба надвигающейся катастрофы», - предупреждает эксперт. - Если придерживаться традиционных мер, я думаю, мы получим повторение 2014 года».Полоса знаменитого путинского фарта закончилась сразу после «успешной» оккупации Крыма. Теперь только вниз. Рубль это понял. Мир тоже. Путин и его обслуга, видимо, нет.Судя по всему, Нацбанк Украины решил инициировать сезон экономии золотовалютных резервов и в связи с этой кампанией 10 сентября сделал многое для сжатия гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие с уровня 53 431,1 млн. грн. к отметке 40 723,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Не исключено, что регулятор решил продемонстрировать миссии МВФ, пребывающей сейчас в Киеве, свои возможности в регулировании рынка безналичного доллара «квазирыночными» методами. Натурально, лишенные гривневого «горючего», котировки безналичного «американца» на межбанке поползли вниз, а вслед за ними начал откатываться и наличный доллар.Таким образом, ставший привычным в дебюте новой недели дефицит предложения СКВ на валютном межбанке сменился дефицитом гривневого ресурса, вызвав закономерный рост оферов СКВ на валютном межбанке ради ставшей дефицитом гривни.Понедельничному «закручиванию» «монетарных гаек» предшествовало повышение учетной ставки НБУ до 18,00% годовых. Антиинфляционная кампания регулятора отразилась на рынке «зеленого» безнала, а вскоре и на рынке наличных, где отмечалась несвойственная для понедельника коррекция долларовых цен.Со вторника на межбанке начнет нарастать приток из-за рубежа экспортной выручки, 50% которой подлежат обязательнйо продаже. Рискнем предположить, что по этой причине Институтская может попытаться немного ослабить сжатие монетарной пружины, не допуская чрезмерного сжатия гривневой ликвидности и ненужного для экспортеров лишнего «гривнеукрепляжа».Полагаю, ситуативная стабильность на межбанковском валютном рынке – это наиболее благоприятный фон для текущих переговоров Украины с МВФ о возобновлении сотрудничества. НБУ 10-го показал, что ситуация на межбанке контролируемая, слово за клерками МВФ.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 66676 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4182 раз. Подякували: 7673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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