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Итоги: Энергетика 11.09.18

Итоги: Энергетика 11.09.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 12:34

Итоги: Энергетика 11.09.18

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на фоне сохраняющихся опасений относительно сокращения экспорта сырья из Ирана из-за санкций со стороны США.

По состоянию на 08.40 Киева стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,26%, до $77,57 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,1%, до $67,61 за баррель.

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать опасения, связанные с сокращением поставок этого сырья из Ирана в связи с грядущим вступлением в силу американских санкций против страны.

США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

В начале августа вступил в силу первый блок санкций. В ноябре ожидается реализация второго блока, который распространятся на энергетический сектор и операции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с центробанком Ирана.

Однако, как отмечают аналитики банка ANZ, рост цен на нефть ограничен ожиданиями того, что крупные нефтедобывающие страны, включая Саудовскую Аравию и Россию, могут увеличить поставки сырья на мировой рынок, нивелировав таким образом падение экспорта из Ирана. «На рынке нефти неоднозначные настроения», - считают аналитики ANZ.

Нефть в понедельник получила поддержку от погодных условий.
Цены на нефть в США закончили торги в понедельник снижением на растущих опасениях по штормам в Атлантике.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже октябрьская нефть WTI упала на 21 цента, или 0,3%, до $67,54 за баррель, отступив от внутридневного максимума в $68,52.

Ноябрьская нефть Brent выросла на 54 центов, или 0,7%, до $77,37 за баррель.

Рынок демонстрирует озабоченность по поводу урагана «Флоренция» в Атлантике и его потенциала для ослабления спроса на энергию на Восточном побережье, сказал Фил Флинн, старший аналитик рынка Price Futures Group.
Ожидается, что буря приблизится к побережью Южной Каролины и Северной Каролины в четверг.

Нефть в США в пятницу показала недельное снижение на 2,9% после двух последовательных недель роста. Ноябрьская нефть Brent снизилась на 1% за неделю.
С начала года нефть WTI прибавила почти 13%, а Brent - почти 16%.

Октябрьский бензин упал почти на 0,6% до $1,959 за галлон, а октябрьский мазут потерял менее 0,05% до $2,218 за галлон.

Ошиблись все эксперты Путина.

«В ближайшие 10 лет потребление газа в Европе увеличится, по данным всех экспертов, примерно на 200 млрд. кубических метров», - сообщил Владимир Путин участникам проекта «Северный поток» в сентябре 2010 года.

Путин подбирает только таких экспертов, которые поют правильные песни.

Согласно свежим данным «Газпром экспорта», сейчас Европа потребляет меньше газа, чем в 2010 году. По прогнозам российского газового монополиста, в обозримом будущем потребление газа в Европе будет ниже, чем в 2010 году.

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Просрочка идет, Нафтогаз зарабатывает проценты.

«Просрочка идет. Вот уже за три дня $1,8 млн. накопилось», - указывал зампред правления Газпрома Александр Медведев, комментируя победу российской компании в Стокгольмском арбитраже.

Чуть позже оказалось, что по сумме победил Нафтогаз, и сейчас проценты капают в копилку украинской стороны.

«Это что называется: плюй в глаза — все божья роса», — охарактеризовал позицию украинской стороны топ-менеджер «Газпрома».


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В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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