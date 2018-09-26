Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 26.09.18 Итоги: Прогнозы 26.09.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 26 вер, 2018 12:34 Итоги: Прогнозы 26.09.18



Barclays повысил прогнозы по доллару «по всем направлениям», поскольку остальная часть мира догоняет экономику США в развитии медленнее, чем ожидалось ранее, сообщили стратеги английского банка, включая Мэрвина Барта, руководителя отдела исследований макроэкономики, FX и EM, в записке клиентам.



Стабильному прогнозу роста экономики и процентных ставок в США противопоставлены умеренные прогнозы для остального мира, потому что, «как представляется, мы увидим менее автономный рост в других странах и меньший относительно американского объем фискального стимулирования, чем ожидали ранее». Снижение курса доллара - продолжение тренда, начавшегося в 2017 - отодвинуто к концу горизонта прогнозов, так как остальной мир догонит США еще не скоро.



Ожидается, что к концу 2018 года курс евро к доллару упадет к $1,15, так как рынки уравновесят растущую доходность доллара США с его переоценкой.



Пара доллар-иена, как прогнозируется, в следующем году будет ощущаться понижательное давление от возможного снижения курса доллара США, нормализации политики Банка Японии в отношении бюджета и диверсификации вложений в пользу иены с учетом риска нахождения в долларовых активах.



Прогноз Wells Fargo: Вероятно, американский доллар ждет новый период снижения.



Американскую валюту, возможно, ждет новый период хандры, уже наблюдавшейся в начале этого года, говорит Wells Fargo Investment Institute.



Хотя с середины апреля доллар получал поддержку от опережающей динамики экономики США и повышения ставки Федеральной резервной системы, он может начать пробуксовывать в 2019 году на фоне политических рисков и напряженности в торговле, написал в обзоре в понедельник стратег Wells Fargo Investment Institute по глобальным рынкам инструментов с фиксированной доходностью Питер Уилсон. «Укрепление доллара, связанное с расхождениями в макроэкономической ситуации и денежно-кредитной политике США и других стран, практически исчерпало себя, - пишет он. - Учитывая, что конфронтация в сфере торговли и пошлин сохраняется, усиливается вероятность перерастания торговых войн в валютные войны».



Индекс доллара вырос примерно на 1,6% в этом году, несмотря на прогнозы о том, что американская валюта продолжит снижение прошлого года.



Из-за такого укрепления Wells Fargo ранее в этом месяце понизил прогнозы по евро на конец года до $1,12-1,20 с ожидавшихся прежде $1,18-1,26, а на горизонте одного года - до $1,16-1,24 с $1,20-1,28. Сейчас евро торгуется около $1,1770.



В дальнейшем риски для доллара могут повыситься из-за промежуточных выборов в США и сохранения торговых трений, отметил Уилсон. Ослабление доллара существенно снизит давление на активы развивающихся рынков, говорит он.



США: ФРС будет неуклонно повышать ставки раз в квартал.



Федеральная резервная система повысит процентную ставку на этой неделе и продолжит поднимать ее на 25 базисных пунктов ежеквартально до июня 2019 года включительно, ожидают опрошенные экономисты.

Это более равномерные темпы ужесточения, чем респонденты ожидали в июне: тогда они прогнозировали, что Комитет ФРС по открытым рынкам (FOMC) пропустит повышение на заседании в декабре. Теперь экономисты считают, что регулятор возьмет паузу не раньше сентября следующего года.



Участники опроса, проводившегося 18-20 сентября, ожидают, что верхняя граница целевого диапазона ставки федерального финансирования достигнет 3 процентов в июне 2019 года и будет оставаться на этом уровне до четвертого квартала, когда прогнозируется третье в следующем году повышение. Оценки немного повысились по сравнению с предыдущим опросом трехмесячной давности, когда медианный прогноз на июнь 2019 года составлял 2,75%. Сейчас целевой диапазон ставки ФРС составляет 1,75-2%.



«Большинство членов FOMC вполне ясно изложили свою стратегию, которая заключается в том, что необходимо довести ставку до нейтральной и, вероятно, чем скорее, тем лучше», - говорит главный экономист Amherst Pierpont Securities LLC Стивен Стэнли. Нейтральным уровнем считается такой, при котором монетарная политика не разгоняет экономический рост и не тормозит его. Опрошенные экономисты оценили его примерно в 3%.

Между тем ожидания респондентов относительно траектории ставки ФРС сдвинулись лишь до определенной степени. Ни один экономист не ждет ставку федерального финансирования выше 3% в июне следующего года. Затем они прогнозируют всего лишь одно повышение, ожидая, что ставка достигнет пика нынешнего цикла ужесточения на уровне 3,25% в IV квартале 2019 года.



Хедж-фонды и крупные спекулянты наращивают короткие позиции по евро.



Хедж-фонды и другие крупные спекулянты наращивают короткие позиции по евро, свидетельствуют последние данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Чистая короткая позиция этих инвесторов, достигавшая 19-месячного максимума в августе, снижалась три недели подряд, но теперь вернулась к росту. В понедельник евро касался трехмесячного пика на спотовом рынке.

Тем временем индикатор Citi, который отражает расклад позиций, сопоставляя доходность инвестирующих в валюты фондов с ежедневной динамикой курса самой активно торгуемой в мире валютной пары, шлет сигнал о том, что инвесторы сохраняют значительные «шорты» по евро и длинные позиции по доллару.

Этот индекс с конца марта находится в области отрицательных значений, что может говорить о том, что валютные фонды преимущественно занимали короткие позиции по евро.

