Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 12.09.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 12.09.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 12 вер, 2018 12:39 Итоги: Мировой фондовый рынок 12.09.18 США



Фондовый рынок США во вторник вырос.

Фондовый рынок США во вторник вырос, при восстановлении технологических акций и акций компаний энергетического сектора.



Индекс технологического сектора S&P вырос на 0,8%, что стало наиболее высоким ростом за две недели. С начала года индекс сектора вырос на 18%, и он является наиболее сильно выросшим сектором S&P 500, вместе с сектором потребительских товаров повседневного спроса (он также вырос примерно на 18%).



Индекс акций энергетического сектора S&P 500 вырос на 1%, на фоне роста цен на нефть. Цены выросли после того, как экспорт нефти Ираном под влиянием санкций США сокращается.



Рынок вырос, несмотря на сохранение торгового противостояния с Китаем. Китай заявил WTO, что хочет ввести санкции на США за несоответствие правилам в антидемпинговых пошлинах США.



Президент США в пятницу пригрозил ввести пошлины почти на весь китайским импорт.



Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE составило 1,06 к 1, на Nasdaq 1,15 к 1.



Объем торговли на биржах США был 6,3 млрд. акций, по сравнению с 6,1 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.



Нефть к закрытию бирж США дорожала на 2,3-2,8% на фоне повышенных прогнозов по нефтяным ценам на 2018-2019 годы от управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и в ожидании санкций США против Ирана.



В лидерах были и акции технологических компаний - так, бумаги Apple поднялись на 2,53%, Facebook - на 1,07%, Microsoft - на 1,7%.



Сдерживали рост сообщения СМИ об обострении торговых отношений с Китаем.

Агентство Reuters ранее во вторник сообщило, что на следующей неделе КНР планирует обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) за разрешением на введение санкций против США за несоблюдение Вашингтоном решения организации по делу об антидемпинговых пошлинах США, инициированного Пекином в 2013 году.

Число открытых вакансий на рынке труда страны в несельскохозяйственных предприятиях (JOLTS) составило в июле 6,939 миллиона против значения июня в 6,822 миллиона. Аналитики полагали, что показатель составил только 6,646 миллиона.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,44%, до 25 971,06 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,37%, до 2 887,39 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,61%, до 7 972,47 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок во вторник в целом мало изменился.

Европейский фондовый рынок во вторник в целом незначительно снизился.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,05%, после роста на 0,47% в понедельник. На прошлой неделе индекс снизился на 2,2%, с начала года он снизился на 3,6%.



Пара евро-доллар во вторник осталась почти на прежнему уровне, ниже $1,1600.



Европейские акции следовали за фьючерсами на акции США, которые снизились после сообщения, что Китай планирует получить разрешение ВТО на введение санкций против США, это связано к длительным торговым спором с 2013 г. Тем не менее, есть опасения, что этот шаг может усилить торговое противостояние между США и Китаем.



Фондовый индекс Великобритании находится под давлением из-за укрепления фунта, хотя оно приостановилось во вторник после преодоления в понедельник уровня $1,3000 по паре фунт-доллар. Фунт укрепился на снижении опасения в отношении Brexit, так как появились сообщения, что соглашение может быть достигнуто через 6-8 недель. Эта оценка была сделана переговорщиком от ЕС Барнье на конференции в Словении. Но Барнье также сказал, что некоторые вопросы ещё необходимо решить.



Канцлер казначейства Великобритании Хаммонд заявил законодателям, что управляющий Банка Англии Карни останется в этой должности до января 2020 г. Карни должен быть покинуть пост в июне 2019 г. Карни попросили остаться для того, чтобы обеспечить стабильность в период Brexit.



Экономические новости в Европе не вызвали реакции: Рост числа занятых в Великобритании в мае-июле замедлился. Индекс экономических ожиданий по опросу ZEW вырос второй месяц подряд, хотя и с небольшого уровня.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,05%, после роста на 0,47% в понедельник. На прошлой неделе индекс снизился на 2,2%, с начала года он снизился на 3,6%.



Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,08% и составил 7 273,54 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,13% до 11 970,27 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,27% — на отметке 5 283,79 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись снижением, инвесторы продолжают отыгрывать последние новости о торговых отношениях между США и Китаем.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,33%, до 2656,11 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,41%, до 1403,6 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,29%, до 26345,04 пункта, корейский KOSPI - уменьшился на 0,01%, до 2282,92 пункта.



