Итоги: Энергетика 24.09.18

Додано: Пон 24 вер, 2018 12:37

В понедельник инвесторы отыгрывают итоги десятого заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, которое состоялось в воскресенье в Алжире.



Заседание проходило на фоне ожидания рынком начала действия санкций США против Ирана в начале ноября. В такой ситуации рынок гадал, не решат ли страны ОПЕК+ дополнительно нарастить свою добычу. За наращивание выступал и президент США Дональд Трамп. Однако комитет договорился продолжить стремиться к 100%-ному уровню выполнения условий венского соглашения и при этом отметил, что конкретные цифры не столь важны, главное - сохранить достигнутый баланс рынка.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией - примерно на 200 тысяч.



Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в свою очередь, что ОПЕК+ готова адекватно и быстро ответить на любое возможное изменение предложения на рынке нефти, чтобы сохранить его сбалансированным. То есть, ради сохранения баланса возможно как наращивание, так и сокращение добычи.



Сейчас есть масса неопределенных факторов для нефтяного рынка, начиная с добычи Ирана после введения санкций, заканчивая состоянием мировой экономики и спроса. На встрече в Алжире Саудовская Аравия и другие страны картеля заявили, что будут гибко реагировать на меняющиеся рыночные условия.

Агентство Reuters в пятницу со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, сообщило, страны-экспортtры обсуждают возможное увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в день для компенсации снижение поставок из Ирана из-за санкций США.

Дополнительное увеличение добычи может быть компромиссом между удовлетворением требования президента США Трампа повысить объем предложения, так как это не будет достаточно для компенсации потерь в предложении.



Соглашение в июне по увеличению добычи, как оценивается, было принято отчасти под давлением США.



Согласно Международному энергетическому агентству, объема добычи Ирана между апрелем и августом снизился на 500 тыс. баррелей в день.



В четверг президент США Трамп призвал ОПЕК сохранить более низкие цены на нефть. Его твит появился после того, как на неделе появилось сообщение, что Саудовскую Аравию устроили бы цены выше $80 за баррель в краткосрочной перспективе.

Мировые цены на нефть в понедельник утром уверенно растут после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по добыче «черного золота».Цены на нефть в пятницу выросли после краткосрочного отката в течение дня. Цены выросли перед заседанием стран-экспортеров в Алжире на выходных.Комитет представителей ОПЕК и стран-партнёров проведёт заседание 23 сентября в Алжире. В июне экспортеры договорись увеличить объём добычи на 1 млн. баррелей для того, чтобы приблизить объем выпуска к ранее согласованному уровню.Baker Hughes: число буровых в США сократилось, но в Пермиан наблюдался рост.Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что за неделю до 21 сентября в США произошли следующие изменения:общее число буровых сократилось на 2 единиц до 1053 штукчисло буровых на нефтяных месторождениях сократилось на 1 единицу до 866 при прогнозе в 865 штукчисло буровых на газовых месторождениях осталось на уровне 186 единицчисло прочих буровых сократилось на 1 единицу до 1 штукиРост числа буровых был зафиксирован в Пермиан (+2 до 488) и Игл Форде (+1 до 69), сокращение в Кана Вудфорде (-6 до 60) и Уиллистоне (-1 до 53), в Ниобраре без изменений на уровне 27 единиц.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: