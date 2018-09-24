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фондовый рынок 24.09.18

Итоги: Мировой фондовый рынок 24.09.18
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Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 12:35

Итоги: Мировой фондовый рынок 24.09.18

США

Основные американские фондовые индексы по итогам пятницы преимущественно снизились, однако Dow Jones удалось обновить исторический максимум второй день подряд.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,32%, до 26743,50 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,51%, до 7986,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,04%, до 2929,65 пункта.

Инвесторы ждут заседания американского банковского регулятора, которое состоится 25 и 26 сентября. Большинство аналитиков прогнозирует повышение ставки на предстоящей встрече до 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%. Как ожидается, регулятор также озвучит данные по темпам повышения ставки в 2020 и 2021 годах.

Меж тем многие участники рынка опасаются очередного обострения торговых отношений с Китаем. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на $200 миллиардов, решение вступит в силу 24 сентября, но лишь с 1 января тарифы вырастут до 25%.
Затем Китай сообщил, что в ответ на новые пошлины США на китайские товары с 24 сентября введет симметричные повышенные пошлины на импорт более 5,2 тысячи наименований американских товаров объемом $60 миллиардов.

Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,32%, до 26 743,50 пункта.

Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,04%, до 2 929,67 пункта.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ понизился на 0,51%, до 7 986,96 пункта.

Европа

Европейский фондовый рынок вырос в пятницу и за неделю.

Основные европейские фондовые индексы выросли, в целом рост европейского рынка за неделю стал наиболее высоким с марта. Сильно выросли акции финансовых и нефтяных компаний.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,43%, индекс растёт шесть сессий подряд. В четверг индекс вырос на 0,5%, за неделю - на 1,7%.

Пара евро-доллар снизилась на 0,3%, пара фунт-доллар снизилась на 1,4%.

Позитивным фоном для открытия был рост фондового рынка США в четверг. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 продлили ралли и достигли новых рекордных уровней.

Британский FTSE100 вырос сильнее остальных индексов за счёт резкого снижения курса фунта.
Фунт снизился после того, как лидеры ЕС ранее в четверг отвергли предложение премьер-министра Мэй по соглашению по Brexit. Это потенциальной увеличивает давление на Мэй перед годовой конференцией Консервативной партии, которая состоится на следующей неделе.

В выступлении Мэй заявила, что Великобритания должна, и будет, продолжать готовиться с сценарию выхода из ЕС без соглашения, по данным Reuters, что подстегнуло продажи фунта.

В Италии лидер «Движения 5 звёзд» ди Майо пригрозил покинуть правительство после того, как он и лидер «Северной лиги» Салвини столкнулись с министром финансов Триа по вопросу расходов бюджета. Инвесторы с тревогой ожидают представлению проекта бюджета, так как он может привести к противостоянию Италии и ЕС, если бюджет не будет укладываться в европейские требования по дефициту.

Индексы деловой активности в промышленности в Германии и Франции вышли хуже ожиданий, что не приостановило рост акций.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,43%, индекс растёт шесть сессий подряд. В четверг индекс вырос на 0,5%, за неделю - на 1,7%.

Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,67% и составил 7 490,23 пункта.

Немецкий DAX повысился на 0,85% до 12 430,88 пункта.

Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,78% — на отметке 5 451,59 пункта.

Азия

Биржевые индексы Гонконга и Австралии снизились по итогам торгов понедельника на фоне развития торгового конфликта между США и Китаем.

По итогам торгов гонконгский индекс Hang Seng Index упал на 1,62% - до 27499,39 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,12%, до 6185,9 пункта. Биржи Китая, Южной Кореи и Японии закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками.

По итогам пятницы индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,5% - до 2797,48 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,77%, до 1445,11 пункта. Корейский KOSPI поднялся на 0,68% - до 2339,17 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,82%, до 23869,93 пункта.

Давление на рынки оказали новости о том, что Китай из-за новых американских пошлин отменил торговые переговоры с США, а также визит вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтон.

В понедельник вступили в силу пошлины в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад. Китай в ответ вводит пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов. При этом в середине сентября американская сторона направляла Китаю приглашение провести новый раунд торговых переговоров.

Аналитик OANDA Стивен Иннес полагает, что процесс разрешения торговых противоречий между США и Китаем будет непростым. «Не стоит недооценивать возможность пересмотра Вашингтоном пошлин в какой-то момент времени», - добавил эксперт.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,08% - до 2426,8 пункта, РТС - на 0,78%, до 1149,53 пункта.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,41%, до 66,53 RUB/USD., курс евро - на 0,13%, до 78,14 RUB/EUR.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,03% - до $78,68 за баррель.

Бумаги Сбербанка выросли на 1,19%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 2,78%, акции «ЛУКОЙЛа» — на 0,78%, «АЛРОСы» — на 1,81%, Московской биржи — на 0,17%.

Российский фондовый рынок остается в «плюсе», но активность покупателей выдохлась. С одной стороны, это «фактор пятницы», с другой — деревья не растут до небес, без свежего повода ралли развиваться не может. Индекс Мосбиржи, таким образом, стоит выше 2 410 пунктов, но обновить вчерашний максимум не в силах. Как уже отмечалось, ближайшая поддержка располагается около 2 400 пунктов, под ней следующий значимый уровень проходит через 2 385 пунктов. По оценкам профильных гуру, пока рынок РФ балансирует выше этих значений, серьезной коррекции можно не опасаться.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru, www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com ,
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