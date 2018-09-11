Итоги: Энергетика 11.09.18

Додано: Вів 11 вер, 2018 12:34

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать опасения, связанные с сокращением поставок этого сырья из Ирана в связи с грядущим вступлением в силу американских санкций против страны.



США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.



В начале августа вступил в силу первый блок санкций. В ноябре ожидается реализация второго блока, который распространятся на энергетический сектор и операции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с центробанком Ирана.



Однако, как отмечают аналитики банка ANZ, рост цен на нефть ограничен ожиданиями того, что крупные нефтедобывающие страны, включая Саудовскую Аравию и Россию, могут увеличить поставки сырья на мировой рынок, нивелировав таким образом падение экспорта из Ирана. «На рынке нефти неоднозначные настроения», - считают аналитики ANZ.



Рынок демонстрирует озабоченность по поводу урагана «Флоренция» в Атлантике и его потенциала для ослабления спроса на энергию на Восточном побережье, сказал Фил Флинн, старший аналитик рынка Price Futures Group.

Ожидается, что буря приблизится к побережью Южной Каролины и Северной Каролины в четверг.



Нефть в США в пятницу показала недельное снижение на 2,9% после двух последовательных недель роста. Ноябрьская нефть Brent снизилась на 1% за неделю.

С начала года нефть WTI прибавила почти 13%, а Brent - почти 16%.

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на фоне сохраняющихся опасений относительно сокращения экспорта сырья из Ирана из-за санкций со стороны США.Нефть в понедельник получила поддержку от погодных условий.Цены на нефть в США закончили торги в понедельник снижением на растущих опасениях по штормам в Атлантике.Ошиблись все эксперты Путина.«В ближайшие 10 лет потребление газа в Европе увеличится, по данным всех экспертов, примерно на 200 млрд. кубических метров», - сообщил Владимир Путин участникам проекта «Северный поток» в сентябре 2010 года.Путин подбирает только таких экспертов, которые поют правильные песни.Согласно свежим данным «Газпром экспорта», сейчас Европа потребляет меньше газа, чем в 2010 году. По прогнозам российского газового монополиста, в обозримом будущем потребление газа в Европе будет ниже, чем в 2010 году.Просрочка идет, Нафтогаз зарабатывает проценты.«Просрочка идет. Вот уже за три дня $1,8 млн. накопилось», - указывал зампред правления Газпрома Александр Медведев, комментируя победу российской компании в Стокгольмском арбитраже.Чуть позже оказалось, что по сумме победил Нафтогаз, и сейчас проценты капают в копилку украинской стороны.«Это что называется: плюй в глаза — все божья роса», — охарактеризовал позицию украинской стороны топ-менеджер «Газпрома».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: