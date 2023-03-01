вопрос по инвестиционным монетам НБУ

Додано: Сер 01 бер, 2023 13:17

yama написав: вони трохи обнагліли по 400 грн вони трохи обнагліли по 400 грн

А НБУ нормально поступає продаючи "двадцятку" за 169 у конверті та за 195 у "сувенірній упаковці" (фактично звичайна кольорова картонна листівка)? До цього на банкнотах до 30 річчя Незалежності "надбавка" НБУ була 12-17 грн. у тому числі і по "двадцятці".Це один аспект. Інший - замовити та придбати банкноту на сайті інтернет магазину НБУ таки можна. Але треба щоп'ятнадцять хвилин моніторити "магазин" бо цивілізовану об'яву по початок продажу їм дати ліньки. У п'ятницю продажі починались десь після 15ї, у понеділок о 17-45, учора теж близько 18ї. При цьому сайт майже весь час або глючить, або висить, або просить трохи почекати. Тим хто купив банкноту позавчора - більшість оплачених замовлень - анулювали. Люди почали телефонувати та писати. Стали приймати заявки по емейл - сьогодні після розгляду заявок частині статус з анульовано змінили на оплачено. Але це ще нічого не значить - треба щоб статус був підтверджено. Втім це краще ніж анульовано. Вчора була інша морока - банкота у сувенірній упаковці висіла в статусі розпродана - але якщо постійно перевантажувати сторінку лоту то інколи активною ставала корзинка для покупки - і якщо на неї натиснути - то або виникала помилка або - значно рідше - писало що заявка прийнята і давало оплатити покупку. Одразу на мило приходив лист підтвердження що покупка оплачена. За годину такого "онанізму" мені учора вдалося придбати на 3 членів моєї родини 3 банкноти у сувенірній упаковці за 195 грн. Ще щонайменше 50 візьме укрпошта за доставку кожної - (об'єднати посилки не можливо за умовами магазину). Отже придбати банкноту насправді можна - але це займає багато часу та зусиль.До речі МСС у магазину НБУ по продажу нумізматики підпадає під кешбечну категорію "Розваги" у моні та спорта - то ще й невеликий кешбек можна отримати