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та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 25.09.18 Итоги: Прогнозы 25.09.18 + Додати

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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 25 вер, 2018 13:11 Итоги: Прогнозы 25.09.18



В Danske Research обсуждают свои ожидания по решению FOMC в среду.

«Со всеми остальными мы ожидаем, что ФРС поднимет целевой диапазон на 25 б.п. до 2,00-2,25%. Мы не ожидаем, что ФРС будет посылать новые сигналы рынку.

Мы считаем, что наиболее важные части заявления останутся неизменными, и даже если предложение «денежно-кредитная политика является приемлемой» будет отменено или изменено, на наш взгляд, это не должно иметь большого значения, поскольку это будет просто отражать реальность. Что касается прогнозов, то ФРС, скорее всего, по-прежнему будет сигнализировать о еще одном повышении в декабре.



С учетом того, что ФРС по-прежнему стремится продолжить процесс перехода ставок на «нейтральные», пока рано полагать, что на валютном рынке будет оцениваться приостановка повышений ФРС. Это должно помочь паре евро-доллар снова вернуться в область $1,15.



Но, поскольку ЕЦБ настроен сигнализировать о первом повышении в то время, когда ФРС может указать на удержание, рост пары евро-доллар может реализоваться».



Оценка решений FOMC ФРС от Credit Agricole.



В Credit Agricole CIB Research обсуждают свои ожидания вокруг решения FOMC в среду. «Экономисты CACIB ожидают повышения ставок, сопровождаемые пересмотром прогнозов, сигнализирующим об одном дополнительном повышении ставки в 2019 году. Учитывая, что рынки оценивают два повышения ставок на 2019 год, пересмотр с повышением будет очень резким сюрпризом, который обеспечит рост доллару США по всем направлениям и потенциально вызовет приступ неприятия риска. Наш анализ показал, что иена и швейцарский франк могут оказаться наименее уязвимыми по этому сценарию. Вероятный ответ рынка на отсутствие изменений политики ФРС будет заключаться в том, чтобы получить прибыль от своих длинных позиций по доллару США».



Доллар США: как валюты G10 могут реагировать на изменение прогноза членов FOMC на этой неделе.



В Credit Agricole CIB Research комментируют ожидания по решению FOMC по денежной политике в сентябре: «Приближаясь к сентябрьскому заседанию ФРС, экономисты CACIB ожидают повышения ставки, сопровождаемого пересмотром с повышением прогноза членом FOMC, чтобы сигнализировать еще одно дополнительное повышение ставки в 2019 г.

Учитывая, что рынок закладывает в цены примерно два повышения процентной ставки на 2019 г., повышение прогноза членов FOMC будет существенным «жестким» сюрпризом, что может укрепить доллар США против остальных валют и потенциально вызвать приступ неприятия риска.

Наш анализ предполагал, что сырьевые валюты G10 должны быть наиболее уязвимы, при то том что «безопасные» валюты, JPY и CHF, наименее уязвимы по этому сценарию.

Тем не менее, мы считаем, что опасения в отношении потенциально слишком агрессивного ужесточения финансовых условий в США, в момент, когда опасения торговой войны сильны и развивающиеся рынки остаётся очень уязвимы, может в конце концов остановить ФРС. Вероятный ответ рынка на отсутствие изменений сообщения ФРС о перспективе изменения политики был бы фиксацией прибыли по растянутым длинным позициям по доллару США.»



Ставки на ужесточение ЕЦБ выросли на «внезапном» комментарии Драги.



Комментарий Марио Драги про инфляцию, двинувший рынки, заставил экономистов задаться вопросом, готовит ли он почву для повышения процентных ставок в конце следующего года.



Глава Евроцентробанка сказал, что ожидает «относительно резкое» ускорение базовой инфляции. Он редко когда-либо использовал подобное определение для обозначения ценового давления - и уж точно не в этом году.



Инвесторы немедленно приняли это к сведению, отправив евро на трехмесячный максимум, а индекс Stoxx 600 - на минимум сессии. Рынки заложили повышения ставки на 50 базисных пунктов в течение следующих 24 месяцев по сравнению с только одним ужесточением менее чем на 25 базисных пунктов ранее.

Тем не менее, статистика на этой неделе, как ожидается, покажет лишь незначительное улучшение инфляции. Драги не привел никаких новых данных в понедельник, сославшись вместо этого на существующие экономические прогнозы ЕЦБ и упомянув статистику по росту заработной платы месячной давности. ЕЦБ отказался прояснить слова своего начальника.



Однако учитывая, что цены на нефть на четырехлетнем максимуме и могут, как ожидают некоторые «нефтеоптимисты», вернуться к $100 за баррель, существует риск ускорения инфляции. Это может подогреть базовое ценовое давление, если усилит требования повысить зарплаты.



«Драги, возможно, считает, что рынок не уделяет достаточно внимания прогнозам по базовой инфляции по сравнению с потребительской», - сказал Флориан Хенсе, европейский экономист Berenberg в Лондоне. - По мере приближения конца количественного смягчения, которое ЕЦБ увязал с устойчивой корректировкой инфляции, мы должны ожидать, что ЕЦБ будет использовать более сильные слова, комментируя перспективы инфляции».



Прогнозы ЕЦБ предполагают, что потребительская инфляция составит в среднем 1,7 процента в год до 2020 года. Хотя это ниже цели ЕЦБ в чуть менее 2 процента, ожидается, что рост цен станет более укоренившимся. Базовая инфляция, исключающая такие волатильные статьи, как энергоносители и продовольствие, ускорится, как ожидается, до 1,8% в 2020 году.

Центробанк уже решил, что этого достаточно, чтобы гарантировать завершение программы покупки активов в конце этого года. Он ожидает, что ставки останутся на рекордно низких уровнях «как минимум до конца лета 2019 года».



Россия не нашла инвесторов в путинский «рывок».



Планы российских властей профинансировать масштабные инфраструктурные стройки за счет привлечения инвесторов пока разбиваются о суровую реальность.

Из-за угрозы санкций, превращающей Россию в токсичный и убыточный актив, Минфин и госструктуры вынуждены откладывать планы по займам, за счет которых намеревались оплатить анонсированный Путиным экономический «рывок».



До конца года РФ, скорее всего, уже не будет выходить на рынок внешнего долга, заявил в пятницу замминистра Сергей Сторчак. Закон о бюджете предполагал размещение еврооблигаций на $3 млрд. в добавок к бумагам на $4 млрд, которые были проданы в марте.

Из этой суммы, впрочем, Минфин получил лишь 800 млн долларов, а оставшиеся $3,2 млрд. ушли на рефинансирование старых долгов: инвесторы обменяли евробонды «Россия-30» на выпуски «Россия-29» и «Россия-47».



В проект бюджета на 2019 год заложены внешние займы на $4 млрд. Но в случае ужесточения санкций США с запретом на покупку новых долговых бумаг правительства РФ, Минфин может от них отказаться, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

«Даже если у нас будут дополнительное давление на внутреннее заимствование, даже если у нас будут здесь проблемы или инвесторы будут ожидать более высокой доходности, на внешние займы мы идти не будем», - сказал он, напомнив, что в 2019 году Минфин планирует в 1,5 раза увеличить привлечение долга в рублях.

В проект бюджета заложены займы на 1,75 трлн. рублей в следующем году, 1,84 трлн. - в 2020-м и 1,61 трлн. - в 2021-м.



Пока, впрочем, Минфин бессилен выполнить даже куда более скромный план: во II квартале из 450 млрд. рублей он смог занять лишь 197 млрд. В III квартале на фоне обвала рынка, взвинтившего доходности облигаций федерального займа до уровней выше 9% годовых, ведомство отменило половину всех запланированных аукционов.



Уже ясно, что квартальную программа снова выполнить не получится, указывает глава аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.



Не может занять на рынке и Внешэкономбанк, который, по задумке Кремля, должен был стать «кассой» нового раунда мегастроек. Фабрика проектного финансирования ВЭБа, за счет которой банк планировал привлекать инвесторов в самоокупаемые инфраструктурые проекты, откладывает выпуск облигаций на неопределенный срок, заявил зампред ВЭБа Николай Цехомский.

«Определяем не мы, а инвесторы, - объяснил он. - Долгосрочные инвестиционные проекты надо финансировать, к сожалению, не по сегодняшней конъюнктуре рынка». В августе евробонды ВЭБа обвалились, и банк потратил $200 млн. на выкуп бумаг у инвесторов.



Де-факто отрезан от международных рынков капитала «Газпром». Хотя монополия не является объектом санкций США или Евросоюза, проигранный газовый спор с Украиной в Стокгольмском арбитраже, заставил ее заморозить программу внешних займов, за счет которых планировалось оплачивать строительство трубопроводов - от «Силы Сибири» до «Северного потока – 2».



В июне «Газпром» планирован разместить евробонды в британских фунтах, но был вынужден отменить выпуск из-за угрозы ареста денег в рамках обеспечительных мер. На осень запланированы еще два размещения - в евро и японских иенах, но их может постичь та же судьба.



Другие госкорпорации не могут даже рефинансировать старый долг, следует из данных ЦБ: с апреля, когда США ужесточили санкции, отрезав от мирового рынка «Русал» и пригрозив запретом на инвестиции в российские гособлигации, банкам и компаниям пришлось вернуть внешним кредиторам $34 млрд. Сумма выплат стала рекордной с 2015 года.



Минфин анонсировал масштабную программу займов в рублях, но рынок уже давно привык относиться к этим цифрам «философски», отмечают аналитики Росбанка.



Главным кредитором правительства РФ в 2016-17 гг были зарубежные инвесторы, купившие облигаций на 1,2 трлн. рублей и обеспечив 70% средств, привлеченных в бюджет на рынке (1,7 трлн. рублей).

Теперь же река капитала развернулась вспять: с апреля нерезиденты вывели из ОФЗ 480 млрд. рублей, сократив свои вложения на 20%.

Этот тренд продолжится, предупреждает Росбанк: в долгосрочных выпусках (ОФЗ 26215, ОФЗ 26212 и ОФЗ 26218) доля зарубежных инвесторов по-прежнему превышает 60%.



Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2018г до 3,1% и на 2019г до 3% - МЭРТ.



Рост ВВП Украины в 2018 году ожидается на уровне 3,1% при инфляции (декабрь к декабрю) 9,5%, в следующем году он незначительно замедлится до 3,0% при инфляции 7,4%, такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в понедельник.

Согласно ему, в 2020-2021 гг. рост украинской экономики ускорится соответственно до 3,1% и 3,9%,

В апреле этого года эксперты ожидали увеличения ВВП Украины в этом году на 3,2% при инфляции 9,7%, в 2019 году - на 3,1% при инфляции 8%. Рост экономики в 2020 году оценивался ими в апреле на уровне 3,3%, а в 2021 году - 4%.

Опрошенные МЭРТ аналитики также ожидают снижения курса гривни к концу этого года до 29,6 UAH/USD, к концу следующего - до $30,6 UAH/USD.

По их оценкам, небольшая девальвация национальной валюты продолжится и в последующие два года: до $32 UAH/USD на конец 2020 года и $33,2 UAH/USD - на конец 2021 года.



Минимальные и максимальные оценки курса на следующий год составляют соответственно $29,4 UAH/USD и $34 UAH/USD, на 2020 год - $30,2 UAH/USD и $37 UAH/USD, а на 2021 год - $30,7 UAH/USD и $40 UAH/USD.



Как сообщалось со ссылкой на Госстат, рост экономики Украины в 2017 году ускорился до 2,5% с 2,3% годом ранее при увеличении инфляции до 13,7% с 12,4%.

