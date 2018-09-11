По состоянию на 08.40 Киева стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,26%, до $77,57 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,1%, до $67,61 за баррель.
Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать опасения, связанные с сокращением поставок этого сырья из Ирана в связи с грядущим вступлением в силу американских санкций против страны.
США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
В начале августа вступил в силу первый блок санкций. В ноябре ожидается реализация второго блока, который распространятся на энергетический сектор и операции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с центробанком Ирана.
Однако, как отмечают аналитики банка ANZ, рост цен на нефть ограничен ожиданиями того, что крупные нефтедобывающие страны, включая Саудовскую Аравию и Россию, могут увеличить поставки сырья на мировой рынок, нивелировав таким образом падение экспорта из Ирана. «На рынке нефти неоднозначные настроения», - считают аналитики ANZ.
Нефть в понедельник получила поддержку от погодных условий.
Цены на нефть в США закончили торги в понедельник снижением на растущих опасениях по штормам в Атлантике.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже октябрьская нефть WTI упала на 21 цента, или 0,3%, до $67,54 за баррель, отступив от внутридневного максимума в $68,52.
Ноябрьская нефть Brent выросла на 54 центов, или 0,7%, до $77,37 за баррель.
Рынок демонстрирует озабоченность по поводу урагана «Флоренция» в Атлантике и его потенциала для ослабления спроса на энергию на Восточном побережье, сказал Фил Флинн, старший аналитик рынка Price Futures Group.
Ожидается, что буря приблизится к побережью Южной Каролины и Северной Каролины в четверг.
Нефть в США в пятницу показала недельное снижение на 2,9% после двух последовательных недель роста. Ноябрьская нефть Brent снизилась на 1% за неделю.
С начала года нефть WTI прибавила почти 13%, а Brent - почти 16%.
Октябрьский бензин упал почти на 0,6% до $1,959 за галлон, а октябрьский мазут потерял менее 0,05% до $2,218 за галлон.
Ошиблись все эксперты Путина.
«В ближайшие 10 лет потребление газа в Европе увеличится, по данным всех экспертов, примерно на 200 млрд. кубических метров», - сообщил Владимир Путин участникам проекта «Северный поток» в сентябре 2010 года.
Путин подбирает только таких экспертов, которые поют правильные песни.
Согласно свежим данным «Газпром экспорта», сейчас Европа потребляет меньше газа, чем в 2010 году. По прогнозам российского газового монополиста, в обозримом будущем потребление газа в Европе будет ниже, чем в 2010 году.
Просрочка идет, Нафтогаз зарабатывает проценты.
«Просрочка идет. Вот уже за три дня $1,8 млн. накопилось», - указывал зампред правления Газпрома Александр Медведев, комментируя победу российской компании в Стокгольмском арбитраже.
Чуть позже оказалось, что по сумме победил Нафтогаз, и сейчас проценты капают в копилку украинской стороны.
«Это что называется: плюй в глаза — все божья роса», — охарактеризовал позицию украинской стороны топ-менеджер «Газпрома».
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