Итоги: Энергетика 13.09.18

Додано: Чет 13 вер, 2018 12:33

В среду министерство энергетики США сообщило, что за неделю по 7 сентября коммерческие запасы нефти в стране снизились на 5,3 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 396,2 миллиона баррелей. Ожидалось снижение только на 1,3 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, также сократилась - на 100 тысяч баррелей нефти по сравнению с прошлой неделей, до 10,9 миллиона баррелей в день.



Поддерживают снижение нефтецен данные сентябрьского доклада ОПЕК.



Картель в докладе незначительно понизил прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018-2019 годах, при этом ожидает рост предложения со стороны стран вне ОПЕК.



Так, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на 20 тысяч баррелей в сутки - до 1,41 миллиона баррелей в сутки, при этом ожидает рост предложения со стороны стран вне ОПЕК на 2,15 миллиона баррелей в сутки.

Согласно данным доклада, ОПЕК в августе увеличила добычу нефти на 278 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем - до 32,56 миллиона баррелей в сутки, при этом снизила перевыполнение венской сделки, выполнив ее на 110% после июльских 115%.

Угроза урагана «Флоренс» для Каролины и Вирджинии в последние дни усилилась, что может привести к эвакуации более чем 1 млн. человек.



Аналитики также выразили обеспокоенность тем, что ураган может вызвать сбои в поставках топлива через ключевой трубопровод Colonial Pipeline, который транспортирует бензин и дизельное топливо из Хьюстона через штаты на юго-востоке США.



Тем не менее, добыча нефти и природного газа в Мексиканском заливе далека от пути урагана и рынок ожидает увидеть замедление спроса на энергию от перебоев в подаче электроэнергии и наводнений.



Данные из Администрации Энергетической информации в среду показали, что внутренние запасы нефти упали на 5,3 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 7 сентября.



По данным EIA, добыча нефти в США снизилась на 100 000 баррелей на прошлой неделе до 10,9 млн баррелей в день.



«Идея о том, что добыча нефти в США упадет в конце года, не только устранит один из заметных негативных факторов для нефти в 2018 году, она теперь будет действовать как поддержка для энергетических рынков», - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report.

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются в рамках коррекции, днем ранее котировки росли на 1-2% после того, как минэнерго США сообщило о значительном снижении запасов «черного золота» в стране за прошлую неделю.Нефть получила в среду поддержку, преодолев уровень в $70.Фьючерсы на нефть выросли в среду в связи с сильным снижением запасов нефти в США и неопределенностью, связанной с энергетическим эффектом от урагана «Флоренс», что привело к росту цен в сочетании до $70 за баррель.Нефть взлетела выше $80 за баррель - в США ее становится меньше.Цена нефти марки Brent в среду вечером превысила $80 за баррель, что произошло впервые с 22 мая. Благоприятное влияние оказал отчет Минэнерго США о значительном снижении запасов «черного золота» в стране за прошлую неделю. По состоянию на 18.00 Киева стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,20%, до $80,09 за баррель.Отчет Управления по информации в области энергетики (EIA) Министерства энергетики США о коммерческих запасах топлива в стране показал, что запасы нефти упали на 5,3 млн. баррелей за неделю, завершившуюся 7 сентября.Экономисты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения примерно на 2,7 млн. баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения запасов лишь на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 400,2 миллиона баррелей.Во вторник Американский институт нефти (API) сообщал, что запасы нефти в США рухнули на прошлой неделе на 8,64 млн. баррелей, рекордными темпами с июля. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, рухнули на 1,242 млн. баррелей.Запасы бензина на минувшей неделе увеличились на 1,3 млн. баррелей, дистиллятов - на 6,2 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали, что резервы бензина не изменились, а дистиллятов - выросли на 2,3 млн. баррелей.Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, упала на 100 тысяч баррелей до 10,9 миллиона, что, возможно, связано с ураганами.Стратегический резерв нефти в стране за неделю не изменился, оставшись на уровне в 660 миллионов баррелей.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: