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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 17 вер, 2018 12:25 Итоги: Прогнозы 17.09.18



Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 0,4%, свидетельствуют данные Федрезерва США.



Опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 0,3%.



Согласно пересмотренным данным в июле промпроизводство увеличилось на 0,4%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.



Производство в обрабатывающей промышленности, на которую приходится 75% от общего объема промпроизводства, в августе выросло на 0,2%. Месяцем ранее показатель повысился на 0,3%, и аналитики ожидали сохранения июльских темпов роста.

Использование производственных мощностей в США в прошлом месяце увеличилось с 77,9% до 78,1%. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 78,2%.



Производство автомобилей и автозапчастей в августе подскочило на 4% после падения на 1,4% в июле. Без учета автомобилей и запчастей промышленное производство в прошлом месяце выросло на 0,2%.



Производство потребительских товаров увеличилось на 0,3%. Выпуск оборудования для бизнеса повысился на 1,2%.



Производство в добывающей промышленности в прошлом месяце выросло на 0,7%. Объемы бурения нефтегазовых скважин сократились на 0,5%. Снижение показателя зафиксировано второй месяц подряд.



Объем выработки предприятий коммунального сектора в августе увеличился на 1,2% после роста на 0,1% месяцем ранее.



Ежемесячные данные ФРС отличаются волатильностью и часто пересматриваются. На долю перерабатывающей промышленности приходится около 12% ВВП США.



Как сообщали «Итоги», ВВП США во II квартале вырос на 4,2% в пересчете на годовые темпы. Это максимальные темпы роста экономики с III квартала 2014 г. В I квартале рост ВВП США составил 2,2%.



Розничные продажи в США в августе выросли минимальными темпами за шесть месяцев, поскольку потребители сократили покупки автомобилей и одежды.



Однако пересмотр в сторону повышения июльского показателя, вероятно, сохранит ожидания сильного экономического роста в III квартале.



Розничные продажи в США в августе выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, минимальными темпами с февраля, свидетельствуют данные министерства торговли страны.



Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%.



Согласно пересмотренным данным в июле продажи увеличились на 0,7%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.



Без учета автомобилей и бензина продажи повысились на 0,2%. Оценка роста за июль пересмотрена в сторону повышения с 0,6% до 0,9%.



Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов («контрольная группа» - показатель, используемый для расчета ВВП США) в прошлом месяце выросли на 0,1% вместо ожидавшегося увеличения на 0,4%.

В июле показатель повысился на 0,8%, а не на 0,5%, как сообщалось первоначально.



Продажи в 9 из 13 основных категорий розничных товаров продемонстрировали рост в прошлом месяце.

В то же время автодилеры зафиксировали падение продаж автомобилей и автозапчастей на 0,8%, максимальное с февраля, после снижения на 0,1% в июле.



Продажи автомобильного топлива на АЗС, напротив, подскочили на 1,7%. Цены на бензин в августе выросли на 3%, максимальными темпами с апреля.



Продажи в магазинах одежды снизились на 1,7%, что оказалось максимальным падением с февраля 2017 г. На августовский показатель повлияло наибольшее снижение цен на одежду с 1949 г. В июле продажи одежды увеличились на 2,2%.



Продажи мебели в прошлом месяце снизились на 0,3%, в то время как продажи в магазинах стройматериалов не изменились.



Розничные продажи в интернете и по почте увеличились на 0,7% после роста на 1,5% в июле.



Американцы в августе тратили больше в ресторанах и барах, что способствовало росту продаж на 0,2%.



Розничные продажи в США сохраняют прогноз роста ВВП США около 3%, - CIBC.



В CIBC Research комментируют сегодняшние данные по объёму розничных продаж в США в августе: «Рост розничных продаж в США отчасти выдохся в августе, хотя пересмотр с повышением данных предыдущего месяца заретушировало разочарование в августе. Основной показатель вырос на 0,1% - на 0,3% ниже консенсус-прогноза, соответствуя росту на 0,1% в контрольной группе (продажи без автомобилей, ресторанов, строительных материалов и бензина).

