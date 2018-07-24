phantom_systems написав:Сказки об укртелекомовской оптике в каждый дом рассказывать не нужно. Видимо, это какие-то особенные дома. В то же время другие провайдеры уже давно проложили без лишней суеты и их тарифы намного ниже. В Укртелекоме феноменальный бардак со времён приватизации. Дирекцию первичной сети ликвидировали 4 года назад, помещения продали, многих сотрудников уволили.
На счет жуткого бардака в Укртелекоме - согласен. Но этим стали страдать и частные провайдеры и Домтелеком, и Триолан и Воля.
Об оптоволоконизации всего города не знаю. К моему дому подвели, рядом с работой тоже - и эти дома не особенные. Разговаривал со связистами, сказали что протягивают везде.
Каждый сам выбирает себе качество услуги. Меня скорость Укртелекома на сегодняшний день устраивает. Не будет устраивать - перейду к другому провайдеру. Кстати, за более чем год ни одного сбоя и прекращения связи (тьфу-тьфу-тьфу ), чего не могу сказать о предыдущем крупном провайдере.
А вот хаять взагали лишь бы хаять не стоит.