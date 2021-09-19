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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 06:49

Re: Лаунж Кей

  BìnhAutoDat написав:Я бы созванивался с поддержкой и уточнял конкретно.

Да мне по сути не нужно. Планов пользоваться картами Альфа банка для прохода в бизнес-залы пока нет, я другими картами пользуюсь. Просто стало интересно с этими 12 часами, потому как опыт по другим картам был другой.
ingtrans
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Повідомлень: 3058
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:30

Re: Лаунж Кей

А через что вы общаетесь с Консьержем виза елси не секрет :-)
Мена этот Лаунж Ки достал, ни новые карты не хочет регать, ни подвязывать в старый аккаунт перевыпущенные Сигнече не хочет.
Буду пробовать через неделю прозодить просто по физической карте в Киеве и в Дохе)
Shummi
 
Повідомлень: 429
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:35

Re: Лаунж Кей

  Shummi написав:А через что вы общаетесь с Консьержем виза елси не секрет

Через telegram - https://t.me/VisaUkraineBot.
  Shummi написав:Буду пробовать через неделю прозодить просто по физической карте в Киеве и в Дохе)

На приложении свет клином не сошелся, просто с ним удобнее (QR-код, информация о залах...)
ingtrans
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Повідомлень: 3058
З нами з: 31.07.19
Подякував: 82 раз.
Подякували: 430 раз.
 
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  #<1 ... 44454647
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