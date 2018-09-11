Делегація "Укрзалізниці" на міжнародній виставці InnoTrans 2018 провела переговори з компаніями Pesa і Siemens щодо оновлення рухомого складу.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" планує залучити Pesa і Siemens до оновлення рухомого складу.
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Додано: Сер 19 вер, 2018 18:15
"Укрзалізниця" планує залучити Pesa і Siemens до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" планує залучити Pesa і Siemens до оновлення рухомого складу.
Додано: Сер 19 вер, 2018 18:15
А почему не GE? Крупную покупку сделали у GE теперь решили не связываться?
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