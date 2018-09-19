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фондовый рынок 19.09.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.09.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 19 вер, 2018 12:27 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.09.18 США



Фондовые индексы США показали свои лучшие дневные приросты за неделю во вторник, не обращая внимание на новые тарифы на китайские товары, а также на ответ Пекина, как более взвешенный, чем ожидалось.



Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил около 185 пунктов, или 0,7%, до 26 247 пункта, показав лучший день с 27 августа, когда индекс «голубых фишек» закрылся примерно в 1,4% от закрытия 26 января на 26 616,71 пунктов.



Индекс S&P500 вырос на 0,5% до 2 904 пунктов, а индекс Nasdaq Composite вырос на 0,8% до 7 956 пунктов.



Оба индекса показали лучший день торговли с 29 августа.



Во вторник министерство торговли Китая заявило, что «у него нет выбора, кроме как провести синхронное возмездие» для защиты своих интересов и обнародования планов тарифов на дополнительные $60 миллиардов на американские товары после объявления администрацией Трампа тарифов на китайский импорт в размере $200 млрд. Оба решения вступят в силу 24 сентября.



Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении новых 10%-ных пошлин на импорт из Китая объемом в $200 миллиардов с 24 сентября. Планируется, что 1 января эти пошлины вырастут до 25%.



Помимо этого, ряд товаров технологического сектора, включая продукцию Apple и производителя потребительской электроники Fitbit, были исключены из нового раунда пошлин.



Китай в ответ объявил о новом симметричном введении повышенных пошлин на импорт более 5,2 тысячи наименований американских товаров объемом в $60 миллиардов. Уточнялось, что они начнут действовать также 24 сентября.



При этом минфин Китая пока вводит лишь два вида относительно мягких пошлин, в 10% и 5%, хотя ранее намеревался наложить пошлины в 25%, 20%, 10% или 5% на различные американские товары.



По мнению главного рыночного стратега в SlateStone Wealth Роберта Павлика,

Трамп пытается загнать торговых партнеров за стол переговоров, чтобы обсудить сделки, которые долго были более выгодными для других стран, чем для США. Его методы спорны, но американская экономика сильна, отчеты хороши, и уверенность потребителей и инвесторов остается крепкой.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,71%, до 26 246,86 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,54%, до 2 904,31 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,76%, до 7 956,11 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в целом немного вырос во вторник.

Европейский фондовый индекс находился в узком диапазоне во вторник, из факторов давления главным был тупик в торговых противоречиях США и Китая.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,11%, после роста в понедельник на 0,1%.



Акции США во вторник умеренно выросли, после распродажи в понедельник, вызванной новостями по внешней торговле, энергетический сектор возглавил ралли благодаря росту цены на нефть на 1%. Индекс S&P 500 растет с начала года на 8,8%, Stoxx Europe 600 за этот период снижается на 2,7%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,11%, после роста в понедельник на 0,1%.



Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,03% и составил 7 300,23 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,51% до 12 157,67 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,28% — на отметке 5 363,79 пункта.





















Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС уверенно выросли к закрытию торговой сессии во вторник. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,21% - до 2402,58 пункта, РТС - на 2,14%, до 1123,03 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.0 Киева опустился на 0,99%, до 67,39 RUB/USD, курс евро - на 0,91%, до 78,77 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,01% - до $78,84 за баррель.



Акции Сбербанка подорожали на 1,88%, «АЛРОСы» — снизились на 0,24%. Бумаги «Газпрома» — подорожали на 1,04%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,17%, Московской биржи — на 1,20%.



Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2400 пунктов. Однако, полагаю, выше 2400 пунктов индекс Мосбиржи вряд ли удержится надолго.

Индекс Мосбиржи еще никогда не был так высоко, и это очень интересная ситуация, учитывая степень геополитического риска. Индекс РТС в данной ситуации выглядит более предсказуемым и логичным, здесь есть потенциал восстановления к 1125 пунктам.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во уторник 18 сентября повысился на 0,20 пункта или на 0,04% до уровня 539,70 пунктов.



Объем торгов за день составил 671,19 млн. грн., акциями наторговали 4,27 млн. грн.



Как сообщалось, в понедельник 17 сентября ПФТС-индекс повысился на 8,24 пункта или на 1,55% до уровня 539,50 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 224,64 пунктов или на 71,30% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 сентября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из КНР.



По состоянию на 07.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,12% - до 2648,53 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,35%, до 1376,21 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 0,73%, опускаясь до 26736,94 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,12%, до 2305,73 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,45%, до 6157,3 пункта, японский Nikkei 225 рос на 1,54%, до 23448,6 пункта.



В центре внимания инвесторов во вторник находится заявление Трампа о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму $200 миллиардов. Решение вступит в силу 24 сентября. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около $267 миллиардов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.



«Учитывая, что рынки ждали этого объявления о пошлинах, мы ожидаем, скорее, смешанную динамику, нежели активную распродажу на рынках Азии и валютных биржах», - таково мнение валютного стратега Mizuho Bank Вэй Лян Чанга.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном в «плюсе», индексы выросли после утреннего снижения, вызванного заявлением о введении новых пошлин на импорт в США китайских товаров.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,82% - до 2699,95 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,68%, до 1404,15 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,56% - до 27084,66 пункта, корейский KOSPI - на 0,26%, до 2308,98 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличился на 1,41%, до 23420,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился при этом на 0,38%, до 6161,5 пункта.

В ходе торгов индексы в основном снижались.



В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Китая на $200 миллиардов в размере 10%, решение вступит в силу 24 сентября. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около $267 миллиардов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.



Позднее Китай сообщил, что вынужден принять ответные меры на введение новых пошлин США на импорт китайских товаров.



