Итоги: Мировой фондовый рынок 17.09.18

Основные американские фондовые индексы в пятницу почти не изменились на фоне сообщений о торговых переговорах между США и Китаем и внутренней статистике.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,03%, до 26154,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,05%, до 8010,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,03%, до 2904,98 пункта.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа предоставила Китаю еще один шанс предотвратить введение новых пошлин на импорт в США китайских товаров в размере более $200 миллиардов в год. В четверг МИД Китая подтвердил, что китайская сторона получила приглашение США провести новый раунд переговоров.
Трамп при этом в четверг отметил, что США не будут торопиться с заключением торговой сделки с Китаем.
Инвесторы обратили внимание на статистические данные. Так, по сообщению ФРС, объем промышленного производства в США в августе в месячном выражении вырос на 0,4%, тогда как аналитики ожидали роста на 0,3%.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по предварительной оценке, подскочил до 100,8 пункта с 96,2 пункта в августе. Ожидался рост лишь до 96,7 пункта.
В то же время, как сообщило министерство торговли США, объем розничных продаж в стране в августе в месячном выражении вырос на 0,1% при ожиданиях роста на 0,4%. При этом промышленное производство в месячном выражении увеличилось на 0,4% против прогноза на уровне 0,3%.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,03%, до 25 154,67 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,03%, до 2 904,98 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,09%, до 8 010,04 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, несмотря на снижение в финансовом секторе.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,35%, после снижения в четверг на 0,2%. За неделю индекс вырос на 1%, с начала года он снижается на 2,7%.
Пара евро-доллар снизилась на 0,5%, пара фунт-доллар на 0,3%.
В начале сессии рынок получил поддержку со стороны в целом позитивной сессии в августе, и роста рынка в США в четверг.
Рынок в США снижался только после закрытия в Европе, на фоне сообщения, что президент Трамп хочет продвигаться в процессе ведения тарифов на китайские товары в объеме $200 млрд.
Новый раунд торговых переговоров может состояться позже в этом месяце, после того, как Белый дом, как сообщалось СМИ, продлил предложение китайским официальным лицам, что улучшилось настроение в отношении внешней торговле.
В Великобритании тема Brexit снова вернулась в заголовки, после того, как СМИ сообщили, что управляющий Банка Англии Марк Карни заявил премьер-министру Терезе Мэй, что выход без соглашения может нанести вред экономике страны.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,35%, после снижения в четверг на 0,2%. За неделю индекс вырос на 1%, с начала года он снижается на 2,7%.
Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,31% и составил 7 304,04 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,57% до 12 124,33 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,46% — на отметке 5 352,57 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов в пятницу закрылись ростом котировок. В частности, индекс Мосбиржи вырос на 0,12% - до 2360,26 пункта, а РТС подрос на 0,94%, до 1094,73 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,5%, до 67,93 RUB/USD, курс евро - на 0,7%, до 79,21 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% - до $78,86 за баррель.
Акции Сбербанка подорожали на 2,77%, «АЛРОСы» — на 0,27%. Бумаги «Газпрома» упали в цене на 0,52%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,03%, Московской биржи — на 0,54%.
Локомотивом роста российского фондового рынка последних двух дней являются акции Сбербанка. Драйвером их роста стало то, что в ходе последних слушаний в Сенате США по теме санкций к России вопрос закрытия долларовых счетов российских госбанков не обсуждался.
Российский рынок завершает неделю удовлетворительно. Индекс Мосбиржи за пятидневку прибавил 1,3%, тестировал максимумы нескольких месяцев, но закрепиться на пике не сумел. Индекс РТС на фоне валютной качки поднялся к максимумам пяти недель, но выше 1 115 пунктов в ближайшей перспективе ему пробиться будет проблематично. По рублевому индикатору стоит наблюдать за областью сопротивлений 2 367—2 370 пунктов, пока «быкам» она не слишком хорошо поддается.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 14 сентября повысился на 1,40 пункта или на 0,26% до уровня 531,26 пунктов.
Объем торгов за день составил 446,36 млн. грн., акциями наторговали 0,93 млн. грн.
Как сообщалось, в четверг 13 сентября ПФТС-индекс повысился на 0,91 пункта или на 0,17% до уровня 529,86 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 216,20 пунктов или на 68,62% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 14 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику на фоне оптимизма на американских рынках накануне.
