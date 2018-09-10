Итоги: Прогнозы 10.09.18

Число рабочих мест без учета с/х сектора США (Nonfarm Payrolls) в августе выросло на 201 000, а уровень безработицы составил 3,9%, по данным Министерства труда США. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 192 000 и безработицу на уровне 3,8%. Число рабочих мест вне с/х США в августе росло 95 месяцев подряд - самый длительный период за всю историю.
Число рабочих мест в июле было пересмотрено до 147 000, а в июне – на 208 000.
Среднемесячный рост за последние три месяца составил 185000, в 2017 году среднемесячный показатель был 182 000. Рост заработных плат в августе ускорился +10 центов, достигнув $27,16.
Заработные платы выросли на 2,9%г/г, рост зарплат остается ниже 3% с момента окончания рецессии в 2009 году. Широкий индикатор безработицы с учетом тех, кто работает с частичной занятостью в августе снизился до 7,4% против 7,5% в июле
ВВП еврозоны замедлился во II квартале.
ВВП еврозоны замедлился во II квартале, а импорт вырос. ВВП Еврозоны увеличился на 0,4% кв/кв и на 2,1% г/г. ВВП еврозоны в I квартале был 1,6%. Импорт увеличился в 2 раза быстрее экспорта, а расходы домохозяйств замедлились. Экономика будет расти в III-м квартале сдержанными темпами.
В 2019 году темпы роста ВВП еврозоны будут в лучшем случае скромными - опрос
Темпы роста ВВП еврозоны будут в лучшем случае скромными в следующем году, показали итоги опроса, проведенного среди более 80 экономистов, которые сказали что прогноз омрачает торговая война США и Китая.
Экономический рост еврозоны потерял импульс в начале 2018 года, несмотря на то, что темпы расширения в прошлом году были самыми высокими за десятилетие. ВВП ежеквартально будет расти на 0,4% до конца 2019 года, согласно опросу, проведенному в начале сентября.
Однако даже такого скромного роста может и не быть - в том случае, если торговый конфликт между США и Китаем усугубится, ударив по настроениям бизнеса и потребителей.
Министерство коммерции Китая сообщило в четверг, что Пекин будет вынужден принять ответные меры, если Вашингтон решит ввести новые пошлины на импорт китайских товаров.
Согласно консенсус-прогнозу, рост ВВП еврозоны составит 2,1% в этом году и 1,8% в следующем, не изменившись с прогнозируемых в прошлом месяце показателей. Однако ожидаемый ежеквартальный рост составил 0,4% до 2020 года, в то время как в августе экономисты прогнозировали показатель в диапазоне 0,4-0,5%.
Согласно последнему опросу, на намеченном на 13 сентября заседании, ЕЦБ сохранит ставку рефинансирования на уровне 0 процентов, а ставку по депозитам на отметке -0,40%.
Тридцать из 52 опрошенных экономистов ожидают, что центробанк повысит ставку рефинансирования к концу следующего года, при этом в среднем прогнозируя повышение на 0,25%. Согласно консенсус-прогнозу всех 52 экономистов, ЦБ может повысить ставку на 0,10%.
ЕЦБ, как ожидается, повысит ставку по депозитам на 15 базисных пунктов до -0,25% в III квартале следующего года, а к концу 2020 года - до 0,25%.
Агония рубля: Госооблигации России рушатся со скоростью 2014 года.
Рынок российского госдолга продолжает катиться в бездну и тянуть за собой рубль, несмотря на заявления Минфина, призывающего инвесторов «не паниковать».
Цены долговых бумаг правительства РФ падают четвертый день подряд, а курс доллара приближается к отметке 70 RUB/USD на сообщениях о том, что вернувшиеся с каникул сенаторы США начали обсуждение нового санкционного пакета из закона о противодействии «агрессии Кремля».
Индекс RGBI, суммирующий цены облигаций федерального займа, обвалился до минимума с июня 2016 года.
За неделю потерял 2,19 пункта, снижаясь со скоростью которую рынок последний раз видел в январе 2016-го при нефти по $27 за баррель Brent. За август падение составило 4,05% и стало рекордным по масштабам с декабря 2014-го.
Долгосрочные выпуски ОФЗ обесценились на 12% с апреля, а займы на срок от 9 лет, еще весной обходившиеся Минфину 7% годовых, теперь стоят 9,1-9,2%.
Распродавая бумаги, нерезиденты скупают валюту и толкают к новым минимумам рубль: в пятницу курс доллара обновил рекорд с марта 2016 года - 69,95 RUB/USD. Евро закрепился выше 80 RUB/EUR и едва не шагнул за отметку 81 RUB/EUR, до которой курсу не хватило 12 копеек.
Рынок РФ реагирует на обострение в деле Скрипалей, на бомбежки Сирии и ждет санкций, перечисляет главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
На слушаниях, состоявшихся накануне в банковском комитете верхней палаты конгресса, обсуждались новые меры против российских олигархов и государственного долга, инвестиции в который, по мнению законодателей, необходимо запретить.
Не дожидаясь санкций, западные фонды, надувшие на российском рынке небывалый со времен пирамиды ГКО «пузырь», продолжают сбрасывать ОФЗ. К настоящему моменту их доля на рынке упала до минимума с декабря 2016 года - 26-27%, хотя еще в апреле достигала 34%, сообщил в четверг Минфин.
В денежном выражении за 5 месяцев нерезиденты избавились бумаг на рекордные 600 млрд. рублей.
С учетом того, как рушится рубль, «никаких сомнений в повышении ставки ЦБ на ближайшем заседании уже нет», говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.
Вопрос лишь в том, устоят ли рынки до следующей пятницы, или ЦБ придётся, как и в декабре 2014 года, принимать экстренное решение на внеочередном заседании, добавляет он.
«Рубль готовится к новому витку ослабления», - говорит Покатович. Уровни в 70 RUB/USD и выше - вопрос времени, согласна аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.
Проблема в том, что подъем ставки на 0,25 п.п., только усилит панику, продолжает Тремасов: центробанку нужно продлить паузу в скупке валюты до конца года и начать выкупать ОФЗ на рынке на сумму 100-200 млрд. рублей в месяц.
«Финансовые власти не до конца осознают и ощущают всего возможного масштаба надвигающейся катастрофы», - предупреждает эксперт. - Если придерживаться традиционных мер, я думаю, мы получим повторение 2014 года».
Полоса знаменитого путинского фарта закончилась сразу после «успешной» оккупации Крыма. Теперь только вниз. Рубль это понял. Мир тоже. Путин и его обслуга, видимо, нет.
Судя по всему, Нацбанк Украины решил инициировать сезон экономии золотовалютных резервов и в связи с этой кампанией 10 сентября сделал многое для сжатия гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие с уровня 53 431,1 млн. грн. к отметке 40 723,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Не исключено, что регулятор решил продемонстрировать миссии МВФ, пребывающей сейчас в Киеве, свои возможности в регулировании рынка безналичного доллара «квазирыночными» методами. Натурально, лишенные гривневого «горючего», котировки безналичного «американца» на межбанке поползли вниз, а вслед за ними начал откатываться и наличный доллар.
Таким образом, ставший привычным в дебюте новой недели дефицит предложения СКВ на валютном межбанке сменился дефицитом гривневого ресурса, вызвав закономерный рост оферов СКВ на валютном межбанке ради ставшей дефицитом гривни.
Понедельничному «закручиванию» «монетарных гаек» предшествовало повышение учетной ставки НБУ до 18,00% годовых. Антиинфляционная кампания регулятора отразилась на рынке «зеленого» безнала, а вскоре и на рынке наличных, где отмечалась несвойственная для понедельника коррекция долларовых цен.
Со вторника на межбанке начнет нарастать приток из-за рубежа экспортной выручки, 50% которой подлежат обязательнйо продаже. Рискнем предположить, что по этой причине Институтская может попытаться немного ослабить сжатие монетарной пружины, не допуская чрезмерного сжатия гривневой ликвидности и ненужного для экспортеров лишнего «гривнеукрепляжа».
Полагаю, ситуативная стабильность на межбанковском валютном рынке – это наиболее благоприятный фон для текущих переговоров Украины с МВФ о возобновлении сотрудничества. НБУ 10-го показал, что ситуация на межбанке контролируемая, слово за клерками МВФ.
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