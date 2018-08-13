Итоги: Мировой фондовый рынок 13.08.18

Американские фондовые индексы завершили торги в среду небольшим ростом. Рост сектора потребительских товаров на фоне слабости в технологическом секторе и интернет-секторе удержал рынок от более сильного роста, даже несмотря на новости, что США и Китай могут вступить в новый этап торговых переговоров.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,1% до 25 999 пунктов.
Индекс S&P500 прибавил менее чем 0,1% до 2 889 пунктов при поддержке роста на 1,3% сектора потребительских товаров. Тем не менее, снижение финансового и технологического секторов ограничило рост рынка.
Индекс Nasdaq Composite упал на 0,2% до 7 954 пунктов, так как снижение акций компаний-производителей чипов сказалось на технологическом секторе.
Акции Micron Technology Inc. снизились на 4,27%. Тем временем акции Apple Inc. Снизились на 1,2%, хотя производитель гаджетов обновил свои iPhone и Apple Watches.
По данным The Wall Street Journal в среду, США предложили Китаю новые переговоры после переговоров в прошлом месяце без каких-либо результатов.
Это следует из того, что чиновники правительства США недавно направили приглашение делегатам из Китая, сообщают источники. С американской стороны переговорный процесс возглавит министр финансов Стивен Мнучин.
Во вторник вечером, выступая перед журналистами в Белом Доме, президент США Дональд Трамп заявил, что США избрали «жесткую позицию» в отношении к теме торговли с Китаем.
Акции компании Apple к закрытию торгов снизились на 1,38% на фоне презентации новых моделей iPhone и наручных часов.
Кроме того, в среду инвесторы обратили внимание на данные ФРС. Как сообщил регулятор в «Бежевой книге» (Beige Book), некоторые производители США сократили объемы или отложили запланированные инвестиции в отдельных районах страны на фоне опасений по развитию глобальных торговых противоречий.
Несмотря на напряженность в торговой сфере, ФРС заявила, что экономика США продолжает развиваться умеренными темпами.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,11%, до 25 998,92 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,04%, до 2 888,92 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ понизился на 0,23%, до 7 954,23 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в среду вырос, последовав за фондовым рынком США.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,47% после снижения на 0,1% во вторник. С начала года индекс снижается на 3,1%.
Пара евро-доллар выросла на 0,2%, пара фунт-доллар выросла на 0,1%.
Спрос на фунт на этой неделе увеличился, так как трейдеры стали более оптимистичны в отношении возможности заключения соглашения по Brexit. С начала недели фунт вырос к доллару на 0,9%.
Фондовый рынок США во вторник вырос, рост возглавили сектора связи и энергетики.
Опасения в отношении внешней торговли сохраняются, так как инвесторы отслеживают противостояние США и Китая.
По сообщению СМИ, Великобритания и ЕС готовятся к специальному саммиту для подписания соглашения в ноябре, и он может быть объявлен в ближайшие дни.
Однако в начале среды появились сообщения, что в Консервативной партии на конференции в сентябре может образоваться оппозиция премьер-министру Мэй, из-за несогласия с ее планом по Brexit.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,47% после снижения на 0,1% во вторник. С начала года индекс снижается на 3,1%.
Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,55% и составил 7 313,36 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,52% до 12 032,30 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,91% — на отметке 5 332,13 пункта.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественным ростом на фоне ослабления опасений относительно перспектив развития торгового конфликта между США и Китаем.
К закрытию торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,15% - до 2686,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,71%, до 1413,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 2,54%, до 27014,49 пункта, корейский KOSPI - поднялся на 0,14%, до 2286,23 пункта.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,96% - до 22821,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опустился на 0,76%, до 6128,7 пункта.
Поддержку рынкам оказали новости о торговых отношениях Китая и США. Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что чиновники правительства США недавно направили приглашение делегатам из Китая к возобновлению торговых переговоров. Предполагается, что с американской стороны переговорный процесс возглавит министр финансов Стивен Мнучин.
Похоже, рынки с оптимизмом восприняли новости о возможном возобновлении торговых переговоров США и Китая на высшем уровне.
В Австралии участники торгов обратили внимание на внутреннюю статистику. Согласно официальным данным, безработица в стране в августе составила 5,3%, не изменившись по сравнению с предыдущем месяцем. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов закрылись ростом котировок. В частности, индекс Мосбиржи вырос на 0,23% - до 2340,63 пункта, а РТС подрос на 1,46%, до 1071,32 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,8%, до 68,85 RUB/USD, курс евро - на 0,7%, до 80,05 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,8% - до $79,69 за баррель.
Акции Сбербанка подорожали на 2,63%, «Газпрома» — на 1,67%, Московской биржи — на 1,34%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 1,52%, «АЛРОСы» — на 0,21%.
Основные биржевые индексы РФ закрывают день без единой динамики. Индекс Мосбиржи в среду рос весьма заметно, однако к вечеру растерял весь энтузиазм. Рублевый индикатор все также заключен в рамки 2 320—2 350 пунктов, и пока все движения проходят именно в этом коридоре. Индекс РТС 12-го сумел отлично восстановиться, но пока это движение носит коррекционный характер. Границы колебаний остаются прежними — 1 040—1 065 пунктов.
Но 12-го поздно вечером ситуация может измениться, так как в Сенате США пройдет третий раунд слушаний по вопросу санкций к России. По информации в СМИ, обсуждаться будет запрет на покупку новых выпусков ОФЗ. Этот фактор способен остановить восстановление рубля и вернуть «медведей» на рынок акций РФ.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 12 сентября понизился на 2,13 пункта или на 0,40% до уровня 528,95 пунктов.
Объем торгов за день составил 602,40 млн. грн., акциями наторговали 0,955 млн. грн.
Как сообщалось во вторник 11 сентября, ПФТС-индекс повысился на 0,25 пункта или на 0,05% до уровня 531,08 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 213,89 пунктов или на 67,89% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют негативную динамику на фоне риска усиления торгового конфликта между США и Китаем.
По состоянию на 07.20 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,33% - до 2655,89 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,15%, до 1407,26 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 0,39%, опускаясь до 26319,27 пункта, корейский KOSPI - на 0,39%, до 2274,33 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,06%, до 6175,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,54%, до 22553,63 пункта.
Давление на настроения инвесторов в Азии продолжают оказывать опасения относительно введения США и Китаем новых взаимных импортных пошлин, учитывая последние заявления сторон.
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести пошлины на импорт товаров из Китая стоимостью $267 миллиардов в дополнение к уже действующим пошлинам.
Во вторник СМИ сообщили, что на следующей неделе КНР планирует обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) за разрешением на введение мер против США в качестве ответа за несоблюдение Вашингтоном решения ВТО по делу об антидемпинговых пошлинах США, инициированного Пекином в 2013 году.
В том, что касается перспектив торговой войны, важно различать процесс и его итог. Процесс будет шумным и сложным. А вот итог, вероятнее всего, окажется менее болезненным.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись снижением, инвесторы продолжают отыгрывать последние новости о торговых отношениях между США и Китаем.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,33%, до 2656,11 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,41%, до 1403,6 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,29%, до 26345,04 пункта, корейский KOSPI - уменьшился на 0,01%, до 2282,92 пункта.
Японский Nikkei 225 опустился на 0,27%, до 22604,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,06%, до 6175,9 пункта.
Торговые отношения между США и Китаем продолжают оставаться под пристальным вниманием инвесторов. Согласно сообщениям СМИ, на следующей неделе Китай планирует обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) за разрешением на введение мер против США в качестве ответа за несоблюдение Вашингтоном решения ВТО по делу об антидемпинговых пошлинах США, инициированного Пекином в 2013 году.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести пошлины на импорт товаров из Китая стоимостью $267 миллиардов в дополнение к уже действующим пошлинам.
Налицо повышенная волатильность и уход от риска на финансовых рынках, такой тренд, вероятно, продолжится в течение следующих нескольких недель.
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,4% - до 528,95 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 602,4 млн. грн., в том числе акциями - 0,955 млн. грн.
По итогам дня подешевели акции Укрнафты (-1,35%) и Центрэнерго (-0,06%).
Выросли в цене бумаги Шахтоуправления «Покровское» (+52,21%), Укртелекома (+3,85%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,65%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,31% - до 1632,63 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,54% - до 430,28 пункта при объеме торгов 9,9 млн. злотых (74,8 млн. грн.).
Среди индексных акций подорожали бумаги «Овостара» (+3,06%), «Астарты» (+0,95%) и агрохолдинга ИМК (+0,44%).
Тройку лидеров снижения составили акции KSG Agro (-5,26%), «Агротона» (-3,5%) и KDM Shipping (-3,03%).
К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном торгуются в плюсе, новости о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем снижают торговые риски.
По состоянию на 07.40 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14% - до 2659,81 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,39%, до 1398,15 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 1,46%, до 26729,42 пункта, корейский KOSPI - на 0,05%, до 2284,59 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,48%, до 6145,1 пункта, японский Nikkei 225 - увеличивался на 0,92%, до 22813,18 пункта.
Новости о торговых отношениях Китая и США поддерживают торги в АТР. Как сообщило в среду издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, делегации США и Китая готовы возобновить торговые переговоры. Это следует из того, что чиновники правительства США недавно направили приглашение делегатам из Китая, сообщают источники. С американской стороны переговорный процесс возглавит министр финансов Стивен Мнучин.
Как сообщает Reuters, новости последовали после того, как более 85 различных промышленных групп США вступили в коалицию для борьбы с политикой пошлин администрации США.
Новости смягчили опасения рынков после заявлений президента США Дональда Трампа. Во вторник вечером, выступая перед журналистами в Белом Доме, Трамп заявил, что США избрали «жесткую позицию» в отношении к теме торговли с Китаем. В пятницу Трамп уже заявлял, что Вашингтон готов ввести пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $267 миллиардов в дополнение к уже действующим пошлинам.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественным ростом на фоне ослабления опасений относительно перспектив развития торгового конфликта между США и Китаем.
К закрытию торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,15% - до 2686,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,71%, до 1413,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 2,54%, до 27014,49 пункта, корейский KOSPI - поднялся на 0,14%, до 2286,23 пункта.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,96% - до 22821,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опустился на 0,76%, до 6128,7 пункта.
Поддержку рынкам оказали новости о торговых отношениях Китая и США. Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что чиновники правительства США недавно направили приглашение делегатам из Китая к возобновлению торговых переговоров. Предполагается, что с американской стороны переговорный процесс возглавит министр финансов Стивен Мнучин.
Похоже, рынки с оптимизмом восприняли новости о возможном возобновлении торговых переговоров США и Китая на высшем уровне.
В Австралии участники торгов обратили внимание на внутреннюю статистику. Согласно официальным данным, безработица в стране в августе составила 5,3%, не изменившись по сравнению с предыдущем месяцем. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,