По состоянию на 07.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13% - до 2683,03 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 1406,91 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index прибавлял 0,81%, поднимаясь до 27237,78 пункта, корейский KOSPI - на 1,3%, до 2315,94 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,65%, до 6168,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,93%, до 23033,54 пункта.
Участники торгов обратили внимание на то, что американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом на 0,5-0,7% на фоне еженедельной статистики по рынку труда США.
По данным министерства труда страны, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 сентября, снизилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 204 тысячи. Показатель стал минимальным за 49 лет. Аналитики ожидали, напротив, роста числа заявок.
Давление на биржи Китая продолжает оказывать неопределенность вокруг развития торгового конфликта с США. На текущей неделе издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что чиновники правительства США недавно направили приглашение делегатам из Китая к возобновлению торговых переговоров. Предполагается, что с американской стороны переговорный процесс возглавит министр финансов Стивен Мнучин.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика нуждается в сделке с Китаем гораздо меньше, чем китайская экономика. «Все, что хочет рынок, так это получить некоторую степень определенности», - таково мнение главы аналитического отдела Nomura Джима Маккафферти.
При этом, по данным госстатбюро КНР, объем промышленного производства в стране в августе вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, что оказалось несколько лучше прогнозов экспертов, которые ожидали роста на 6%.
Во-вторых, фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу выросли, в том числе на фоне ожидания новых торговых переговоров между США и Китаем.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 1,2%.
Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились соответственно на 1,2% и 1,09%. При этом первый индикатор достиг максимальной отметки за семь последние месяцев.
Гонконгский индикатор Hang Seng за день подскочил на 1,01%. В том числе курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. повысился на 1,9%.
Значение южнокорейского индекса Kospi выросло на 1,4%.
Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,18%. Сдерживающее влияние на рынок оказали слабые статданные.
Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 прибавил к концу сессии 0,6%.
Котировки акций Fujifilm выросли на 4,6%, Murata Manufacturing - на 5,3%.
Объем инвестиций в основные фонды КНР в январе-августе увеличился на 5,3% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Это минимальные темпы подъема более чем за четверть века, с момента начала ведения расчетов данного показателя в 1992 году.
Экономисты в среднем ожидали повышения на 5,5%.
«Если инвестиции, особенно инфраструктурные, не смогут восстановиться в сентябре, риски для экономического роста будут очень высокие», - отмечает экономист Standard Chartered Шуан Дин.
Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. поднялась на 4,1%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 4,3%.
Цена акций автопроизводителя Hyundai Motor повысилась на 0,8%.
Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросла на 1,6%, Rio Tinto - на 1,2%.
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,26% - до 531,26 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 446,36 млн. грн., в том числе акциями - 0,93 млн. грн.
Среди индексных бумаг изменились в стоимости акции Райффайзен Банка Аваль (+0,62%) и Центрэнерго (-0,27%).
Индекс «Украинской биржи» в этот день остался неизменным на уровне 1643,47 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine повысился на 0,55% - до 426,52 пункта при объеме торгов 6,1 млн. злотых (46,1 млн. грн.).
В «индексной корзине» подорожали бумаги «Кернела» (+1,4%) и агрохолдинга ИМК (+0,43%).
Снизились в цене акции KSG Agro (-5,56%) и «Агротона» (-2,51%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 10 – 14 сентября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 528,97 к отметке 531,26 пунктов, прибавив 2,29 пункта или 0,43%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 12,175 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 03 – 07 сентября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 527,34 к отметке 528,97 пунктов, прибавив 1,63 пункта или 0,31%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 11,10 млн. грн.
К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне обострившихся опасений за перспективы торгового конфликта между США и Китаем.
По состоянию на 07.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,06% - до 2653,15 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,42%, до 1382,66 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 1,62%, опускаясь до 26846,59 пункта, корейский KOSPI - на 0,75%, до 2300,7 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,35%, до 6187 пунктов.
Торги в Японии в понедельник не проводятся в связи с национальным праздником.
По итогам пятницы японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, до 23094,67 пункта.
В понедельник в центре внимания инвесторов оказались сообщения газеты Wall Street Journal, согласно которым Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США в случае введения американской стороны очередных торговых пошлин. По данным издания, президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 миллиардов 17-18 сентября.
Тема торговых сложностей и их влияния на мировую экономику, вероятно, будет ключевой темой для инвесторов на этой неделе.
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