Сегодняшние данные не должны изменить наш прогноз реальных расходов потребителей и значения роста ВВП около 3% в третьем квартале, и реакция рынка также должна быть ограниченной.»



Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по предварительной оценке, подскочил до 100,8 пункта с 96,2 пункта в августе, сообщается на сайте университета.



Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста индикатора до 96,7 пункта.



Индекс текущих экономических условий в США в сентябре, по предварительной оценке, поднялся до 116,1 пункта с августовского уровня 110,3 пункта. Индекс экономических ожиданий вырос до 91,1 пункта с показателя прошлого месяца в 87,1 пункта.



Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.



Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.



Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг Евросоюза на уровне «ААА».



Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента ЕС на уровне «ААА», прогноз по рейтингу – «стабильный».

Решение о подтверждении рейтинга означает очень высокий уровень поддержки стран ЕС, хороший уровень кредитоспособности большинства стран ЕС с высокими рейтингами, приверженность этих стран обеспечению устойчивого состояния финансов ЕС.



Кроме того, рейтинг ЕС отражает консервативный подход большинства стран ЕС к управлению бюджетом союза.



«Стабильный прогноз отражает очень хорошие показатели платежеспособности ЕС, такие как относительно низкий уровень непогашенной задолженности в соотношении с годовыми бюджетными доходами, а также мнение Moody's о том, что кредитоспособность ЕС сможет противостоять любым негативным последствиям выхода Великобритании из ЕС», - заключает агентство.



ЦБ: экономика России может столкнуться с рецессией в случае расширения санкций.



Банк России допустил падение ВВП в рисковом сценарии на 2019 год. Это может произойти в случае дальнейшего расширения санкций и ухудшения макроэкономической ситуации в странах — торговых партнерах, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.



«В 2019 году при условии реализации рискового сценария вероятно более существенное ускорение роста цен, чем в базовом сценарии, а также выход темпов прироста ВВП в отрицательную область», — отмечается в документе.



В рисковый сценарий регулятор заложил предпосылки о значительном ухудшении внешних условий для российской экономики, более слабой динамике мировой экономики и объемов международной торговли по сравнению с базовым сценарием.



«Это может быть связано с комплексом неблагоприятных событий, которые могут реализоваться в той или иной комбинации. К их числу относятся существенное расширение внешнеторговых ограничений, ухудшение макроэкономической ситуации в странах с развивающимися рынками и повышение оттока капитала из них, риски дальнейшего расширения международных санкций в отношении России», — заявили в Банке России.



Китайские банки присоединились к санкциям против России.



Надежды российских властей на помощь Китая в преодолении санкций Запада постепенно разбиваются о суровую реальность.



Хотя де-юре Пекин не вводил против РФ каких-либо финансовых санкций, фактически китайские банки присоединились к ограничениям, введенным США и Евросоюзом.

Коммерческие кредитные организации КНР задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи, заявил в пятницу глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов, выступая на круглом столе «Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития» в Харбине.



«Проблемы связанны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран», - объяснил он: под блокировку попадают транзакции даже не включенных в санкционные списки компаний.



При этом российские банки отмечают ужесточение условий. Это «приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России», - сказал Данилов.



По словам вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Анатолия Козлачкова, сложности возникают даже на этапе открытия корсчетов.



«Проблемы эти понятны, они связаны с санкционным давлением», - сообщил Козлачков, добавив, что «нужно искать способы их разрешения для взаимного успеха».



Поиски идут уже больше трех лет. На то, что китайские банки отказываются проводить операции с российским банками и значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, еще в июне 2015 года жаловался первый зампред группы ВТБ Юрий Соловьев.



В колонке, написанной для FInance Asia, он сетовал на «противоречивую позицию Китая по отношению к российским банкам после введения санкций США и ЕС».



Процесс дедолларизации и перевода в национальные валюты взаимной торговли, провозглашенный Путиным, также идет тяжело. Доллар по-прежнему остается основной валютой расчетов, рассказал Данилов.