Во II квартале 2018 года рост украинской экономики ускорился до 3,8% с 3,1% в I квартале.

Регулятор прогнозирует ускорение роста экономики страны в этом году до 3,4%. В то же время НБУ ожидает замедление роста в 2019 году до 2,5% с последующим ускорением до 2,9% в 2020 году.

Правительственный проект госбюджета-2019 построен на прогнозе роста ВВП на 3% при инфляции 7,4%.



Участники валютного межбанка 25 сентября не дождались «милости» от Казначейства, «придержавшего» компенсацию НДС. Этот орган украинской финансовой власти заменил регулятор, появившийся на межбанке и своим выкупом «лишней» валюты с платформы Matching «заморозил» коррекцию безналичного «американца» и даже обеспечил своей гривневой интервенцией незначительный отскок курса доллара. Не без толики юмора, заметим, что Институтская своими действиями привела к похожему результату, который ожидался и от Казначейства. При этом были пополнены резервы НБУ.



Мы не исключаем, что вторничные события на валютном межбанке стали следствием намеку финансовый властей страны в направлении экспортеров. Которым, по мнению НБУ, Минфина и Казначейства, не мешало бы поделиться частью своей валютной выручки, реализовав ее на межбанке.



Поддержал коррекцию безналичного доллара и наличный рынок, продемонстрировав пролонгацию начавшейся накануне коррекции из-за привычного в этом сегменте дефицита гривни.



Пока достоверно неизвестно насколько затянется компенсация НДС Казначейством и у кого первого иссякнет терпение: у экспортеров, пребывающих в долларе или у государственных финансовых властей.

Судя по всему, последние уповают на характерный для среды рост притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательнйо продаже на межбанке. Не исключено, что к этому росту оферов СКВ «созреет» и Казначейство, выбросив на рынок значительную порцию гривни, компенсируя НДС.



Пока наиболее вероятным видится сохранение режима «курсовых качелей», ставя курсовую динамику пары доллар-гривня в жесткую зависимость от гривневой ликвидности.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Ожидаем повышения ставки ФРС – Danske Research.В Danske Research обсуждают свои ожидания по решению FOMC в среду.«Со всеми остальными мы ожидаем, что ФРС поднимет целевой диапазон на 25 б.п. до 2,00-2,25%. Мы не ожидаем, что ФРС будет посылать новые сигналы рынку.Мы считаем, что наиболее важные части заявления останутся неизменными, и даже если предложение «денежно-кредитная политика является приемлемой» будет отменено или изменено, на наш взгляд, это не должно иметь большого значения, поскольку это будет просто отражать реальность. Что касается прогнозов, то ФРС, скорее всего, по-прежнему будет сигнализировать о еще одном повышении в декабре.С учетом того, что ФРС по-прежнему стремится продолжить процесс перехода ставок на «нейтральные», пока рано полагать, что на валютном рынке будет оцениваться приостановка повышений ФРС. Это должно помочь паре евро-доллар снова вернуться в область $1,15.Но, поскольку ЕЦБ настроен сигнализировать о первом повышении в то время, когда ФРС может указать на удержание, рост пары евро-доллар может реализоваться».Оценка решений FOMC ФРС от Credit Agricole.В Credit Agricole CIB Research обсуждают свои ожидания вокруг решения FOMC в среду. «Экономисты CACIB ожидают повышения ставок, сопровождаемые пересмотром прогнозов, сигнализирующим об одном дополнительном повышении ставки в 2019 году. Учитывая, что рынки оценивают два повышения ставок на 2019 год, пересмотр с повышением будет очень резким сюрпризом, который обеспечит рост доллару США по всем направлениям и потенциально вызовет приступ неприятия риска. Наш анализ показал, что иена и швейцарский франк могут оказаться наименее уязвимыми по этому сценарию. Вероятный ответ рынка на отсутствие изменений политики ФРС будет заключаться в том, чтобы получить прибыль от своих длинных позиций по доллару США».Доллар США: как валюты G10 могут реагировать на изменение прогноза членов FOMC на этой неделе.В Credit Agricole CIB Research комментируют ожидания по решению FOMC по денежной политике в сентябре: «Приближаясь к сентябрьскому заседанию ФРС, экономисты CACIB ожидают повышения ставки, сопровождаемого пересмотром с повышением прогноза членом FOMC, чтобы сигнализировать еще одно дополнительное повышение ставки в 2019 г.Учитывая, что рынок закладывает в цены примерно два повышения процентной ставки на 2019 г., повышение прогноза членов FOMC будет существенным «жестким» сюрпризом, что может укрепить доллар США против остальных валют и потенциально вызвать приступ неприятия риска.Наш анализ предполагал, что сырьевые валюты G10 должны быть наиболее уязвимы, при то том что «безопасные» валюты, JPY и CHF, наименее уязвимы по этому сценарию.Тем не менее, мы считаем, что опасения в отношении потенциально слишком агрессивного ужесточения финансовых условий в США, в момент, когда опасения торговой войны сильны и развивающиеся рынки остаётся очень уязвимы, может в конце концов остановить ФРС. Вероятный ответ рынка на отсутствие изменений сообщения ФРС о перспективе изменения политики был бы фиксацией прибыли по растянутым длинным позициям по доллару США.»Ставки на ужесточение ЕЦБ выросли на «внезапном» комментарии Драги.Комментарий Марио Драги про инфляцию, двинувший рынки, заставил экономистов задаться вопросом, готовит ли он почву для повышения процентных ставок в конце следующего года.Глава Евроцентробанка сказал, что ожидает «относительно резкое» ускорение базовой инфляции. Он редко когда-либо использовал подобное определение для обозначения ценового давления - и уж точно не в этом году.Инвесторы немедленно приняли это к сведению, отправив евро на трехмесячный максимум, а индекс Stoxx 600 - на минимум сессии. Рынки заложили повышения ставки на 50 базисных пунктов в течение следующих 24 месяцев по сравнению с только одним ужесточением менее чем на 25 базисных пунктов ранее.Тем не менее, статистика на этой неделе, как ожидается, покажет лишь незначительное улучшение инфляции. Драги не привел никаких новых данных в понедельник, сославшись вместо этого на существующие экономические прогнозы ЕЦБ и упомянув статистику по росту заработной платы месячной давности. ЕЦБ отказался прояснить слова своего начальника.Однако учитывая, что цены на нефть на четырехлетнем максимуме и могут, как ожидают некоторые «нефтеоптимисты», вернуться к $100 за баррель, существует риск ускорения инфляции. Это может подогреть базовое ценовое давление, если усилит требования повысить зарплаты.«Драги, возможно, считает, что рынок не уделяет достаточно внимания прогнозам по базовой инфляции по сравнению с потребительской», - сказал Флориан Хенсе, европейский экономист Berenberg в Лондоне. - По мере приближения конца количественного смягчения, которое ЕЦБ увязал с устойчивой корректировкой инфляции, мы должны ожидать, что ЕЦБ будет использовать более сильные слова, комментируя перспективы инфляции».Прогнозы ЕЦБ предполагают, что потребительская инфляция составит в среднем 1,7 процента в год до 2020 года. Хотя это ниже цели ЕЦБ в чуть менее 2 процента, ожидается, что рост цен станет более укоренившимся. Базовая инфляция, исключающая такие волатильные статьи, как энергоносители и продовольствие, ускорится, как ожидается, до 1,8% в 2020 году.Центробанк уже решил, что этого достаточно, чтобы гарантировать завершение программы покупки активов в конце этого года. Он ожидает, что ставки останутся на рекордно низких уровнях «как минимум до конца лета 2019 года».Россия не нашла инвесторов в путинский «рывок».Планы российских властей профинансировать масштабные инфраструктурные стройки за счет привлечения инвесторов пока разбиваются о суровую реальность.Из-за угрозы санкций, превращающей Россию в токсичный и убыточный актив, Минфин и госструктуры вынуждены откладывать планы по займам, за счет которых намеревались оплатить анонсированный Путиным экономический «рывок».До конца года РФ, скорее всего, уже не будет выходить на рынок внешнего долга, заявил в пятницу замминистра Сергей Сторчак. Закон о бюджете предполагал размещение еврооблигаций на $3 млрд. в добавок к бумагам на $4 млрд, которые были проданы в марте.Из этой суммы, впрочем, Минфин получил лишь 800 млн долларов, а оставшиеся $3,2 млрд. ушли на рефинансирование старых долгов: инвесторы обменяли евробонды «Россия-30» на выпуски «Россия-29» и «Россия-47».В проект бюджета на 2019 год заложены внешние займы на $4 млрд. Но в случае ужесточения санкций США с запретом на покупку новых долговых бумаг правительства РФ, Минфин может от них отказаться, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.«Даже если у нас будут дополнительное давление на внутреннее заимствование, даже если у нас будут здесь проблемы или инвесторы будут ожидать более высокой доходности, на внешние займы мы идти не будем», - сказал он, напомнив, что в 2019 году Минфин планирует в 1,5 раза увеличить привлечение долга в рублях.В проект бюджета заложены займы на 1,75 трлн. рублей в следующем году, 1,84 трлн. - в 2020-м и 1,61 трлн. - в 2021-м.Пока, впрочем, Минфин бессилен выполнить даже куда более скромный план: во II квартале из 450 млрд. рублей он смог занять лишь 197 млрд. В III квартале на фоне обвала рынка, взвинтившего доходности облигаций федерального займа до уровней выше 9% годовых, ведомство отменило половину всех запланированных аукционов.Уже ясно, что квартальную программа снова выполнить не получится, указывает глава аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.Не может занять на рынке и Внешэкономбанк, который, по задумке Кремля, должен был стать «кассой» нового раунда мегастроек. Фабрика проектного финансирования ВЭБа, за счет которой банк планировал привлекать инвесторов в самоокупаемые инфраструктурые проекты, откладывает выпуск облигаций на неопределенный срок, заявил зампред ВЭБа Николай Цехомский.«Определяем не мы, а инвесторы, - объяснил он. - Долгосрочные инвестиционные проекты надо финансировать, к сожалению, не по сегодняшней конъюнктуре рынка». В августе евробонды ВЭБа обвалились, и банк потратил $200 млн. на выкуп бумаг у инвесторов.Де-факто отрезан от международных рынков капитала «Газпром». Хотя монополия не является объектом санкций США или Евросоюза, проигранный газовый спор с Украиной в Стокгольмском арбитраже, заставил ее заморозить программу внешних займов, за счет которых планировалось оплачивать строительство трубопроводов - от «Силы Сибири» до «Северного потока – 2».В июне «Газпром» планирован разместить евробонды в британских фунтах, но был вынужден отменить выпуск из-за угрозы ареста денег в рамках обеспечительных мер. На осень запланированы еще два размещения - в евро и японских иенах, но их может постичь та же судьба.