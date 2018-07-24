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"Укртелеком" підвищить тарифи

"Укртелеком" підвищить тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 09:26

Re:

  phantom_systems написав:Сказки об укртелекомовской оптике в каждый дом рассказывать не нужно. Видимо, это какие-то особенные дома. В то же время другие провайдеры уже давно проложили без лишней суеты и их тарифы намного ниже. В Укртелекоме феноменальный бардак со времён приватизации. Дирекцию первичной сети ликвидировали 4 года назад, помещения продали, многих сотрудников уволили.


На счет жуткого бардака в Укртелекоме - согласен. Но этим стали страдать и частные провайдеры и Домтелеком, и Триолан и Воля.
Об оптоволоконизации всего города не знаю. К моему дому подвели, рядом с работой тоже - и эти дома не особенные. Разговаривал со связистами, сказали что протягивают везде.

Каждый сам выбирает себе качество услуги. Меня скорость Укртелекома на сегодняшний день устраивает. Не будет устраивать - перейду к другому провайдеру. Кстати, за более чем год ни одного сбоя и прекращения связи (тьфу-тьфу-тьфу :)), чего не могу сказать о предыдущем крупном провайдере.
А вот хаять взагали лишь бы хаять не стоит.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:47

Многие знакомые работают в Укртелекоме! Зарплаты у них, как у айтишников! Уровень услуг-дно. Тупо семейная компания, от дедушек-бабушек к внукам, связи через руководство отделов!
alfaro23
 
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