По данным ЦБ, в долларах проходят 88% сделок по экспорту в Китай и 73,6% - по импорту из КНР.



При этом получать рубли за проданные в Россию товары Китай де-факто отказывается: доля российской валюты в расчетах по импорту составляет лишь 3,8%. Это меньше, чем 2013 году (3,9%).



Платить в юанях Китай готов охотнее - по итогам прошлого года в китайской валюте прошло 8% экспортных сделок против 1,7% четыре года назад.

Масштабы применения национальных валют в расчетах «не соответствуют потенциалу российско-китайских торговых отношений», заявил Данилов. Эти вопросы будут снова обсуждаться на очередном заседании подкомиссии по финансовому сотрудничеству 28 сентября в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный Китай).



Чистый отток из фондов активов РФ за неделю вырос в 3 раза.



Вывод средств за неделю с 5 по 12 сентября из международных инвестфондов, ориентированных на российские активы, вырос до $215 млн. с $67,9 млн. оттока неделей ранее согласно данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).



Среди стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция) Китай оказался лидером с притоком в $613 млн против $324 млн неделей ранее. «Россия показала один из худших результатов в группе с оттоком в $215 млн», - отмечается в комментарии стратегов «Сбербанк КИБ» Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.



Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (Russia-dedicated funds), получили чистый отток в $104 млн. Из фондов GEM (глобальных фондов развивающихся рынков) было выведено $76,9 млн., а из остальных - $35 млн. Из пассивных фондов, инвестирующих в активы РФ, выведено $93,4 млн, из активных - $122 млн.



Из фондов развивающихся рынков отток вырос до $1,2 млрд. с $170 млн. оттока неделей ранее. Азиатские фонды (без учета Японии) увеличили приток до $633 млн с $503 млн. за минувшую неделю, а фонды GEM - отток до $1,6 млрд. с $526 млн неделей ранее. Отток из фондов региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) за неделю вырос до $182 млн. с $89 млн. неделей ранее.



«Регион развивающихся стран пережил серию макроэкономических сообщений и опасений по поводу будущего торговли с США и по монетарной политике. Отток средств из России, скорее всего, связан с опасениями относительно того, как изменится геополитика с США до конца года», - отмечают эксперты.



Как сообщали «Итоги», в июне 2018 г. отток из активов РФ достиг пика с марта 2014 г: иностранные инвесторы за неделю с 14 по 20 июня вывели из российского рынка $520 млн. - это максимальный отток с момента аннексии Крыма в марте 2014 г., по данным EPFR Global.



ЦБ РФ: нерезиденты вывели из ОФЗ 480 млрд. рублей, снизив свою долю до 26,6%.



Нерезиденты с апреля, когда усилилось санкционное давление и увеличилась неопределенность, вывели из ОФЗ 480 млрд. руб. К началу сентября доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 26,6%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



«Действительно, часть нерезидентов вышла из рынка ОФЗ, на пике весной их доля была 34,5%. По последним данным, на начало сентября - 26,6%. И с апреля, когда началась волатильность и геополитические риски возникли, у нас вышли с этого рынка нерезиденты на сумму где-то 480 млрд. руб.», - пояснила Набиуллина.



ЦБ готов к выкупу ОФЗ. «Действительно, у нас теоретически такая возможность есть. И мы инфраструктурно готовы, и правовые условия есть, для того чтобы мы выходили на рынок с выкупом ОФЗ. Но, честно говоря, я не вижу такой целесообразности и даже такой вероятности на ближайшее время, чтобы были какие-то такие события, которые нас заставили бы выйти на этот рынок», - заявила Набиуллина.