Другие госкорпорации не могут даже рефинансировать старый долг, следует из данных ЦБ: с апреля, когда США ужесточили санкции, отрезав от мирового рынка «Русал» и пригрозив запретом на инвестиции в российские гособлигации, банкам и компаниям пришлось вернуть внешним кредиторам $34 млрд. Сумма выплат стала рекордной с 2015 года.Минфин анонсировал масштабную программу займов в рублях, но рынок уже давно привык относиться к этим цифрам «философски», отмечают аналитики Росбанка.Главным кредитором правительства РФ в 2016-17 гг были зарубежные инвесторы, купившие облигаций на 1,2 трлн. рублей и обеспечив 70% средств, привлеченных в бюджет на рынке (1,7 трлн. рублей).Теперь же река капитала развернулась вспять: с апреля нерезиденты вывели из ОФЗ 480 млрд. рублей, сократив свои вложения на 20%.Этот тренд продолжится, предупреждает Росбанк: в долгосрочных выпусках (ОФЗ 26215, ОФЗ 26212 и ОФЗ 26218) доля зарубежных инвесторов по-прежнему превышает 60%.Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2018г до 3,1% и на 2019г до 3% - МЭРТ.Рост ВВП Украины в 2018 году ожидается на уровне 3,1% при инфляции (декабрь к декабрю) 9,5%, в следующем году он незначительно замедлится до 3,0% при инфляции 7,4%, такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в понедельник.Согласно ему, в 2020-2021 гг. рост украинской экономики ускорится соответственно до 3,1% и 3,9%,В апреле этого года эксперты ожидали увеличения ВВП Украины в этом году на 3,2% при инфляции 9,7%, в 2019 году - на 3,1% при инфляции 8%. Рост экономики в 2020 году оценивался ими в апреле на уровне 3,3%, а в 2021 году - 4%.Опрошенные МЭРТ аналитики также ожидают снижения курса гривни к концу этого года до 29,6 UAH/USD, к концу следующего - до $30,6 UAH/USD.По их оценкам, небольшая девальвация национальной валюты продолжится и в последующие два года: до $32 UAH/USD на конец 2020 года и $33,2 UAH/USD - на конец 2021 года.Минимальные и максимальные оценки курса на следующий год составляют соответственно $29,4 UAH/USD и $34 UAH/USD, на 2020 год - $30,2 UAH/USD и $37 UAH/USD, а на 2021 год - $30,7 UAH/USD и $40 UAH/USD.Как сообщалось со ссылкой на Госстат, рост экономики Украины в 2017 году ускорился до 2,5% с 2,3% годом ранее при увеличении инфляции до 13,7% с 12,4%.Во II квартале 2018 года рост украинской экономики ускорился до 3,8% с 3,1% в I квартале.Регулятор прогнозирует ускорение роста экономики страны в этом году до 3,4%. В то же время НБУ ожидает замедление роста в 2019 году до 2,5% с последующим ускорением до 2,9% в 2020 году.Правительственный проект госбюджета-2019 построен на прогнозе роста ВВП на 3% при инфляции 7,4%.Участники валютного межбанка 25 сентября не дождались «милости» от Казначейства, «придержавшего» компенсацию НДС. Этот орган украинской финансовой власти заменил регулятор, появившийся на межбанке и своим выкупом «лишней» валюты с платформы Matching «заморозил» коррекцию безналичного «американца» и даже обеспечил своей гривневой интервенцией незначительный отскок курса доллара. Не без толики юмора, заметим, что Институтская своими действиями привела к похожему результату, который ожидался и от Казначейства. При этом были пополнены резервы НБУ.Мы не исключаем, что вторничные события на валютном межбанке стали следствием намеку финансовый властей страны в направлении экспортеров. Которым, по мнению НБУ, Минфина и Казначейства, не мешало бы поделиться частью своей валютной выручки, реализовав ее на межбанке.Поддержал коррекцию безналичного доллара и наличный рынок, продемонстрировав пролонгацию начавшейся накануне коррекции из-за привычного в этом сегменте дефицита гривни.Пока достоверно неизвестно насколько затянется компенсация НДС Казначейством и у кого первого иссякнет терпение: у экспортеров, пребывающих в долларе или у государственных финансовых властей.Судя по всему, последние уповают на характерный для среды рост притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательнйо продаже на межбанке. Не исключено, что к этому росту оферов СКВ «созреет» и Казначейство, выбросив на рынок значительную порцию гривни, компенсируя НДС.Пока наиболее вероятным видится сохранение режима «курсовых качелей», ставя курсовую динамику пары доллар-гривня в жесткую зависимость от гривневой ликвидности.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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