По словам аналитиков, реакция рынка на объявление новых пошлин была сдержанной, потому что заявление Трампа оказалось в соответствии с ожиданиями и уже было отыграно инвесторами.



Индекс ПФТС во вторник показал едва заметную «зеленую» динамику: индикатор повысился на 0,04% - до 539,7 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 671,19 млн. грн., в том числе акциями - 4,27 млн. грн.



По итогам дня подорожали бумаги агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» (+2,94%), Укрнафты (+1,24%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,93%).

Снизились в цене акции Турбоатома (-0,72%) и Центрэнерго (-0,54%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» снизился на 0,38% - до 1637,3 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,74% - до 416,4 пункта при объеме торгов 4,5 млн. злотых (34,47 млн. грн.).



В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали бумаги «Астарты» (-2,28%), «Овостара» (-0,98%) и агрохолдинга ИМК (-0,44%).

Дорожали акции KSG Agro (+5,81%) и «Кернела» (+3,06%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют преимущественно положительную динамику, поскольку новые торговые меры США в отношении Китая оказались не такими жесткими, как ждали рынки.



По состоянию на 07.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,97% - до 2726,27 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,1%, до 1419,55 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 1,02%, до 27360,53 пункта, корейский KOSPI - опускался на 0,25%, до 2303,12 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,43%, до 6188,4 пункта, японский Nikkei 225 рос на 1,27%, до 23719,02 пункта.



В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Китая на $200 миллиардов в размере 10%, решение вступит в силу 24 сентября. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около $267 миллиардов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.



После данного заявления азиатские рынки умеренно снижались во вторник, однако к концу торгов им удалось снова выйти в «зеленую зону», поскольку меры в итоге оказались не такими жесткими, как предполагалось, и к тому же они уже частично были отыграны во время ожидания их объявления.



По мнению аналитика OANDA Стивена Иннеса, рынки не отреагировали негативно на данное заявление, потому что оно не вызвало шока и было ожидаемым.



Участники торгов также обращают внимание на решение Банка Японии сохранить процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовые индексы США показали свои лучшие дневные приросты за неделю во вторник, не обращая внимание на новые тарифы на китайские товары, а также на ответ Пекина, как более взвешенный, чем ожидалось.Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил около 185 пунктов, или 0,7%, до 26 247 пункта, показав лучший день с 27 августа, когда индекс «голубых фишек» закрылся примерно в 1,4% от закрытия 26 января на 26 616,71 пунктов.Индекс S&P500 вырос на 0,5% до 2 904 пунктов, а индекс Nasdaq Composite вырос на 0,8% до 7 956 пунктов.Оба индекса показали лучший день торговли с 29 августа.Во вторник министерство торговли Китая заявило, что «у него нет выбора, кроме как провести синхронное возмездие» для защиты своих интересов и обнародования планов тарифов на дополнительные $60 миллиардов на американские товары после объявления администрацией Трампа тарифов на китайский импорт в размере $200 млрд. Оба решения вступят в силу 24 сентября.Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении новых 10%-ных пошлин на импорт из Китая объемом в $200 миллиардов с 24 сентября. Планируется, что 1 января эти пошлины вырастут до 25%.Помимо этого, ряд товаров технологического сектора, включая продукцию Apple и производителя потребительской электроники Fitbit, были исключены из нового раунда пошлин.Китай в ответ объявил о новом симметричном введении повышенных пошлин на импорт более 5,2 тысячи наименований американских товаров объемом в $60 миллиардов. Уточнялось, что они начнут действовать также 24 сентября.При этом минфин Китая пока вводит лишь два вида относительно мягких пошлин, в 10% и 5%, хотя ранее намеревался наложить пошлины в 25%, 20%, 10% или 5% на различные американские товары.По мнению главного рыночного стратега в SlateStone Wealth Роберта Павлика,Трамп пытается загнать торговых партнеров за стол переговоров, чтобы обсудить сделки, которые долго были более выгодными для других стран, чем для США. Его методы спорны, но американская экономика сильна, отчеты хороши, и уверенность потребителей и инвесторов остается крепкой.Европейский фондовый рынок в целом немного вырос во вторник.Европейский фондовый индекс находился в узком диапазоне во вторник, из факторов давления главным был тупик в торговых противоречиях США и Китая.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,11%, после роста в понедельник на 0,1%.Акции США во вторник умеренно выросли, после распродажи в понедельник, вызванной новостями по внешней торговле, энергетический сектор возглавил ралли благодаря росту цены на нефть на 1%. Индекс S&P 500 растет с начала года на 8,8%, Stoxx Europe 600 за этот период снижается на 2,7%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.0 Киева опустился на 0,99%, до 67,39 RUB/USD, курс евро - на 0,91%, до 78,77 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,01% - до $78,84 за баррель.Акции Сбербанка подорожали на 1,88%, «АЛРОСы» — снизились на 0,24%. Бумаги «Газпрома» — подорожали на 1,04%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,17%, Московской биржи — на 1,20%.Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2400 пунктов. Однако, полагаю, выше 2400 пунктов индекс Мосбиржи вряд ли удержится надолго.Индекс Мосбиржи еще никогда не был так высоко, и это очень интересная ситуация, учитывая степень геополитического риска. Индекс РТС в данной ситуации выглядит более предсказуемым и логичным, здесь есть потенциал восстановления к 1125 пунктам.Как сообщалось, в понедельник 17 сентября ПФТС-индекс повысился на 8,24 пункта или на 1,55% до уровня 539,50 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 224,64 пунктов или на 71,30% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 сентября, сессия в ПФТС.К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 66970 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4213 раз. Подякували: 7721 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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