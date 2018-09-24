Итоги: Мировой фондовый рынок 24.09.18

Додано: Пон 24 вер, 2018 12:35

Основные американские фондовые индексы по итогам пятницы преимущественно снизились, однако Dow Jones удалось обновить исторический максимум второй день подряд.Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,32%, до 26743,50 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,51%, до 7986,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,04%, до 2929,65 пункта.Инвесторы ждут заседания американского банковского регулятора, которое состоится 25 и 26 сентября. Большинство аналитиков прогнозирует повышение ставки на предстоящей встрече до 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%. Как ожидается, регулятор также озвучит данные по темпам повышения ставки в 2020 и 2021 годах.Меж тем многие участники рынка опасаются очередного обострения торговых отношений с Китаем. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на $200 миллиардов, решение вступит в силу 24 сентября, но лишь с 1 января тарифы вырастут до 25%.Затем Китай сообщил, что в ответ на новые пошлины США на китайские товары с 24 сентября введет симметричные повышенные пошлины на импорт более 5,2 тысячи наименований американских товаров объемом $60 миллиардов.Европейский фондовый рынок вырос в пятницу и за неделю.Основные европейские фондовые индексы выросли, в целом рост европейского рынка за неделю стал наиболее высоким с марта. Сильно выросли акции финансовых и нефтяных компаний.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,43%, индекс растёт шесть сессий подряд. В четверг индекс вырос на 0,5%, за неделю - на 1,7%.Пара евро-доллар снизилась на 0,3%, пара фунт-доллар снизилась на 1,4%.Позитивным фоном для открытия был рост фондового рынка США в четверг. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 продлили ралли и достигли новых рекордных уровней.Британский FTSE100 вырос сильнее остальных индексов за счёт резкого снижения курса фунта.Фунт снизился после того, как лидеры ЕС ранее в четверг отвергли предложение премьер-министра Мэй по соглашению по Brexit. Это потенциальной увеличивает давление на Мэй перед годовой конференцией Консервативной партии, которая состоится на следующей неделе.В выступлении Мэй заявила, что Великобритания должна, и будет, продолжать готовиться с сценарию выхода из ЕС без соглашения, по данным Reuters, что подстегнуло продажи фунта.В Италии лидер «Движения 5 звёзд» ди Майо пригрозил покинуть правительство после того, как он и лидер «Северной лиги» Салвини столкнулись с министром финансов Триа по вопросу расходов бюджета. Инвесторы с тревогой ожидают представлению проекта бюджета, так как он может привести к противостоянию Италии и ЕС, если бюджет не будет укладываться в европейские требования по дефициту.Индексы деловой активности в промышленности в Германии и Франции вышли хуже ожиданий, что не приостановило рост акций.Биржевые индексы Гонконга и Австралии снизились по итогам торгов понедельника на фоне развития торгового конфликта между США и Китаем.Давление на рынки оказали новости о том, что Китай из-за новых американских пошлин отменил торговые переговоры с США, а также визит вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтон.В понедельник вступили в силу пошлины в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад. Китай в ответ вводит пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов. При этом в середине сентября американская сторона направляла Китаю приглашение провести новый раунд торговых переговоров.Аналитик OANDA Стивен Иннес полагает, что процесс разрешения торговых противоречий между США и Китаем будет непростым. «Не стоит недооценивать возможность пересмотра Вашингтоном пошлин в какой-то момент времени», - добавил эксперт.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,41%, до 66,53 RUB/USD., курс евро - на 0,13%, до 78,14 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,03% - до $78,68 за баррель.Бумаги Сбербанка выросли на 1,19%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 2,78%, акции «ЛУКОЙЛа» — на 0,78%, «АЛРОСы» — на 1,81%, Московской биржи — на 0,17%.Российский фондовый рынок остается в «плюсе», но активность покупателей выдохлась. С одной стороны, это «фактор пятницы», с другой — деревья не растут до небес, без свежего повода ралли развиваться не может. Индекс Мосбиржи, таким образом, стоит выше 2 410 пунктов, но обновить вчерашний максимум не в силах. Как уже отмечалось, ближайшая поддержка располагается около 2 400 пунктов, под ней следующий значимый уровень проходит через 2 385 пунктов. По оценкам профильных гуру, пока рынок РФ балансирует выше этих значений, серьезной коррекции можно не опасаться.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: