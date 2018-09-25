Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги Мировой фондовый

рынок 25.09.18 Итоги Мировой фондовый рынок 25.09.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 25 вер, 2018 13:01 Итоги Мировой фондовый рынок 25.09.18 США



Фондовые индексы США закрылись в основном со снижением в понедельник, поскольку торговая война США с Китаем вступила в новую фазу, так как вступили в силу тарифы на миллиарды долларов. Инвесторы также ожидали итогов двухдневного заседания FOMC Федрезерва по денежно-кредитной политике, которое завершается в среду и, вероятно, приведет к еще одному повышению процентной ставки.



Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 181,45 пункта, или 0,7%, до 26 562,02 пункта после закрытия в пятницу на рекордном уровне.

Индекс S&P500 потерял 10,31 пункта, или 0,4%, до 2 919,37 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 6,29 пункта до 7 993,25 пункта.



«Мы ожидали некоторого отката после рекордных уровней. Кроме того, есть более широкий вопрос о том, куда мы пойдем отсюда? Есть опасения, что тарифы могут замедлить экономику, и почти вероятно, что на этой неделе ФРС будет повышать ставки. Это ставит вопрос о том, как долго будет продолжаться восстановление, и какой будет рост?», - сказал Брюс Маккейн, главный инвестиционный стратег Key Private Bank.



Торговая напряженность растет, поскольку администрация Трампа ввела 10-процентный тариф на китайский импорт в размере $200 млрд., который в конечном итоге может возрасти до 25%, если обе страны не смогут достичь своего компромисса, - считает Томас Блок, стратег из Fundstrat Global Advisors. - Но ключевой вопрос, который должен волновать инвесторов, заключается в том, что у Трампа, похоже, нет стратегии выхода из его конфронтации с Китаем.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,68%, до 26 562,05 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,35%, до 2 919,37 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ повысился на 0,08%, до 7 993,25 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в понедельник снизился, снижение возглавили акции банков и добывающих компаний.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,56%, после роста в пятницу на 0,4%.



Президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что он ожидает роста потребительских цен — на этом сообщении евро вырос по основным парам.



Индекс делового климата в Германии от Ifo в сентябре снизился.



Фунт вырос после того, как министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб отверг идею, что премьер-министр Тереза Мэй может призвать к выборам осенью, чтобы спасти план по Brexit, который был отвергнут европейскими лидерами на саммите на прошлой неделе. По его словам, переговоры по её плану будут продолжаться.



Фунт был под давлением на прошлой неделе, так как Мэй говорила о Brexit без соглашения. Инвесторы также будут следить за конференцией Консервативной партии на этой неделе.



В понедельник вступают в силу тарифы США в 10% на $200 млрд. китайского импорта, Китай ответил тарифами на импорт из США на $60 млрд. В «войне слов» Китай обвинил США в «торговом хулиганстве» и попытках запугать его и другие страны посредством тарифов, как было заявлено через государственное новостное агентство.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,56%, после роста в пятницу на 0,4%.



Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,42% и составил 7 458,41 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,64% до 12 350,82 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,33% — на отметке 5 476,17 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением индексов во вторник на фоне неопределенности вокруг торговых переговоров США и Китая.



По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,58% - до 2781,14 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1437,31 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,29%, до 23940,26 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,02%, до 6185,9 пункта.



Торги в Южной Корее и Гонконге не проводились в связи с национальными праздниками.



По итогам предыдущей торговой сессии гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 1,62%, до 27499,39 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,68%, до 2339,17 пункта.



Давление на настроения инвесторов продолжает оказывать неопределенность вокруг торговых переговоров США и Китая и развития торгового конфликта между странами. В понедельник вступили в силу новые взаимные импортные пошлины стран, а СМИ сообщили, что Китай отказался от очередных торговых переговоров с США. Во вторник заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что возобновление торговых переговоров с США полностью зависит от американской стороны, но их нельзя проводить «с ножом у горла».



При этом поддержку бирже Японии оказала японская иена, курс которой снижается к доллару, что является положительным фактором для экспортеров страны. Курс доллара к иене рос до ¥112,91 за доллар со ¥112,81.



«Японский рынок сохранил положительную динамику частично из-за ослабления иены. Но фиксация прибыли инвесторами ограничила подъем на рынке», - таково мнение старшего технического аналитика Daiwa Securities Хикару Сато.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления главы Банка Японии Харухико Куроды. По его словам, обязательство регулятора сохранять процентную ставку на очень низком уровне в течение длительного времени не означает, что ставка на уровне около нуля будет всегда. Таким образом, Курода напомнил рынкам, что центробанк может повысить ставку при ускорении инфляции.

В сентябре Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. По мнению японского регулятора, экономика страны растет умеренно, при этом годовая инфляция находится в среднем в диапазоне 0,5-1%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов в понедельник выросли. В частности, индекс Мосбиржи вырос на 0,13% - до 2430,01 пункта, а РТС подрос на 1,17%, до 1162,98 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,9%, до 65,8 RUB/USD, курс евро - на 0,8%, до 77,47 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,8% - до $81,11 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 2,79%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,32%, акции «ЛУКОЙЛа» — на 0,91%, Московской биржи — на 0,1%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 0,19%.



Российский рынок в понедельник осторожничал. Торги начала недели открылись безусловными покупками, но дальше настроения инвесторов разделились: кто-то остался в стороне от активных приобретений, кто-то попробовал зафиксировать полученную ранее прибыль. Индекс Мосбиржи закрепляется в диапазоне 2 410—2 450 пунктов, смотрится в нем довольно устойчиво, и если нынешнее затишье — это просто пауза после ралли, то у индикатора останется шанс на возобновление подъема и дальнейшее обновление максимумов. Если нет, то тогда интересных уровней поддержки под понедельничным диапазоном предостаточно.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 24 сентября понизился на 0,01 пункта до уровня 538,85 пунктов.



Объем торгов за день составил 1,027 млрд. грн., акциями наторговали 0,75 млн. грн.



Как сообщалось, в пятницу 21 сентября ПФТС-индекс повысился на 0,30 пункта или на 0,06% до уровня 538,86 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 223,79 пунктов или на 71,03% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 сентября, сессия в ПФТС.



Во-первых, биржевые индексы Гонконга и Австралии снижаются в понедельник на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем, другие основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыты в связи с праздниками.



По состоянию на 7.50 Киева гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 1,25%, до 27603,08 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,07%, до 6190,6 пункта.



Биржи Китая, Южной Кореи и Японии закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками.



По итогам пятницы индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,5% - до 2797,48 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,77%, до 1445,11 пункта.

Корейский KOSPI поднялся на 0,68%, до 2339,17 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,82%, до 23869,93 пункта.



Участники торгов обратили внимание на сообщения в газете The Wall Street Journal о том, что Китай отменил торговые переговоры с США, а также визит вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтон из-за новых американских пошлин.



В понедельник вступают в силу пошлины в размере 10% на товары из Китая на $200 миллиардов, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад. Китай в ответ заявил, что введет пошлины размером 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов.



При этом в середине сентября американская сторона направляла Китаю приглашение провести новый раунд переговоров по торговым противоречиям.

«Торговой войне Китая и США не видно конца», - отмечает главный специалист по Азии банка ING Роб Карнелл.



Во-вторых, биржевые индексы Гонконга и Австралии снизились по итогам торгов понедельника на фоне развития торгового конфликта между США и Китаем.



По итогам торгов гонконгский индекс Hang Seng Index упал на 1,62% - до 27499,39 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,12%, до 6185,9 пункта. Биржи Китая, Южной Кореи и Японии закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками.



По итогам пятницы индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,5% - до 2797,48 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,77%, до 1445,11 пункта. Корейский KOSPI поднялся на 0,68% - до 2339,17 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,82%, до 23869,93 пункта.



Давление на рынки оказали новости о том, что Китай из-за новых американских пошлин отменил торговые переговоры с США, а также визит вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтон.



В понедельник вступили в силу пошлины в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад. Китай в ответ вводит пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов. При этом в середине сентября американская сторона направляла Китаю приглашение провести новый раунд торговых переговоров.



Аналитик OANDA Стивен Иннес полагает, что процесс разрешения торговых противоречий между США и Китаем будет непростым. «Не стоит недооценивать возможность пересмотра Вашингтоном пошлин в какой-то момент времени», - добавил эксперт.



Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник снизился на 0,01 пункта - до 538,85 пункта.



Торговый оборот на фондовой бирже составил 1,027 млрд. грн., в том числе акциями - 0,75 млн. грн.



В «красной зоне» завершили торги акции Донбассэнерго (-8,75%).

Подорожали бумаги Центрэнерго (+1,04%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,62%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» снизился на 0,69% - до 1626,51 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 1,1% - до 431,07 пункта при торговом обороте 7,785 млн. злотых (почти 60 млн. грн.).



В «индексной корзине» в росте лидировали бумаги KDM Shipping (+10%), «Кернела» (+2,08%) и «Агротона» (+1,94%).

Дешевели только акции «Астарты» (-0,33%).



К полудню вторника, 25 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику во вторник на фоне неопределенных перспектив развития торгового конфликта США и Китая.



По состоянию на 07.40 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,76% - до 2776,33 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,68%, до 1435,34 пункта.



Японский Nikkei 225 рос на 0,19%, до 23915,71 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,02%, до 6187,9 пункта.



Торги в Южной Корее и Гонконге не проводятся во вторник в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущей торговой сессии гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 1,62%, до 27499,39 пункта, а корейский KOSPI поднялся на 0,68%, до 2339,17 пункта.



Торговый конфликт США и Китая остается в центре внимания рынков. В понедельник вступили в силу новые взаимные импортные пошлины стран, а СМИ сообщили, что Китай отказался от очередных торговых переговоров с США. Во вторник заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что возобновление торговых переговоров с США полностью зависит от американской стороны, но их нельзя проводить «с ножом у горла».



Участники торгов обратили внимание на американские биржи, которые по итогам понедельника преимущественно снизились на фоне вступления в силу взаимных торговых пошлин США и Китая. В то же время поддержку бирже Японии оказывает японская иена, курс которой снижается к доллару, что является положительным фактором для экспортеров страны. Курс доллара к иене рос до ¥112,88 за доллар со ¥112,81.



Снижение на Уолл-стрит в комплекте с последним обострением торгового конфликта несут негатив для рынков акций. На некоторых рынках, например в Японии, есть положительные факторы, например, ослабление иены, но такую поддержку может нивелировать волатильность на китайском рынке



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением индексов во вторник на фоне неопределенности вокруг торговых переговоров США и Китая.



По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,58% - до 2781,14 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1437,31 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,29%, до 23940,26 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,02%, до 6185,9 пункта.



Торги в Южной Корее и Гонконге не проводились в связи с национальными праздниками.



По итогам предыдущей торговой сессии гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 1,62%, до 27499,39 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,68%, до 2339,17 пункта.



Давление на настроения инвесторов продолжает оказывать неопределенность вокруг торговых переговоров США и Китая и развития торгового конфликта между странами. В понедельник вступили в силу новые взаимные импортные пошлины стран, а СМИ сообщили, что Китай отказался от очередных торговых переговоров с США. Во вторник заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что возобновление торговых переговоров с США полностью зависит от американской стороны, но их нельзя проводить «с ножом у горла».



При этом поддержку бирже Японии оказала японская иена, курс которой снижается к доллару, что является положительным фактором для экспортеров страны. Курс доллара к иене рос до ¥112,91 за доллар со ¥112,81.



«Японский рынок сохранил положительную динамику частично из-за ослабления иены. Но фиксация прибыли инвесторами ограничила подъем на рынке», - таково мнение старшего технического аналитика Daiwa Securities Хикару Сато.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления главы Банка Японии Харухико Куроды. По его словам, обязательство регулятора сохранять процентную ставку на очень низком уровне в течение длительного времени не означает, что ставка на уровне около нуля будет всегда. Таким образом, Курода напомнил рынкам, что центробанк может повысить ставку при ускорении инфляции.