Замминистра финансов Владимир Колычев заявил ранее, что Россия может прибегнуть к выкупу ОФЗ. «Если мы увидим экстремальный стресс, когда в очень короткий промежуток времени уровень предложения и спроса на рынке облигаций будет очень сильно дисбалансирован, могут рассматриваться операции на вторичном рынке. Они могут рассматриваться и Центральным банком в части его мандата по обеспечению финстабильности, если они увидят риски по этому фронту. И могут рассматриваться и Минфином просто как заемщиком, которому может быть выгодно при определенных уровнях погашать по более низкой цене свои заимствования», - отметил Колычев и подчеркнул, что пока предпосылок для выкупа ОФЗ нет.



Безналичный доллар на понедельничной сессии валютного межбанка попал в ловушку саботажа импортеров. До 11.20 они еще худо-бедно приобретали СКВ, стимулировав ее ралли из малопонятной и нереально «глубокой» «ямы» на старте сессии. Однако, после указанного часа покупки безналичного доллара на нашем межбанке прекратились, вынудив держателей СКВ снижать действующие цены – обязательные продажи 50% экспортной выручки еще не отменили. Надеявшиеся на понедельничное снижение экспортной выручки из-за рубежа валютные спекулянты ошиблись. Думаю, отчасти в этом «виноват» календарь – импортеры обычно активизирую покупки СКВ на самом финише месяца. Кроме того, как мы указывали ранее, часть импортеров заблаговременно, заранее запаслась валютой и, вполне вероятно, уже перечислила ее своим партнерам.

Полагаю, «несговорчивость» потенциальных покупателей связана с небеспочвенными ожиданиями скорого поступления на рынок выросшего объема притока экспортной выручки. Так бывало и раньше, начиная со вторника. Однако, думается, рассчитывать на падение курса безналичного доллара пока не приходится – скорее всего дело ограничится боковым трендом и стабилизацией.

Эти ожидания базируются на выросшем гривневом «навесе» на транзитных и коррсчетах НБУ, грядущей компенсации НДС Казначейством и регуляторе, который наверняка воспользуется моментом и пополнит свои резервы долларом.



В пользу подобного варианта развития сюжета на ближайших торгах валютного межбанка свидетельствует текущая стабилизация курса наличного доллара, несмотря на наличие некоторых проблем с гривневой ликвидностью.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Промышленное производство в США в августе выросло сильнее прогноза на фоне значительного увеличения выпуска автомобилей, что может поддержать экономический рост в III квартале.Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 0,4%, свидетельствуют данные Федрезерва США.Опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 0,3%.Согласно пересмотренным данным в июле промпроизводство увеличилось на 0,4%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.Производство в обрабатывающей промышленности, на которую приходится 75% от общего объема промпроизводства, в августе выросло на 0,2%. Месяцем ранее показатель повысился на 0,3%, и аналитики ожидали сохранения июльских темпов роста.Использование производственных мощностей в США в прошлом месяце увеличилось с 77,9% до 78,1%. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 78,2%.Производство автомобилей и автозапчастей в августе подскочило на 4% после падения на 1,4% в июле. Без учета автомобилей и запчастей промышленное производство в прошлом месяце выросло на 0,2%.Производство потребительских товаров увеличилось на 0,3%. Выпуск оборудования для бизнеса повысился на 1,2%.Производство в добывающей промышленности в прошлом месяце выросло на 0,7%. Объемы бурения нефтегазовых скважин сократились на 0,5%. Снижение показателя зафиксировано второй месяц подряд.Объем выработки предприятий коммунального сектора в августе увеличился на 1,2% после роста на 0,1% месяцем ранее.Ежемесячные данные ФРС отличаются волатильностью и часто пересматриваются. На долю перерабатывающей промышленности приходится около 12% ВВП США.Как сообщали «Итоги», ВВП США во II квартале вырос на 4,2% в пересчете на годовые темпы. Это максимальные темпы роста экономики с III квартала 2014 г. В I квартале рост ВВП США составил 2,2%.Розничные продажи в США в августе выросли минимальными темпами за шесть месяцев, поскольку потребители сократили покупки автомобилей и одежды.Однако пересмотр в сторону повышения июльского показателя, вероятно, сохранит ожидания сильного экономического роста в III квартале.Розничные продажи в США в августе выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, минимальными темпами с февраля, свидетельствуют данные министерства торговли страны.Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%.Согласно пересмотренным данным в июле продажи увеличились на 0,7%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.Без учета автомобилей и бензина продажи повысились на 0,2%. Оценка роста за июль пересмотрена в сторону повышения с 0,6% до 0,9%.Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов («контрольная группа» - показатель, используемый для расчета ВВП США) в прошлом месяце выросли на 0,1% вместо ожидавшегося увеличения на 0,4%.В июле показатель повысился на 0,8%, а не на 0,5%, как сообщалось первоначально.Продажи в 9 из 13 основных категорий розничных товаров продемонстрировали рост в прошлом месяце.В то же время автодилеры зафиксировали падение продаж автомобилей и автозапчастей на 0,8%, максимальное с февраля, после снижения на 0,1% в июле.Продажи автомобильного топлива на АЗС, напротив, подскочили на 1,7%. Цены на бензин в августе выросли на 3%, максимальными темпами с апреля.Продажи в магазинах одежды снизились на 1,7%, что оказалось максимальным падением с февраля 2017 г. На августовский показатель повлияло наибольшее снижение цен на одежду с 1949 г. В июле продажи одежды увеличились на 2,2%.Продажи мебели в прошлом месяце снизились на 0,3%, в то время как продажи в магазинах стройматериалов не изменились.Розничные продажи в интернете и по почте увеличились на 0,7% после роста на 1,5% в июле.Американцы в августе тратили больше в ресторанах и барах, что способствовало росту продаж на 0,2%.Розничные продажи в США сохраняют прогноз роста ВВП США около 3%, - CIBC.В CIBC Research комментируют сегодняшние данные по объёму розничных продаж в США в августе: «Рост розничных продаж в США отчасти выдохся в августе, хотя пересмотр с повышением данных предыдущего месяца заретушировало разочарование в августе. Основной показатель вырос на 0,1% - на 0,3% ниже консенсус-прогноза, соответствуя росту на 0,1% в контрольной группе (продажи без автомобилей, ресторанов, строительных материалов и бензина).Сегодняшние данные не должны изменить наш прогноз реальных расходов потребителей и значения роста ВВП около 3% в третьем квартале, и реакция рынка также должна быть ограниченной.»Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по предварительной оценке, подскочил до 100,8 пункта с 96,2 пункта в августе, сообщается на сайте университета.Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста индикатора до 96,7 пункта.Индекс текущих экономических условий в США в сентябре, по предварительной оценке, поднялся до 116,1 пункта с августовского уровня 110,3 пункта. Индекс экономических ожиданий вырос до 91,1 пункта с показателя прошлого месяца в 87,1 пункта.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг Евросоюза на уровне «ААА».Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента ЕС на уровне «ААА», прогноз по рейтингу – «стабильный».Решение о подтверждении рейтинга означает очень высокий уровень поддержки стран ЕС, хороший уровень кредитоспособности большинства стран ЕС с высокими рейтингами, приверженность этих стран обеспечению устойчивого состояния финансов ЕС.Кроме того, рейтинг ЕС отражает консервативный подход большинства стран ЕС к управлению бюджетом союза.«Стабильный прогноз отражает очень хорошие показатели платежеспособности ЕС, такие как относительно низкий уровень непогашенной задолженности в соотношении с годовыми бюджетными доходами, а также мнение Moody's о том, что кредитоспособность ЕС сможет противостоять любым негативным последствиям выхода Великобритании из ЕС», - заключает агентство.ЦБ: экономика России может столкнуться с рецессией в случае расширения санкций.Банк России допустил падение ВВП в рисковом сценарии на 2019 год. Это может произойти в случае дальнейшего расширения санкций и ухудшения макроэкономической ситуации в странах — торговых партнерах, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.«В 2019 году при условии реализации рискового сценария вероятно более существенное ускорение роста цен, чем в базовом сценарии, а также выход темпов прироста ВВП в отрицательную область», — отмечается в документе.В рисковый сценарий регулятор заложил предпосылки о значительном ухудшении внешних условий для российской экономики, более слабой динамике мировой экономики и объемов международной торговли по сравнению с базовым сценарием.«Это может быть связано с комплексом неблагоприятных событий, которые могут реализоваться в той или иной комбинации. К их числу относятся существенное расширение внешнеторговых ограничений, ухудшение макроэкономической ситуации в странах с развивающимися рынками и повышение оттока капитала из них, риски дальнейшего расширения международных санкций в отношении России», — заявили в Банке России.Китайские банки присоединились к санкциям против России.Надежды российских властей на помощь Китая в преодолении санкций Запада постепенно разбиваются о суровую реальность.Хотя де-юре Пекин не вводил против РФ каких-либо финансовых санкций, фактически китайские банки присоединились к ограничениям, введенным США и Евросоюзом.Коммерческие кредитные организации КНР задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи, заявил в пятницу глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов, выступая на круглом столе «Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития» в Харбине.«Проблемы связанны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран», - объяснил он: под блокировку попадают транзакции даже не включенных в санкционные списки компаний.При этом российские банки отмечают ужесточение условий. Это «приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России», - сказал Данилов.По словам вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Анатолия Козлачкова, сложности возникают даже на этапе открытия корсчетов.«Проблемы эти понятны, они связаны с санкционным давлением», - сообщил Козлачков, добавив, что «нужно искать способы их разрешения для взаимного успеха».Поиски идут уже больше трех лет. На то, что китайские банки отказываются проводить операции с российским банками и значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, еще в июне 2015 года жаловался первый зампред группы ВТБ Юрий Соловьев.В колонке, написанной для FInance Asia, он сетовал на «противоречивую позицию Китая по отношению к российским банкам после введения санкций США и ЕС».Процесс дедолларизации и перевода в национальные валюты взаимной торговли, провозглашенный Путиным, также идет тяжело. Доллар по-прежнему остается основной валютой расчетов, рассказал Данилов.По данным ЦБ, в долларах проходят 88% сделок по экспорту в Китай и 73,6% - по импорту из КНР.При этом получать рубли за проданные в Россию товары Китай де-факто отказывается: доля российской валюты в расчетах по импорту составляет лишь 3,8%. Это меньше, чем 2013 году (3,9%).Платить в юанях Китай готов охотнее - по итогам прошлого года в китайской валюте прошло 8% экспортных сделок против 1,7% четыре года назад.Масштабы применения национальных валют в расчетах «не соответствуют потенциалу российско-китайских торговых отношений», заявил Данилов. Эти вопросы будут снова обсуждаться на очередном заседании подкомиссии по финансовому сотрудничеству 28 сентября в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный Китай).Чистый отток из фондов активов РФ за неделю вырос в 3 раза.Вывод средств за неделю с 5 по 12 сентября из международных инвестфондов, ориентированных на российские активы, вырос до $215 млн. с $67,9 млн. оттока неделей ранее согласно данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).