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Итоги: Энергетика 13.09.18

Итоги: Энергетика 13.09.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 12:33

Итоги: Энергетика 13.09.18

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются в рамках коррекции, днем ранее котировки росли на 1-2% после того, как минэнерго США сообщило о значительном снижении запасов «черного золота» в стране за прошлую неделю.

По состоянию на 08.20 Киева стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,55%, до $79,3 за баррель, в среду показатель поднимался выше $80 впервые с 22 мая, рост достигал 1%.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,72%, до $69,86 за баррель, днем ранее рост превышал 2%.

В среду министерство энергетики США сообщило, что за неделю по 7 сентября коммерческие запасы нефти в стране снизились на 5,3 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 396,2 миллиона баррелей. Ожидалось снижение только на 1,3 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, также сократилась - на 100 тысяч баррелей нефти по сравнению с прошлой неделей, до 10,9 миллиона баррелей в день.

Поддерживают снижение нефтецен данные сентябрьского доклада ОПЕК.

Картель в докладе незначительно понизил прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018-2019 годах, при этом ожидает рост предложения со стороны стран вне ОПЕК.

Так, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на 20 тысяч баррелей в сутки - до 1,41 миллиона баррелей в сутки, при этом ожидает рост предложения со стороны стран вне ОПЕК на 2,15 миллиона баррелей в сутки.
Согласно данным доклада, ОПЕК в августе увеличила добычу нефти на 278 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем - до 32,56 миллиона баррелей в сутки, при этом снизила перевыполнение венской сделки, выполнив ее на 110% после июльских 115%.

Нефть получила в среду поддержку, преодолев уровень в $70.
Фьючерсы на нефть выросли в среду в связи с сильным снижением запасов нефти в США и неопределенностью, связанной с энергетическим эффектом от урагана «Флоренс», что привело к росту цен в сочетании до $70 за баррель.

По итогам торгов на NYMEX октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на $1,12, или на 1,6%, до $70,37 за баррель. Закрытие стало самым высоким с 20 июля.

Ноябрьская нефть Brent прибавила 68 центов, или 0,9%, до $79,74 за баррель на ICE Futures Europe после того, как достигла отметки $80,13. Закрытие стало самым высоким с 23 мая.

Угроза урагана «Флоренс» для Каролины и Вирджинии в последние дни усилилась, что может привести к эвакуации более чем 1 млн. человек.

Аналитики также выразили обеспокоенность тем, что ураган может вызвать сбои в поставках топлива через ключевой трубопровод Colonial Pipeline, который транспортирует бензин и дизельное топливо из Хьюстона через штаты на юго-востоке США.

Тем не менее, добыча нефти и природного газа в Мексиканском заливе далека от пути урагана и рынок ожидает увидеть замедление спроса на энергию от перебоев в подаче электроэнергии и наводнений.

Данные из Администрации Энергетической информации в среду показали, что внутренние запасы нефти упали на 5,3 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 7 сентября.

По данным EIA, добыча нефти в США снизилась на 100 000 баррелей на прошлой неделе до 10,9 млн баррелей в день.

«Идея о том, что добыча нефти в США упадет в конце года, не только устранит один из заметных негативных факторов для нефти в 2018 году, она теперь будет действовать как поддержка для энергетических рынков», - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report.

Октябрьский бензин вырос на 1% до $2,035 за галлон, а октябрьский топочный мазут прибавил почти 0,3% до $2,258 за галлон.

Нефть взлетела выше $80 за баррель - в США ее становится меньше.

Цена нефти марки Brent в среду вечером превысила $80 за баррель, что произошло впервые с 22 мая. Благоприятное влияние оказал отчет Минэнерго США о значительном снижении запасов «черного золота» в стране за прошлую неделю. По состоянию на 18.00 Киева стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,20%, до $80,09 за баррель.

Отчет Управления по информации в области энергетики (EIA) Министерства энергетики США о коммерческих запасах топлива в стране показал, что запасы нефти упали на 5,3 млн. баррелей за неделю, завершившуюся 7 сентября.

Экономисты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения примерно на 2,7 млн. баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения запасов лишь на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 400,2 миллиона баррелей.

Во вторник Американский институт нефти (API) сообщал, что запасы нефти в США рухнули на прошлой неделе на 8,64 млн. баррелей, рекордными темпами с июля. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, рухнули на 1,242 млн. баррелей.

Запасы бензина на минувшей неделе увеличились на 1,3 млн. баррелей, дистиллятов - на 6,2 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали, что резервы бензина не изменились, а дистиллятов - выросли на 2,3 млн. баррелей.
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, упала на 100 тысяч баррелей до 10,9 миллиона, что, возможно, связано с ураганами.
Стратегический резерв нефти в стране за неделю не изменился, оставшись на уровне в 660 миллионов баррелей.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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