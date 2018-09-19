Итоги: Прогнозы 19.09.18

Решение президента Дональда Трампа наложить тарифы на китайские товары на $200 млрд. не помешает Федрезерву повысить свою краткосрочную ставку на следующей неделе. А вот повышение в декабре и следующем году - это более неопределенно.
Сет Карпентер, главный экономист UBS, считает, что ФРС «пропустит» повышение ставок в декабре, потому что будет достаточно доказательств того, что торговый спор наносит ущерб экономике.
Карпентер сказал, что он ожидает, что потеря рабочих мест на фоне торговой войны станет очевидной в отчете о безработице в ноябре, который будет опубликован 7 декабря. Вероятно, также будет рост числа пособий по безработице, снижение розничных продаж и падение заказов на капитальные товары и поставки,- сказал он.
Если только одни данные окажутся слабыми, то ФРС может свести ее до уровня шума. Но со слабостью в разных отчетах это будет подталкивать ФРС к обочине, - сказал Карпентер.
«Это может оказаться достаточно, чтобы ФРС задалась вопросом «а что, собственно, происходит?», - сказал он.
Ожидаем среднесрочный рост евро – CIBC.
Аналитики CIBC обсуждают перспективы пары евро-доллар и принимают «бычий» уклон в среднесрочной и долгосрочной перспективе. «Заглядывая за пределы потоков капитала, чувствительных к ставкам, надо помнить, что евро также подкрепляется привлекательным профицитом текущего счета в еврозоне, который, как ожидается, будет оставаться выше 3% ВВП.
Сочетание текущих потоков капитала, снижение динамики политических рисков, все еще более высокого роста и потенциал для более ранних, чем ожидалось, действий ЕЦБ в 2019 году указывают на среднесрочное усиление евро.
Наша цель - завершение 2019 года на уровне $1,28 - может показаться достижимой, но на самом деле это немного выше среднего уровня, наблюдаемого со времени глобального финансового кризиса», - утверждают в CIBC.
Россияне потеряли 10% сбережений за полгода.
Стагнация уровня жизни и растущие цены на коммунальные услуги, продовольствие и бензин вынуждают россиян ускоренно проедать накопления.
В реальном выражении - с падающей покупательной способности рубля - сбережения населения за январь-июль уменьшились на 10%. Такие данные приводит Высшая школа экономики в очередном бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе».
Хотя экономика вернулась к росту ВВП (1,9%, согласно Росстату), а цены на нефть бьют рекорды с 2014 года, оклады и пенсии подавляющей массы населения не поспевают за потребностями и инфляцией.
Реальные расходы на покупку товаров и услуг растут почти вдвое быстрее, чем доходы - 3,6% против 1,7%, подсчитали в ВШЭ.
Фактический рост зарплат при этом почти в 1,5 раза отстает от оценки Росстата: если учесть скрытые выплаты, это 5,2% вместо 8,7% в официальной статистике.
Реальные пенсии за январь-июль и вовсе упали - на 3,8% год к году.
Индексируются страховые пенсии только неработающих пенсионеров и социальные пенсии, объясняет замдиректора Центра развития ВШЭ Светлана Мисихина, но главное - повлиял эффект высокой базы: в 2017 году пенсионеры получили разовую выплату в 5 тысяч рублей. Резкий скачок зарплат бюджетников в первой половине года, которых подтягивали под «майские указы» Путина 2012 года, также выдыхается: в здравоохранении рост замедлился с 25% до 19%, а в образовании - с 15% до 10%.
Создать иллюзию зарплатного благополучия к мартовским выборам помогли массовые сокращения: численность работников в попадающих под «майские указы» структурах с начала года упала на 5,8%, до 5,34 млн. человек, отмечают в ВШЭ.
В результате без работы остались 330 тысяч сотрудников, в первую очередь - младший персонал поликлиник и больниц, где сокращения достигли 34,6%.
За время кризиса у людей накопился отложенный спрос на непродовольственные товары, отмечает Мисихина. Теперь же население набирает кредиты, не желая смиряться с рухнувшим уровнем жизни.
Норма сбережений упала до 6,8% - минимума с начала 2000х годов, тогда как задолженность перед банками достигла 13,5 триллиона рублей. Это практически четверть (23,8%) годовых денежных доходов россиян - показатели выше наблюдались лишь перед кризисом 2014 года, указывает старший научный сотрудник РАНХиГС Михаил Хромов.
За январь-августа банки выдали физлица 1,4 триллиона рублей новых кредитов - втрое больше, чем за тот же период 2017 года. В августе до исторического рекорда взлетела выдача кредитных карт (миллион штук).
Тревожный сигнал - в том, что быстрее всего долги набирают жители регионов, говорит старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.
«Повседневные траты населения растут, в том числе и за счет увеличения инфляционной составляющей, доходы не удовлетворяют этим тратам, а психологический компонент и привычка жить не по средствам загоняют население в большие долги», - объясняет она.
«Эта тенденция - перекрывать свои финансовые потребности за счет кредитных средств - сохранится еще месяц-два, а затем банки начнут рапортовать о постепенном увеличении объемов задолженности и просрочек, - предупреждает Бодрова. - Россиян расслабил длительный период экономической стабильности, и далеко не все видят, что он закончился».
Сезон налоговых платежей, который заканчивается 20 сентября, с одной стороны реанимирует полузабытый «фактор 20-го числа», с другой, заставляет игроков валютного межбанка переключиться с доллара на гривню. «Переключение», как нарочно, сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности, катализируя продажи СКВ ради нацвалюты.
Доллар на торгах валютного межбанка, кроме фискального драйвера, роняли вниз выросшие объемы притока экспортной выручки из-за рубежа, характерные для среды, 50% которых подлежало обязательной продаже.
На стороне «зеленых медведей» украинского валютного межбанка было Казначейство, резко снизившее «порции» гривневых компенсаций НДС.
Наличный рынок, несмотря на свое в значительной степени неучастие в «фискальном сезоне», констатировал состоявшуюся не без участия «медведей» межбанка, напугавших клиентов «налички», сдержанную коррекцию курса наличного «американца».
Инерция «фискального периода» вероятно сохранит на ближайших торгах валютного межбанка нисходящий тренд рынка доллара, хотя, высоковероятно, пополудни 20-го мы не исключаем попытку разворота тренда с «медвежьего» на «бычий». К пятнице шансы у «зеленых быков» межбанка вернуться на рынок станут еще выше.
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