Да мне по сути не нужно. Планов пользоваться картами Альфа банка для прохода в бизнес-залы пока нет, я другими картами пользуюсь. Просто стало интересно с этими 12 часами, потому как опыт по другим картам был другой.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 20 вер, 2021 06:49
Re: Лаунж Кей
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:30
Re: Лаунж Кей
А через что вы общаетесь с Консьержем виза елси не секрет
Мена этот Лаунж Ки достал, ни новые карты не хочет регать, ни подвязывать в старый аккаунт перевыпущенные Сигнече не хочет.
Буду пробовать через неделю прозодить просто по физической карте в Киеве и в Дохе)
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:35
Re: Лаунж Кей
Через telegram -
На приложении свет клином не сошелся, просто с ним удобнее (QR-код, информация о залах...)
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