В сентябре Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. По мнению японского регулятора, экономика страны растет умеренно, при этом годовая инфляция находится в среднем в диапазоне 0,5-1%.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовые индексы США закрылись в основном со снижением в понедельник, поскольку торговая война США с Китаем вступила в новую фазу, так как вступили в силу тарифы на миллиарды долларов. Инвесторы также ожидали итогов двухдневного заседания FOMC Федрезерва по денежно-кредитной политике, которое завершается в среду и, вероятно, приведет к еще одному повышению процентной ставки.Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 181,45 пункта, или 0,7%, до 26 562,02 пункта после закрытия в пятницу на рекордном уровне.Индекс S&P500 потерял 10,31 пункта, или 0,4%, до 2 919,37 пункта.Индекс Nasdaq Composite вырос на 6,29 пункта до 7 993,25 пункта.«Мы ожидали некоторого отката после рекордных уровней. Кроме того, есть более широкий вопрос о том, куда мы пойдем отсюда? Есть опасения, что тарифы могут замедлить экономику, и почти вероятно, что на этой неделе ФРС будет повышать ставки. Это ставит вопрос о том, как долго будет продолжаться восстановление, и какой будет рост?», - сказал Брюс Маккейн, главный инвестиционный стратег Key Private Bank.Торговая напряженность растет, поскольку администрация Трампа ввела 10-процентный тариф на китайский импорт в размере $200 млрд., который в конечном итоге может возрасти до 25%, если обе страны не смогут достичь своего компромисса, - считает Томас Блок, стратег из Fundstrat Global Advisors. - Но ключевой вопрос, который должен волновать инвесторов, заключается в том, что у Трампа, похоже, нет стратегии выхода из его конфронтации с Китаем.Европейский фондовый рынок в понедельник снизился, снижение возглавили акции банков и добывающих компаний.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,56%, после роста в пятницу на 0,4%.Президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что он ожидает роста потребительских цен — на этом сообщении евро вырос по основным парам.Индекс делового климата в Германии от Ifo в сентябре снизился.Фунт вырос после того, как министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб отверг идею, что премьер-министр Тереза Мэй может призвать к выборам осенью, чтобы спасти план по Brexit, который был отвергнут европейскими лидерами на саммите на прошлой неделе. По его словам, переговоры по её плану будут продолжаться.Фунт был под давлением на прошлой неделе, так как Мэй говорила о Brexit без соглашения. Инвесторы также будут следить за конференцией Консервативной партии на этой неделе.В понедельник вступают в силу тарифы США в 10% на $200 млрд. китайского импорта, Китай ответил тарифами на импорт из США на $60 млрд. В «войне слов» Китай обвинил США в «торговом хулиганстве» и попытках запугать его и другие страны посредством тарифов, как было заявлено через государственное новостное агентство.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением индексов во вторник на фоне неопределенности вокруг торговых переговоров США и Китая.Давление на настроения инвесторов продолжает оказывать неопределенность вокруг торговых переговоров США и Китая и развития торгового конфликта между странами. В понедельник вступили в силу новые взаимные импортные пошлины стран, а СМИ сообщили, что Китай отказался от очередных торговых переговоров с США. Во вторник заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что возобновление торговых переговоров с США полностью зависит от американской стороны, но их нельзя проводить «с ножом у горла».При этом поддержку бирже Японии оказала японская иена, курс которой снижается к доллару, что является положительным фактором для экспортеров страны. Курс доллара к иене рос до ¥112,91 за доллар со ¥112,81.«Японский рынок сохранил положительную динамику частично из-за ослабления иены. Но фиксация прибыли инвесторами ограничила подъем на рынке», - таково мнение старшего технического аналитика Daiwa Securities Хикару Сато.Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления главы Банка Японии Харухико Куроды. По его словам, обязательство регулятора сохранять процентную ставку на очень низком уровне в течение длительного времени не означает, что ставка на уровне около нуля будет всегда. Таким образом, Курода напомнил рынкам, что центробанк может повысить ставку при ускорении инфляции.В сентябре Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. По мнению японского регулятора, экономика страны растет умеренно, при этом годовая инфляция находится в среднем в диапазоне 0,5-1%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,9%, до 65,8 RUB/USD, курс евро - на 0,8%, до 77,47 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,8% - до $81,11 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 2,79%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,32%, акции «ЛУКОЙЛа» — на 0,91%, Московской биржи — на 0,1%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 0,19%.Российский рынок в понедельник осторожничал. Торги начала недели открылись безусловными покупками, но дальше настроения инвесторов разделились: кто-то остался в стороне от активных приобретений, кто-то попробовал зафиксировать полученную ранее прибыль. Индекс Мосбиржи закрепляется в диапазоне 2 410—2 450 пунктов, смотрится в нем довольно устойчиво, и если нынешнее затишье — это просто пауза после ралли, то у индикатора останется шанс на возобновление подъема и дальнейшее обновление максимумов. Если нет, то тогда интересных уровней поддержки под понедельничным диапазоном предостаточно.Как сообщалось, в пятницу 21 сентября ПФТС-индекс повысился на 0,30 пункта или на 0,06% до уровня 538,86 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 223,79 пунктов или на 71,03% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 сентября, сессия в ПФТС.К полудню вторника, 25 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67150 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4236 раз. Подякували: 7752 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 24.09.18

дядя Caша » Пон 24 вер, 2018 12:35 0 43

дядя Caша Пон 24 вер, 2018 12:35 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.09.18

дядя Caша » П'ят 21 вер, 2018 12:14 0 62

дядя Caша П'ят 21 вер, 2018 12:14 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.09.18

дядя Caша » Чет 20 вер, 2018 12:47 0 82

дядя Caша Чет 20 вер, 2018 12:47