Японский Nikkei 225 опустился на 0,27%, до 22604,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,06%, до 6175,9 пункта.



Торговые отношения между США и Китаем продолжают оставаться под пристальным вниманием инвесторов. Согласно сообщениям СМИ, на следующей неделе Китай планирует обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) за разрешением на введение мер против США в качестве ответа за несоблюдение Вашингтоном решения ВТО по делу об антидемпинговых пошлинах США, инициированного Пекином в 2013 году.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести пошлины на импорт товаров из Китая стоимостью $267 миллиардов в дополнение к уже действующим пошлинам.



Налицо повышенная волатильность и уход от риска на финансовых рынках, такой тренд, вероятно, продолжится в течение следующих нескольких недель.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов во вторник закрылись разнонаправленно. В частности, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,03% - до 2335,19 пункта, а РТС вырос на 1,19%, до 1055,9 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.05 Киева снизился на 1,3%, до 69,63 RUB/USD, курс евро - на 1,4%, до 80,7 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,7% - до $78,72 за баррель.



Акции Сбербанка подешевели на 1,08%, «АЛРОСы» — на 0,82%. Бумаги «Газпрома» подорожали на 1,07%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,38%, Московской биржи — на 0,03%.



Актуальный диапазон по индексу Мосбиржи на среду находится на отметках 2315-2335 пунктов, по индексу РТС - диапазоне 1040-1055 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 11 сентября повысился на 0,25 пункта или на 0,05% до уровня 531,08 пунктов.



Объем торгов за день составил 219,66 млн. грн., акциями наторговали 6,09 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 10 сентября, ПФТС-индекс повысился на 1,86 пункта или на 0,35% до уровня 530,83 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 216,02 пунктов или на 68,56% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 сентября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют смешанную динамику на фоне неопределенности вокруг перспектив развития торгового конфликта между США и Китаем.



По состоянию на 08.05 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,3% - до 2677,54 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,6%, до 1415,39 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 0,02%, опускаясь до 26606,92 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,23%, до 2282,95 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,61%, до 6179,2 пункта, японский Nikkei 225 рос на 1,23%, до 22649,06 пункта.



Неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем остается ключевой темой для рынков. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести пошлины на товары из Китая на импорт товаров стоимостью $267 миллиардов в дополнение к уже действующим пошлинам.



Участники торгов в понедельник отыгрывали перспективы введения новых пошлин, и на этом фоне рынки снизились, однако новых заявлений на эту тему больше не было, и это немного ослабило опасения.



Поддержку японскому рынку оказывает снижающийся по отношению к доллару курс иены. Курс доллара к иене растет до ¥111,41 за доллар со ¥111,12.



Впрочем, аналитики SBI Securities полагают, что в отсутствие значимых факторов активным покупкам ценных бумаг на рынке Японии все же мешает неопределенность вокруг торговой политики США.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показатели единой динамики во вторник, и как следствие сводный индекс региона остался на уровне начала сессии.



Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific завершил торги без изменений, на уровне 159,05 пункта, неоднократно поменяв динамику в ходе торгов.



Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 1,3%, более широкий Topix - на 0,67%.

Позитивным фактором для японского фондового рынка стало снижение курса иены.



Гонконгский Hang Seng упал на 0,72%, и теперь его снижение с январского пика превысило 20%, что соответствует определению "медвежьего" тренда.



Китайский Shanghai Composite уменьшился на 0,18%, тогда как Shenzhen Composite увеличился на 0,17%.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,62%, южнокорейский Kospi опустился на 0,24%, индийский BSE Sensex - на 1,34%.



Участники рынка оценивали новость о том, что США и Северная Корея обсуждают возможность проведения второй личной встречи между лидерами стран, а также прогресс в переговорах по Brexit.



Нацвалюта Японии дешевеет к доллару на 0,25% во вторник после снижения на 0,1% накануне, что повышает прибыль японских экспортеров.



Акции фармкомпании Daiichi Sankyo подорожали на 4,3%, производителя алкогольных напитков Kirin Holdings - на 2,7%, производителя косметики Shiseido - на 2,1%.



Стоимость бумаг страховой группы AIA Group повысилась на 0,2%, однако бумаги интернет-гиганта Tencent подешевели на 1,8%.

Также опустилась капитализация операторов казино в Макао. Котировки акций Galaxy Entertainment уменьшились на 5,7%, Sands China - на 3,7%.



Цена акций Samsung Electronics снизилась на 1%, SK Hynix - выросла на 0,1%.

Бумаги главного сборщика устройств для Apple, тайваньской Foxconn, подорожали на 1,9% перед презентацией новых смартфонов iPhone.



Рыночная стоимость южнокорейской финкомпании Meritz Securities увеличилась на 4,4%, рекордными темпами с мая.



Котировки бумаг новозеландского производителя молочной продукции A2 Milk подскочили на 4,9%, фармкомпании Ryman Healthcare - на 0,4%.



Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник повысился на 0,05% - до 531,08 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 219,66 млн. грн., в том числе акциями - 6,09 млн. грн.



Среди индексных акций подорожали бумаги Центрэнерго (+1,15%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,16%).

Снизились в цене бумаги Укрнафты (-3,09%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» остался неизменным на уровне 1627,65 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,51% - до 427,96 пункта при объеме торгов 4,12 млн. злотых (31,1 млн. грн.).



В «индексной корзине» выросли в цене акции «Агротона» (+2,77%), агрохолдинга ИМК (+2,23%) и «Кернела» (+0,95%).

Подешевели акции KSG Agro (-1,04%) и «Астарты» (-0,63%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют негативную динамику на фоне риска усиления торгового конфликта между США и Китаем.



По состоянию на 07.20 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,33% - до 2655,89 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,15%, до 1407,26 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 0,39%, опускаясь до 26319,27 пункта, корейский KOSPI - на 0,39%, до 2274,33 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,06%, до 6175,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,54%, до 22553,63 пункта.



Давление на настроения инвесторов в Азии продолжают оказывать опасения относительно введения США и Китаем новых взаимных импортных пошлин, учитывая последние заявления сторон.



В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести пошлины на импорт товаров из Китая стоимостью $267 миллиардов в дополнение к уже действующим пошлинам.



Во вторник СМИ сообщили, что на следующей неделе КНР планирует обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) за разрешением на введение мер против США в качестве ответа за несоблюдение Вашингтоном решения ВТО по делу об антидемпинговых пошлинах США, инициированного Пекином в 2013 году.

В том, что касается перспектив торговой войны, важно различать процесс и его итог. Процесс будет шумным и сложным. А вот итог, вероятнее всего, окажется менее болезненным.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись снижением, инвесторы продолжают отыгрывать последние новости о торговых отношениях между США и Китаем.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,33%, до 2656,11 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,41%, до 1403,6 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,29%, до 26345,04 пункта, корейский KOSPI - уменьшился на 0,01%, до 2282,92 пункта.



Японский Nikkei 225 опустился на 0,27%, до 22604,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,06%, до 6175,9 пункта.



Торговые отношения между США и Китаем продолжают оставаться под пристальным вниманием инвесторов. Согласно сообщениям СМИ, на следующей неделе Китай планирует обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) за разрешением на введение мер против США в качестве ответа за несоблюдение Вашингтоном решения ВТО по делу об антидемпинговых пошлинах США, инициированного Пекином в 2013 году.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести пошлины на импорт товаров из Китая стоимостью $267 миллиардов в дополнение к уже действующим пошлинам.



