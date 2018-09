Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Чет 20 вер, 2018 12:47 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.09.18 США



S&P 500 и Dow Jones industrial в среду выросли, Dow достиг наиболее высокого уровня закрытия с января. Рост доходности казначейских облигаций поддержал рост акций финансового сектора, в то время как опасения, связанные с внешней торговлей, не усиливались.



Индекс акций финансовый компаний S&P 500 вырос на 1,8%, что стало самым высокий ростом из секторов. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до максимума за четыре месяца.

Более высокая доходность облигаций привела к давлению на сектора, чувствительные к процентным ставкам, таких как энергетика и коммунальное хозяйство.

Из 11 секторов S&P 500 снизились 7.

«Защитные» акции снизились при росте доходности, сектор энергетики и коммунального хозяйства снизился на 2,1%,

Технологический сектор снизился на 0,1%.



В продолжение торгового спора США и Китай, премьер Китая отверг разговоры, что Пекин ослабит валюту для того, чтобы помочь экспортерам.



Однако опасения, связанные с внешней торговле, кажется, начали ослабляться. В последнем докладе Bank of America Merrill Lynch отмечается, что «прямое влияние последнего раунда тарифов на экономику, вероятно, будет минимальным. Может быть, как-то усталость от тарифов. Фактор беспокойства, который был у инвесторов в начале этого переговорного процесса, кажется, немного ослабел.

У Китая заканчиваются возможности.



Отношение снизившихся выпусков к выросшим составило на NYSE к 1,17 к 1, на Nasdaq также 1,17 к 1.

Объем торговли на биржах США был $6,52 млрд., по сравнению с $6,23 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам торгов среды были акции Goldman Sachs Group Inc, которые подорожали на $6,69 (2,92%), закрывшись на отметке в $235,58. Котировки JPMorgan Chase & Co выросли на $3,32 (2,90%), завершив торги на уровне $117,62. Бумаги Caterpillar Inc выросли в цене на $3,69 (2,48%), закрывшись на отметке $152,76.



Лидерами падения стали акции Verizon Communications Inc, цена которых упала на $0,89 (1,64%), завершив сессию на отметке $53,50. Акции Microsoft Corporation поднялись на $1,51 (1,33%), закрывшись на уровне $111,70, а Nike Inc снизились в цене на $0,83 (0,97%) и завершили торги на отметке $84,43.



В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов 19-uj были акции Range Resources Corporation, которые подорожали на 5,07% до отметки $17,19, BorgWarner Inc, которые набрали 5,00%, закрывшись на уровне $45,13, а также акции Newfield Exploration Company, которые повысились на 4,41%, завершив сессию на отметке $28,91.



Лидерами падения стали акции Valero Energy Corporation, которые снизились в цене на 4,88%, закрывшись на отметке $109,70. Акции компании Marathon Petroleum Corporation потеряли 4,08% и завершили сессию на уровне $80,54. Котировки Andeavor снизились в цене на 3,54% до отметки $150,26.



В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Altimmune Inc, которые подорожали на 285,48% до отметки $16,460, New Age Beverages Corp, которые набрали 54,96%, закрывшись на уровне $4,37, а также акции Molecular Templates Inc, которые повысились на 52,44%, завершив сессию на отметке $6,2500.



Лидерами падения стали акции Realm Therapeutics PLC ADR, которые снизились в цене на 21,88%, закрывшись на отметке $5,00. Акции компании Vital Thera потеряли 22,90% и завершили сессию на уровне $0,33. Котировки Ameri Holdings Inc снизились в цене на 18,08% до отметки $1,45.



На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1657) превысило количество закрывшихся в плюсе (1384), а котировки 108 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1391 компаний подешевели, 1175 выросли, a 144 остались на уровне предыдущего закрытия.



Котировки акций New Age Beverages Corp выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 54,96%, 1,55 п., и завершили торги на отметке 4,37.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 7,97% до отметки 11.77, достигнув нового месячного минимума.



Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,48%, или 5,80, достигнув отметки $1 208,70 за унцию.



Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре выросли на 1,62%, или $1,13, до $70,72 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подорожали на 0,24%, или $0,19, до отметки $79,22 за баррель.



Меж тем на рынке Форекс пара евро-доллар выросла на 0,10% до $1,1677, а котировки пары доллар-иена упали на 0,10%, достигнув отметки ¥112,26.

Фьючерс на индекс USDX опустился на 0,14% до 94,09 пунктов.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,61%, до 26 405,76 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,33%, до 2 907,96 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ понизился на 0,08%, до 7 950,04 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в среду вырос.

Европейский фондовый индекс в среду вырос, что стало четвертой сессией роста подряд. Выросли сектора банков и акций основных материалов.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,30%, после роста на 0,1% во вторник.



Пары евро-доллар и фунт-доллар мало изменились.



Фунт вырос в начале среды, достигнув уровня выше $1,32 после выхода данных том, что инфляция неожиданно выросла до шестимесячного максимума на 2,7%.



Эта информация поддержала акции банков на ожиданиях, что Банк Англии может попасть под давление с целью более высокого повышения процентной ставки Банка Англии.



Однако фунт откатился после появления информации о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отклонить предложение ЕС по ирландской границе.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,30%, после роста на 0,1% во вторник.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,42% и составил 7 331,12 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,50% до 12 219,02 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,56% — на отметке 5 393,74 пункта.





Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в среду. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,08% - до 2404,42 пункта, РТС - на 0,99%, до 1134,1 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева опустился на 0,85%, до 66,8 RUB/USD, курс евро - на 0,67%, до 78,06 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,18% - до $79,17 за баррель.



Бумаги Сбербанка выросли в цене на 1,17%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,20%, акции «ЛУКОЙЛа» — на 0,73%, «АЛРОСы» — подешевели на 1,34%, стоимость акций самой Московской биржи по итогам торгов не изменились.



Индекс Мосбиржи может продолжать рост, пока внешний фон сохраняется нейтральным, и к 2 420 пунктам, и выше — рубежей здесь нет. Ближайшая поддержка находится около 2 380 пунктов, под ней — 2 365 пунктов. Индекс РТС тоже неплохо вырос в последнее время, здесь взята цель подъема на 1 120 пунктах. Сейчас индикатор стоит выше, в области 1 130 пунктов, не исключен небольшой прирост и затем откат вниз к 1 100 пунктам.