Среди стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция) Китай оказался лидером с притоком в $613 млн против $324 млн неделей ранее. «Россия показала один из худших результатов в группе с оттоком в $215 млн», - отмечается в комментарии стратегов «Сбербанк КИБ» Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (Russia-dedicated funds), получили чистый отток в $104 млн. Из фондов GEM (глобальных фондов развивающихся рынков) было выведено $76,9 млн., а из остальных - $35 млн. Из пассивных фондов, инвестирующих в активы РФ, выведено $93,4 млн, из активных - $122 млн.Из фондов развивающихся рынков отток вырос до $1,2 млрд. с $170 млн. оттока неделей ранее. Азиатские фонды (без учета Японии) увеличили приток до $633 млн с $503 млн. за минувшую неделю, а фонды GEM - отток до $1,6 млрд. с $526 млн неделей ранее. Отток из фондов региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) за неделю вырос до $182 млн. с $89 млн. неделей ранее.«Регион развивающихся стран пережил серию макроэкономических сообщений и опасений по поводу будущего торговли с США и по монетарной политике. Отток средств из России, скорее всего, связан с опасениями относительно того, как изменится геополитика с США до конца года», - отмечают эксперты.Как сообщали «Итоги», в июне 2018 г. отток из активов РФ достиг пика с марта 2014 г: иностранные инвесторы за неделю с 14 по 20 июня вывели из российского рынка $520 млн. - это максимальный отток с момента аннексии Крыма в марте 2014 г., по данным EPFR Global.ЦБ РФ: нерезиденты вывели из ОФЗ 480 млрд. рублей, снизив свою долю до 26,6%.Нерезиденты с апреля, когда усилилось санкционное давление и увеличилась неопределенность, вывели из ОФЗ 480 млрд. руб. К началу сентября доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 26,6%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.«Действительно, часть нерезидентов вышла из рынка ОФЗ, на пике весной их доля была 34,5%. По последним данным, на начало сентября - 26,6%. И с апреля, когда началась волатильность и геополитические риски возникли, у нас вышли с этого рынка нерезиденты на сумму где-то 480 млрд. руб.», - пояснила Набиуллина.ЦБ готов к выкупу ОФЗ. «Действительно, у нас теоретически такая возможность есть. И мы инфраструктурно готовы, и правовые условия есть, для того чтобы мы выходили на рынок с выкупом ОФЗ. Но, честно говоря, я не вижу такой целесообразности и даже такой вероятности на ближайшее время, чтобы были какие-то такие события, которые нас заставили бы выйти на этот рынок», - заявила Набиуллина.Замминистра финансов Владимир Колычев заявил ранее, что Россия может прибегнуть к выкупу ОФЗ. «Если мы увидим экстремальный стресс, когда в очень короткий промежуток времени уровень предложения и спроса на рынке облигаций будет очень сильно дисбалансирован, могут рассматриваться операции на вторичном рынке. Они могут рассматриваться и Центральным банком в части его мандата по обеспечению финстабильности, если они увидят риски по этому фронту. И могут рассматриваться и Минфином просто как заемщиком, которому может быть выгодно при определенных уровнях погашать по более низкой цене свои заимствования», - отметил Колычев и подчеркнул, что пока предпосылок для выкупа ОФЗ нет.Безналичный доллар на понедельничной сессии валютного межбанка попал в ловушку саботажа импортеров. До 11.20 они еще худо-бедно приобретали СКВ, стимулировав ее ралли из малопонятной и нереально «глубокой» «ямы» на старте сессии. Однако, после указанного часа покупки безналичного доллара на нашем межбанке прекратились, вынудив держателей СКВ снижать действующие цены – обязательные продажи 50% экспортной выручки еще не отменили. Надеявшиеся на понедельничное снижение экспортной выручки из-за рубежа валютные спекулянты ошиблись. Думаю, отчасти в этом «виноват» календарь – импортеры обычно активизирую покупки СКВ на самом финише месяца. Кроме того, как мы указывали ранее, часть импортеров заблаговременно, заранее запаслась валютой и, вполне вероятно, уже перечислила ее своим партнерам.Полагаю, «несговорчивость» потенциальных покупателей связана с небеспочвенными ожиданиями скорого поступления на рынок выросшего объема притока экспортной выручки. Так бывало и раньше, начиная со вторника. Однако, думается, рассчитывать на падение курса безналичного доллара пока не приходится – скорее всего дело ограничится боковым трендом и стабилизацией.Эти ожидания базируются на выросшем гривневом «навесе» на транзитных и коррсчетах НБУ, грядущей компенсации НДС Казначейством и регуляторе, который наверняка воспользуется моментом и пополнит свои резервы долларом.В пользу подобного варианта развития сюжета на ближайших торгах валютного межбанка свидетельствует текущая стабилизация курса наличного доллара, несмотря на наличие некоторых проблем с гривневой ликвидностью.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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