Налицо повышенная волатильность и уход от риска на финансовых рынках, такой тренд, вероятно, продолжится в течение следующих нескольких недель.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , Фондовый рынок США во вторник вырос.Фондовый рынок США во вторник вырос, при восстановлении технологических акций и акций компаний энергетического сектора.Индекс технологического сектора S&P вырос на 0,8%, что стало наиболее высоким ростом за две недели. С начала года индекс сектора вырос на 18%, и он является наиболее сильно выросшим сектором S&P 500, вместе с сектором потребительских товаров повседневного спроса (он также вырос примерно на 18%).Индекс акций энергетического сектора S&P 500 вырос на 1%, на фоне роста цен на нефть. Цены выросли после того, как экспорт нефти Ираном под влиянием санкций США сокращается.Рынок вырос, несмотря на сохранение торгового противостояния с Китаем. Китай заявил WTO, что хочет ввести санкции на США за несоответствие правилам в антидемпинговых пошлинах США.Президент США в пятницу пригрозил ввести пошлины почти на весь китайским импорт.Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE составило 1,06 к 1, на Nasdaq 1,15 к 1.Объем торговли на биржах США был 6,3 млрд. акций, по сравнению с 6,1 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.Нефть к закрытию бирж США дорожала на 2,3-2,8% на фоне повышенных прогнозов по нефтяным ценам на 2018-2019 годы от управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и в ожидании санкций США против Ирана.В лидерах были и акции технологических компаний - так, бумаги Apple поднялись на 2,53%, Facebook - на 1,07%, Microsoft - на 1,7%.Сдерживали рост сообщения СМИ об обострении торговых отношений с Китаем.Агентство Reuters ранее во вторник сообщило, что на следующей неделе КНР планирует обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) за разрешением на введение санкций против США за несоблюдение Вашингтоном решения организации по делу об антидемпинговых пошлинах США, инициированного Пекином в 2013 году.Число открытых вакансий на рынке труда страны в несельскохозяйственных предприятиях (JOLTS) составило в июле 6,939 миллиона против значения июня в 6,822 миллиона. Аналитики полагали, что показатель составил только 6,646 миллиона.Европейский фондовый рынок во вторник в целом мало изменился.Европейский фондовый рынок во вторник в целом незначительно снизился.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,05%, после роста на 0,47% в понедельник. На прошлой неделе индекс снизился на 2,2%, с начала года он снизился на 3,6%.Пара евро-доллар во вторник осталась почти на прежнему уровне, ниже $1,1600.Европейские акции следовали за фьючерсами на акции США, которые снизились после сообщения, что Китай планирует получить разрешение ВТО на введение санкций против США, это связано к длительным торговым спором с 2013 г. Тем не менее, есть опасения, что этот шаг может усилить торговое противостояние между США и Китаем.Фондовый индекс Великобритании находится под давлением из-за укрепления фунта, хотя оно приостановилось во вторник после преодоления в понедельник уровня $1,3000 по паре фунт-доллар. Фунт укрепился на снижении опасения в отношении Brexit, так как появились сообщения, что соглашение может быть достигнуто через 6-8 недель. Эта оценка была сделана переговорщиком от ЕС Барнье на конференции в Словении. Но Барнье также сказал, что некоторые вопросы ещё необходимо решить.Канцлер казначейства Великобритании Хаммонд заявил законодателям, что управляющий Банка Англии Карни останется в этой должности до января 2020 г. Карни должен быть покинуть пост в июне 2019 г. Карни попросили остаться для того, чтобы обеспечить стабильность в период Brexit.Экономические новости в Европе не вызвали реакции: Рост числа занятых в Великобритании в мае-июле замедлился. Индекс экономических ожиданий по опросу ZEW вырос второй месяц подряд, хотя и с небольшого уровня.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись снижением, инвесторы продолжают отыгрывать последние новости о торговых отношениях между США и Китаем.Торговые отношения между США и Китаем продолжают оставаться под пристальным вниманием инвесторов. Согласно сообщениям СМИ, на следующей неделе Китай планирует обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) за разрешением на введение мер против США в качестве ответа за несоблюдение Вашингтоном решения ВТО по делу об антидемпинговых пошлинах США, инициированного Пекином в 2013 году.В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести пошлины на импорт товаров из Китая стоимостью $267 миллиардов в дополнение к уже действующим пошлинам.Налицо повышенная волатильность и уход от риска на финансовых рынках, такой тренд, вероятно, продолжится в течение следующих нескольких недель.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.05 Киева снизился на 1,3%, до 69,63 RUB/USD, курс евро - на 1,4%, до 80,7 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,7% - до $78,72 за баррель.Акции Сбербанка подешевели на 1,08%, «АЛРОСы» — на 0,82%. Бумаги «Газпрома» подорожали на 1,07%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,38%, Московской биржи — на 0,03%.Актуальный диапазон по индексу Мосбиржи на среду находится на отметках 2315-2335 пунктов, по индексу РТС - диапазоне 1040-1055 пунктов.Как сообщалось в понедельник 10 сентября, ПФТС-индекс повысился на 1,86 пункта или на 0,35% до уровня 530,83 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 216,02 пунктов или на 68,56% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 сентября, сессия в ПФТС.К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 66750 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4186 раз. Подякували: 7680 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 11.09.18

дядя Caша » Вів 11 вер, 2018 12:37 0 42

дядя Caша Вів 11 вер, 2018 12:37 Итоги: Мировой фондовый рынок 10.09.18

дядя Caша » Пон 10 вер, 2018 12:25 0 50

дядя Caша Пон 10 вер, 2018 12:25 Итоги: Мировой фондовый рынок 07.09.18

дядя Caша » П'ят 07 вер, 2018 12:21 0 77

дядя Caша П'ят 07 вер, 2018 12:21