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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 11 вер, 2018 12:42 Итоги: Прогнозы 11.09.18



- ФРС создана быть независимой от краткосрочной политики;

- Инфляция может вырасти из-за влияния тарифов (на импорт);

- Торговые споры ведут к неопределенности в отношении будущих правил;

- Бизнес делает паузу в инвестициях до того, пока картина внешней торговли не станет ясной;

- Когда мы достигнем нейтральной процентной ставки, надо остаться там и понаблюдать.



Danske Bank - Заседание ЕЦБ будет относительно несущественным для рынка.



Согласно аналитикам из Danske Bank, заседание ЕЦБ в четверг может ограничиться немногими изменениями в деталях и технической коррекции:

«На июльском заседании, и в последующем протоколе, ЕЦБ и Марио Драги указали на содержание экономических изменений и подчеркнули риск и ответ рынка на более ясные указания по перспективе изменения денежной политике. С того времени данные в целом выходили в соответствии в ожиданиями, что, как мы заключаем, не обеспечивает новые сигналы денежной политики от ЕЦБ.



Новые прогнозы экономистов ЕЦБ на 2019 и 2020 гг. могут быть пересмотрены с незначительным понижением, по сравнению с прогнозами в июне. Мы ожидаем, что ЕЦБ немного пересмотрит с понижением основную и базовой цифры инфляции (базовая 1,8% к концу 2020 г.). Отметьте, что мы более, чем ЕЦБ, пессимистичны по прогнозам инфляции из-за предположения о переходе роста зарплат в инфляцию.

Экономический рост был ниже, чем ожидал ЕЦБ, и при затягивании рисков от мер протекционизма, мы ожидаем, что ЕЦБ понизит его прогнозы экономического роста в 2018 и 2019 гг.



Мы находим текущий учет в ценах ЕЦБ «справедливым к «мягкой» стороне» к концу 2019 г. Неопределенность в отношении размера первого повышения ставки усложняет обсуждение.



Денежная политика ЕЦ в 2019 г. может стать более позитивной для доллара, когда ЕЦБ закончит «количественное смягчение» и будет маячить впереди повышение ставок. Мы прогнозируем значение пары евро-доллар на уровне $1,13 в 3 месяца, $1,18 в 6 месяцев, и $1,25 в 12 месяцев.»



По прогнозам Банк Англии сохранит процентную ставку на этой неделе.



Макросценарий экономики Британии был сравнительно устойчивым со времени предыдущей встречи в начале августа. Согласно отчету DNB Bank, восстановление произошло в основном из-за показателей домохозяйства. Ожидается, что центральный банк сохранит процентную ставку на этой неделе. Розничные продажи как и рынок труда укрепились. ВВП вырос всего на 0,9% г/г в первом квартале; во II квартале ВВП вырос 1,6%. Прогноз ВВП на этот год остался неизменным 1,3% в августе. Уровень безработицы снизился до 4% в мае, Процесс Brexit не определен, и окончательные переговоры должны завершиться осенью этого года. Ожидается, что в следующем году Банк Англии снова повысит ставку. В августе центральный банк поднял ставку до 0,75%. Рынок не ожидает следующего повышение ставки до следующего года.



Реальный внешний госдолг России оказался в 5 раз выше официального.



Формально низкий внешний долг правительства России, составляющий $50 млрд, или 3,6% ВВП, - лишь верхушка айсберга финансовых обязательств государства перед западными кредиторами.



Если учесть займы госбанков, госкорпораций и структур, где государство владеет более 50% капитала, суммарный внешний долг госсектора превышает официальную цифру в 5 раз и достигает $255 млрд.

Такие данные приводит РАНХиГС в сентябрьском «Мониторинге экономической ситуации» в РФ.



Госдолг в расширенном определении, с учетом контролируемых государством компаний, составляет почти половину всех внешних обязательств российской экономики ($520 млрд.).

Так, на госбанки приходится 69% внешней задолженности банковского сектора - $72 млрд., из которых 90% этой суммы приходится на текущие счета и депозиты.

Госкорпорации нефинансового сектора задолжали $107 млрд., что составляет почти треть корпоративного долга перед зарубежными кредиторами ($338 млрд.).



«Несмотря на формально незначительный внешний государственный долг, задолженность компаний, в которых доля государства превышает 50% капитала, составляет значительную величину», - констатирует директор Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС Павел Трунин, добавляя, что «такую структуру задолженности необходимо учитывать при анализе устойчивости долговой политики государства».



Долг госсектора в расширенном определении составляет 55% от общего размера международных резервов России ($460 млрд.) и две трети их суммы, если учитывать только их валютную часть ($373 млрд.).



