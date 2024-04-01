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вопрос по инвестиционным
монетам НБУ

вопрос по инвестиционным монетам НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:41

  rvgu108527 написав:
  jabba написав:rvgu108527 Вы главное ему задаток тыщ 20 закиньте на карточку- и мечтайте как после их продажи заработаете 30 тыщ. Только ничего вам не приедет. :mrgreen:
А там где не обманывают - там на них ценые немножко другие.
https://violity.com/ru/113395236-20-gri ... ramm-999-9


коменты под лотом,
Mykola15302.04.2024, 15:38:04
Викуплю за 92000 гривень

ПРОДАВЕЦsasha--6502.04.2024, 15:57:35
Не интересует.

DenysXXX03.09.2024, 17:54:37
105000

DenysXXX06.09.2024, 18:55:32
2600$


Так что выходит как раз базарная цена и есть +-95 как на олх и указано.

Рыночная цена - почем продавец продаст.
Литые слитки прием 85-85,5 баксов.Что соответствует более 110 тыщ за унцию.
Никто вам дешевле 100 баксов за грамм унцового архистратига в люксе не продаст. Ну может чуть дешевле нароете где-то но с царапинами или ударчиками. Проще и дешевле купить унцовый слиток.
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 21:07

Re: вопрос по инвестиционным монетам НБУ

в киеве знакомая обменка продает по 103 долл архистратигов, при этом по 95 импортные монеты из такого же золота. так что это не инвестиции в золото, а инвестиции в сами монеты. не кислая премия к цене металла выходит
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:07

smdtranz Иностранщина унцовая уже по 91 шо грязи, емиссионная. Но монеты дело тонкое - посмотрите на серебро иностранщину и на цены на серебро Архистратиги, особенно старые первые года.
Но интересующийся господин в этом нишиша не понимает - просто увидел смешную цену на ОЛХ и уже посчитал прибыль как там купит и в НБУ отнесет. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 13:34

jabba

ну посидел я на виолити пару дней, и смысл? как раз между такими как вы и идет перетекание. А цены на отдачу там гораздо ниже чем вы пишете.
остальные лоты торгуются с весны- с ценами прям как у вас.
купить -это не проблема, проблема продать и не иметь головняк.
Тем более монеты это не купил и продал. а долгосрок.
То что вы пишете о слитках, я уже вижу проблемы - проверка подлинности и тп.особенно не в мегаполисе. Да и плюс куклу купить гораздо проще чем монету
rvgu108527
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