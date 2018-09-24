Итоги: Мировой фондовый рынок 24.09.18

Основные американские фондовые индексы по итогам пятницы преимущественно снизились, однако Dow Jones удалось обновить исторический максимум второй день подряд.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,32%, до 26743,50 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,51%, до 7986,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,04%, до 2929,65 пункта.
Инвесторы ждут заседания американского банковского регулятора, которое состоится 25 и 26 сентября. Большинство аналитиков прогнозирует повышение ставки на предстоящей встрече до 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%. Как ожидается, регулятор также озвучит данные по темпам повышения ставки в 2020 и 2021 годах.
Меж тем многие участники рынка опасаются очередного обострения торговых отношений с Китаем. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на $200 миллиардов, решение вступит в силу 24 сентября, но лишь с 1 января тарифы вырастут до 25%.
Затем Китай сообщил, что в ответ на новые пошлины США на китайские товары с 24 сентября введет симметричные повышенные пошлины на импорт более 5,2 тысячи наименований американских товаров объемом $60 миллиардов.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,32%, до 26 743,50 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,04%, до 2 929,67 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ понизился на 0,51%, до 7 986,96 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок вырос в пятницу и за неделю.
Основные европейские фондовые индексы выросли, в целом рост европейского рынка за неделю стал наиболее высоким с марта. Сильно выросли акции финансовых и нефтяных компаний.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,43%, индекс растёт шесть сессий подряд. В четверг индекс вырос на 0,5%, за неделю - на 1,7%.
Пара евро-доллар снизилась на 0,3%, пара фунт-доллар снизилась на 1,4%.
Позитивным фоном для открытия был рост фондового рынка США в четверг. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 продлили ралли и достигли новых рекордных уровней.
Британский FTSE100 вырос сильнее остальных индексов за счёт резкого снижения курса фунта.
Фунт снизился после того, как лидеры ЕС ранее в четверг отвергли предложение премьер-министра Мэй по соглашению по Brexit. Это потенциальной увеличивает давление на Мэй перед годовой конференцией Консервативной партии, которая состоится на следующей неделе.
В выступлении Мэй заявила, что Великобритания должна, и будет, продолжать готовиться с сценарию выхода из ЕС без соглашения, по данным Reuters, что подстегнуло продажи фунта.
В Италии лидер «Движения 5 звёзд» ди Майо пригрозил покинуть правительство после того, как он и лидер «Северной лиги» Салвини столкнулись с министром финансов Триа по вопросу расходов бюджета. Инвесторы с тревогой ожидают представлению проекта бюджета, так как он может привести к противостоянию Италии и ЕС, если бюджет не будет укладываться в европейские требования по дефициту.
Индексы деловой активности в промышленности в Германии и Франции вышли хуже ожиданий, что не приостановило рост акций.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,43%, индекс растёт шесть сессий подряд. В четверг индекс вырос на 0,5%, за неделю - на 1,7%.
Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,67% и составил 7 490,23 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,85% до 12 430,88 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,78% — на отметке 5 451,59 пункта.
Азия
Биржевые индексы Гонконга и Австралии снизились по итогам торгов понедельника на фоне развития торгового конфликта между США и Китаем.
По итогам торгов гонконгский индекс Hang Seng Index упал на 1,62% - до 27499,39 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,12%, до 6185,9 пункта. Биржи Китая, Южной Кореи и Японии закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками.
По итогам пятницы индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,5% - до 2797,48 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,77%, до 1445,11 пункта. Корейский KOSPI поднялся на 0,68% - до 2339,17 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,82%, до 23869,93 пункта.
Давление на рынки оказали новости о том, что Китай из-за новых американских пошлин отменил торговые переговоры с США, а также визит вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтон.
В понедельник вступили в силу пошлины в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад. Китай в ответ вводит пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов. При этом в середине сентября американская сторона направляла Китаю приглашение провести новый раунд торговых переговоров.
Аналитик OANDA Стивен Иннес полагает, что процесс разрешения торговых противоречий между США и Китаем будет непростым. «Не стоит недооценивать возможность пересмотра Вашингтоном пошлин в какой-то момент времени», - добавил эксперт.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,08% - до 2426,8 пункта, РТС - на 0,78%, до 1149,53 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,41%, до 66,53 RUB/USD., курс евро - на 0,13%, до 78,14 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,03% - до $78,68 за баррель.
Бумаги Сбербанка выросли на 1,19%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 2,78%, акции «ЛУКОЙЛа» — на 0,78%, «АЛРОСы» — на 1,81%, Московской биржи — на 0,17%.
Российский фондовый рынок остается в «плюсе», но активность покупателей выдохлась. С одной стороны, это «фактор пятницы», с другой — деревья не растут до небес, без свежего повода ралли развиваться не может. Индекс Мосбиржи, таким образом, стоит выше 2 410 пунктов, но обновить вчерашний максимум не в силах. Как уже отмечалось, ближайшая поддержка располагается около 2 400 пунктов, под ней следующий значимый уровень проходит через 2 385 пунктов. По оценкам профильных гуру, пока рынок РФ балансирует выше этих значений, серьезной коррекции можно не опасаться.
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