Из общей суммы внешних обязательств около 17%, или $89 млрд. - это краткосрочный долг, гасить или рефинансировать который нужно в ближайший год. Еще $51 млрд. необходимо выплатить на горизонте до двух лет, а $28 млрд имеют статус «до востребования».

Именно значительная доля краткосрочного долга несет риски. Так, оплата процентов и погашения «съедают» 32% всех валютных доходов российской экономики.

Согласно методологии МВФ, это «означает достаточно высокую степень риска», констатируют в РАНХиГС.



В то же время, отношение внешнего долга к ВВП (32%) и экспорту товаров и услуг (120%) с учетом пороговых значений МВФ «говорит о средней степени риска».

С 2014 года внешний долг РФ сократился на $200 млрд., а стагнация внешних инвестиций в последние годы является «неблагоприятным сигналом», отмечает Трунин.

Это «свидетельствует как о нежелании нерезидентов финансировать российские компании в условиях медленного роста экономики и увеличения геополитических рисков, так и об отсутствии новых прибыльных проектов, для инвестиций в которые российские экономические агенты были бы готовы занимать за рубежом», объясняет эксперт.



Рубль ускорил падение после заявлений из Кремля.



Рубль, рухнувший в понедельник до минимумов с 2016 года, получил новый удар из Кремля.

Попытки российской валюты укрепиться после утреннего провала до 70,16 рубля за доллар оказались тщетными после того, как помощник президента Андрей Белоусов призвал ЦБ РФ не повышать ключевую ставку на заседаниях в этом году.



Курс доллара, падавший к полудню до 69,7 RUB/USD, прочно закрепился выше 70 рублей и, несмотря на дорожающую нефть, обновил максимум за 2,5 года - 70,5125 RUB/USD.



Евро подорожал еще 89 копеек и достиг отметки 81,6975 RUB/EUR - рекордной с 29 февраля 2016 года.



Повышение ставки ЦБ для защиты рубля по рецепту кризисного 2014 года было бы «крайне нежелательным», заявил Белоусов.

По словам помощника президента - автора идеи изъять 500 млрд. рублей у химиков и металлургов и уравнять их прибыльность с нефтяными компаниями, - ужесточение политики ЦБ «затормозит инвестиционную активность, экономический рост, а также приведет к дополнительным расходам бюджета».



Давление на ЦБ РФ усиливается, констатирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: на прошлой неделе аналогичное заявление прозвучало из уст премьера Дмитрия Медведева.

На Московском финансовом форуме он сообщил, что правительство намерено «добиваться снижения стоимости кредитов» и «рассчитывает на активную позицию Банка России в этом вопросе», подчеркнув, что ставки в стране «все равно остаются довольно высокими».



До заседания 14 сентября остается меньше недели, и хотя рынок почти уверен в повышении ставки, ЦБ оказался в очень сложной ситуации, говорит Тремасов.



«Иностранные инвесторы могут негативно воспринять заявление Белоусова», - соглашается аналитик «Фридом Финанс» Валерий Безуглов: оно может свидетельствовать об отсутствии независимости в действиях центробанка, что в глазах нерезидентов уравняет Россию с Турцией.



Там президент Реджеп Эрдоган взял центробанк под свой директивный контроль, запретив ему повышать ставки, несмотря на скачок инфляции до 18% и обвал лиры до исторических минимумов.

Возникает вопрос, хотят ли российские власти упасть в кризис по турецкому сценарию, удивляется руководитель валютной стратегии Commerzbank Ульрих Лейхтман.

«В конечном итоге частично подрывается доверие, которое с трудом завоевал центробанк России», - сказал Лейхтман.



Вторничная сессия валютного межбанка в Украине пролонгировала и углубила «медвежий» тренд рынка безналичного доллара. Это было несложно: активные продажи агроэкспортеров и металлотрейдеров были поддержаны выросшим притоком экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



На сей раз видя нисходящую динамичную тенденцию курса безналичного доллара, экспортеры не стали «придерживать» свои «обязательные» продажи, боясь потерять на курсе. И тем самым катализировали откат «американца». Регуоятор, пополняя свои резервы и сглаживая курсовую динамику, выкупал долларовые «излишки», насыщая рынок гривней.



Наличный рынок в контексте следования за «зеленым» безналом, был лишнего гривневого «вспомоществования «от НБУ, и ряд рынок начали испытывать серьезные трудности с гривневым инструментом – клиентский «принос» «вымывал» нацвалюту из запасов дилеров-«неформалов».



Сезон агроэкспорта урожая-2018 только стартовал. Рискнем предположить сохранение преобладания оферов СКВ на ближайших торгах межбанка. К тому же, как известно, к среде-четвергу наступает пик поступления экспортной выручки из-за рубежа, способствуя сохранению текущего «медвежьего» тренда рынка безналичного «американца», которым наверняка воспользуется регулятор, пополняя свои резервы и не допуская чрезмерного укрепления нацвалюты





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Высказывания президента ФРБ Атланты Бостика.- ФРС создана быть независимой от краткосрочной политики;- Инфляция может вырасти из-за влияния тарифов (на импорт);- Торговые споры ведут к неопределенности в отношении будущих правил;- Бизнес делает паузу в инвестициях до того, пока картина внешней торговли не станет ясной;- Когда мы достигнем нейтральной процентной ставки, надо остаться там и понаблюдать.Danske Bank - Заседание ЕЦБ будет относительно несущественным для рынка.Согласно аналитикам из Danske Bank, заседание ЕЦБ в четверг может ограничиться немногими изменениями в деталях и технической коррекции:«На июльском заседании, и в последующем протоколе, ЕЦБ и Марио Драги указали на содержание экономических изменений и подчеркнули риск и ответ рынка на более ясные указания по перспективе изменения денежной политике. С того времени данные в целом выходили в соответствии в ожиданиями, что, как мы заключаем, не обеспечивает новые сигналы денежной политики от ЕЦБ.Новые прогнозы экономистов ЕЦБ на 2019 и 2020 гг. могут быть пересмотрены с незначительным понижением, по сравнению с прогнозами в июне. Мы ожидаем, что ЕЦБ немного пересмотрит с понижением основную и базовой цифры инфляции (базовая 1,8% к концу 2020 г.). Отметьте, что мы более, чем ЕЦБ, пессимистичны по прогнозам инфляции из-за предположения о переходе роста зарплат в инфляцию.Экономический рост был ниже, чем ожидал ЕЦБ, и при затягивании рисков от мер протекционизма, мы ожидаем, что ЕЦБ понизит его прогнозы экономического роста в 2018 и 2019 гг.Мы находим текущий учет в ценах ЕЦБ «справедливым к «мягкой» стороне» к концу 2019 г. Неопределенность в отношении размера первого повышения ставки усложняет обсуждение.Денежная политика ЕЦ в 2019 г. может стать более позитивной для доллара, когда ЕЦБ закончит «количественное смягчение» и будет маячить впереди повышение ставок. Мы прогнозируем значение пары евро-доллар на уровне $1,13 в 3 месяца, $1,18 в 6 месяцев, и $1,25 в 12 месяцев.»По прогнозам Банк Англии сохранит процентную ставку на этой неделе.Макросценарий экономики Британии был сравнительно устойчивым со времени предыдущей встречи в начале августа. Согласно отчету DNB Bank, восстановление произошло в основном из-за показателей домохозяйства. Ожидается, что центральный банк сохранит процентную ставку на этой неделе. Розничные продажи как и рынок труда укрепились. ВВП вырос всего на 0,9% г/г в первом квартале; во II квартале ВВП вырос 1,6%. Прогноз ВВП на этот год остался неизменным 1,3% в августе. Уровень безработицы снизился до 4% в мае, Процесс Brexit не определен, и окончательные переговоры должны завершиться осенью этого года. Ожидается, что в следующем году Банк Англии снова повысит ставку. В августе центральный банк поднял ставку до 0,75%. Рынок не ожидает следующего повышение ставки до следующего года.Реальный внешний госдолг России оказался в 5 раз выше официального.Формально низкий внешний долг правительства России, составляющий $50 млрд, или 3,6% ВВП, - лишь верхушка айсберга финансовых обязательств государства перед западными кредиторами.Если учесть займы госбанков, госкорпораций и структур, где государство владеет более 50% капитала, суммарный внешний долг госсектора превышает официальную цифру в 5 раз и достигает $255 млрд.Такие данные приводит РАНХиГС в сентябрьском «Мониторинге экономической ситуации» в РФ.Госдолг в расширенном определении, с учетом контролируемых государством компаний, составляет почти половину всех внешних обязательств российской экономики ($520 млрд.).Так, на госбанки приходится 69% внешней задолженности банковского сектора - $72 млрд., из которых 90% этой суммы приходится на текущие счета и депозиты.Госкорпорации нефинансового сектора задолжали $107 млрд., что составляет почти треть корпоративного долга перед зарубежными кредиторами ($338 млрд.).«Несмотря на формально незначительный внешний государственный долг, задолженность компаний, в которых доля государства превышает 50% капитала, составляет значительную величину», - констатирует директор Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС Павел Трунин, добавляя, что «такую структуру задолженности необходимо учитывать при анализе устойчивости долговой политики государства».Долг госсектора в расширенном определении составляет 55% от общего размера международных резервов России ($460 млрд.) и две трети их суммы, если учитывать только их валютную часть ($373 млрд.).Из общей суммы внешних обязательств около 17%, или $89 млрд. - это краткосрочный долг, гасить или рефинансировать который нужно в ближайший год. Еще $51 млрд. необходимо выплатить на горизонте до двух лет, а $28 млрд имеют статус «до востребования».Именно значительная доля краткосрочного долга несет риски. Так, оплата процентов и погашения «съедают» 32% всех валютных доходов российской экономики.Согласно методологии МВФ, это «означает достаточно высокую степень риска», констатируют в РАНХиГС.В то же время, отношение внешнего долга к ВВП (32%) и экспорту товаров и услуг (120%) с учетом пороговых значений МВФ «говорит о средней степени риска».С 2014 года внешний долг РФ сократился на $200 млрд., а стагнация внешних инвестиций в последние годы является «неблагоприятным сигналом», отмечает Трунин.Это «свидетельствует как о нежелании нерезидентов финансировать российские компании в условиях медленного роста экономики и увеличения геополитических рисков, так и об отсутствии новых прибыльных проектов, для инвестиций в которые российские экономические агенты были бы готовы занимать за рубежом», объясняет эксперт.Рубль ускорил падение после заявлений из Кремля.Рубль, рухнувший в понедельник до минимумов с 2016 года, получил новый удар из Кремля.Попытки российской валюты укрепиться после утреннего провала до 70,16 рубля за доллар оказались тщетными после того, как помощник президента Андрей Белоусов призвал ЦБ РФ не повышать ключевую ставку на заседаниях в этом году.Курс доллара, падавший к полудню до 69,7 RUB/USD, прочно закрепился выше 70 рублей и, несмотря на дорожающую нефть, обновил максимум за 2,5 года - 70,5125 RUB/USD.Евро подорожал еще 89 копеек и достиг отметки 81,6975 RUB/EUR - рекордной с 29 февраля 2016 года.Повышение ставки ЦБ для защиты рубля по рецепту кризисного 2014 года было бы «крайне нежелательным», заявил Белоусов.По словам помощника президента - автора идеи изъять 500 млрд. рублей у химиков и металлургов и уравнять их прибыльность с нефтяными компаниями, - ужесточение политики ЦБ «затормозит инвестиционную активность, экономический рост, а также приведет к дополнительным расходам бюджета».Давление на ЦБ РФ усиливается, констатирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: на прошлой неделе аналогичное заявление прозвучало из уст премьера Дмитрия Медведева.На Московском финансовом форуме он сообщил, что правительство намерено «добиваться снижения стоимости кредитов» и «рассчитывает на активную позицию Банка России в этом вопросе», подчеркнув, что ставки в стране «все равно остаются довольно высокими».До заседания 14 сентября остается меньше недели, и хотя рынок почти уверен в повышении ставки, ЦБ оказался в очень сложной ситуации, говорит Тремасов.«Иностранные инвесторы могут негативно воспринять заявление Белоусова», - соглашается аналитик «Фридом Финанс» Валерий Безуглов: оно может свидетельствовать об отсутствии независимости в действиях центробанка, что в глазах нерезидентов уравняет Россию с Турцией.Там президент Реджеп Эрдоган взял центробанк под свой директивный контроль, запретив ему повышать ставки, несмотря на скачок инфляции до 18% и обвал лиры до исторических минимумов.Возникает вопрос, хотят ли российские власти упасть в кризис по турецкому сценарию, удивляется руководитель валютной стратегии Commerzbank Ульрих Лейхтман.«В конечном итоге частично подрывается доверие, которое с трудом завоевал центробанк России», - сказал Лейхтман.Вторничная сессия валютного межбанка в Украине пролонгировала и углубила «медвежий» тренд рынка безналичного доллара. Это было несложно: активные продажи агроэкспортеров и металлотрейдеров были поддержаны выросшим притоком экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.На сей раз видя нисходящую динамичную тенденцию курса безналичного доллара, экспортеры не стали «придерживать» свои «обязательные» продажи, боясь потерять на курсе. И тем самым катализировали откат «американца». Регуоятор, пополняя свои резервы и сглаживая курсовую динамику, выкупал долларовые «излишки», насыщая рынок гривней.Наличный рынок в контексте следования за «зеленым» безналом, был лишнего гривневого «вспомоществования «от НБУ, и ряд рынок начали испытывать серьезные трудности с гривневым инструментом – клиентский «принос» «вымывал» нацвалюту из запасов дилеров-«неформалов».Сезон агроэкспорта урожая-2018 только стартовал. Рискнем предположить сохранение преобладания оферов СКВ на ближайших торгах межбанка. К тому же, как известно, к среде-четвергу наступает пик поступления экспортной выручки из-за рубежа, способствуя сохранению текущего «медвежьего» тренда рынка безналичного «американца», которым наверняка воспользуется регулятор, пополняя свои резервы и не допуская чрезмерного укрепления нацвалютыВ процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 66715 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4185 раз. Подякували: 7677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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