Наблюдаемое последние несколько недель расхождение этого индикатора со спотовым курсом может свидетельствовать о том, что фонды крепко держатся за короткие позиции. «Медведи» выглядят все более храбрыми -- или, возможно, не учитывают реалий.



Запасы валюты в российских банках упали до исторического минимума.



Дефицит валюты в российской банковской системе продолжает обостряться на фоне оттока капитала и вывода средств как корпорациями, так и населением.



К сентябрю запасы свободной валюты у российских банков упали до исторического минимума. Объем краткосрочных высоколиквидных валютных активов, которые использованы для покрытия обязательств перед клиентами, сжались до 85 млрд долларов, подсчитали аналитики ITI Capital.



Речь идет о наличной валюте, либо активах, которые могут быть быстро конвертированы в наличные средства при необходимости.



Это 14 млрд долларов кассовой наличности, $16,3 млрд. в виде средств на зарубежных корсчетах, $10 млрд., привлеченных в виде краткосрочных кредитов за рубежом, и еще $45 млрд. в еврооблигациях с короткой дюрацией и сроком обращение до 12 месяцев.



С апреля «валютная подушка» банковской системы сжалась на $10 млрд., а оставшиеся средства едва покрывают все вклады населения ($87 млрд.).

Сами вклады, тем временем, стремительно утекают: с апреля физлица забрали со счетов $5 млрд. Еще $13 млрд. вывели юридические лица.



Главной жертвой валютного бегства стал Сбербанк, потерявший $3,5 млрд. Из них $2,3 млрд. вернуть корпорациям, а остаток забрало население.



«Отток мог быть связан с опасениями, что американские власти введут для российских госбанков ограничения на операции в долларах США», - говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.



Валюту выводят нерезиденты, бегущие с рынка российского госдолга: за апрель-август они продали облигаций федерального займа на $6 млрд., а в сентябре - еще на $1 млрд., оценивает Луцко.



Еще $27 млрд. утекло на погашение внешнего долга.



Наконец, в начале сентября Є7,4 млрд. вывел из России банк ВТБ: деньги ушли в виде кредита катарскому фонду QIA на покупку госпакета «Роснефти», от которого отказался китайский инвестор в лице конгломерата CEFC. «Это означает еще больший дефицит валюты до конца сентября», - предупреждает Луцко.



Объем доступных банкам средств «позволяет покрыть обязательства перед физлицами в валюте на 97%, если не будет паники и клиенты не будут массово выводить валюту из банковской системы», добавляет он: в этом случае придется подключиться Центробанку, вспомнив рецепты кризисного 2014 года.



Тогда ЦБ проводил операции валютного репо, кредитуя банки долларами из своих резервов. На пике объем операций достиг $33 млрд.



ЦБ также активно предоставлял банкам валютную ликвидность в рамках операций валютного свопа. Лимит таких операций был довольно высоким - до $10 млрд.. Кроме того, для участников рынка впервые были проведены валютные аукционы Минфина, лимит по которым на тот момент составлял до $3 млрд.



«Сейчас объем валютных средств на клиентских счетах во всех сегментах сократился до четырехлетнего минимума. Это означает, что значительная часть средств уже выведена», - говорит Луцко: в базовом сценарии санкций - без запрета на долларовые операции для госбанков - дефицит валюты пойдет на спад к концу года.



Минфин РФ снова провалил план наполнения бюджета за счет долгов.



Минфин России в четвертый раз подряд отменил аукцион государственных облигаций.

Несмотря на ожидания экспертов, прогнозировавших, что ведомство вернется на рынок после 3-недельной паузы, запланированное на среду размещение снова не состоится.

Решение принято «в целях содействия дальнейшей стабилизации ситуации на рынке», объявил во вторник Минфин: с начала апреля долговые бумаги правительства РФ обесценились в среднем на 9%, а в моменте обвал достигал 15%.



По итогам сентября Минфин РФ не смог занять на рынке ни рубля. План по займам на III квартал снова был провален: за три месяца от продажи ОФЗ бюджет выручил 201 млрд. рублей вместо 450 млрд. Во II квартале результат был похожим: 197 млрд рублей из 450.



Чтобы выполнить годовую программу займов, в IV квартале Минфину нужно выбросить на рынок ОФЗ на 700 млрд. рублей, указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.



Но этого не произойдет: уже очевидно, что годовой план невыполним, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.



«Минфин РФ осторожничает, его текущая политика - не навредить», - рассуждает портфельный менеджер УК «Райффайзен Капитал» Константин Артемов. Хотя рынок отскочил от минимумов с начала 2016 года, а индекс цен ОФЗ за 2 недели прибавил 3,9 пункта, покупки исходят лишь от российских банков, получивших 400 млрд. рублей непосредственно от ЦБ.



Нерезиденты тем временем продолжают продавать, указывает главный инвестстратег ITI Capital Искандер Луцко: сбросив бумаги на $6 млрд. за апрель-август, в сентябре они вывели еще около $1 млрд.



Доля зарубежных инвесторов упала примерно до 25% - минимума с августа 2016 года, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.



«Американские законодатели и без введения санкций добились, чего хотели», - делает вывод Тремасов: достаточно было лишь опубликовать законопроект о санкциях на госдолг и госбанки, чтобы привлечение денег на рынке ОФЗ стало проблематичным для Минфина, а стоимость потенциальных заимствований заметно выросла.

Если в начале года он мог занимать на 10 лет под 7% годовых, то в начале сентября ставки превысили 9%, прежде чем опуститься до 8,6% к концу месяца.

Хотя закон о санкциях, внесенный в конгресс, не требует продавать ОФЗ, а лишь запрещает покупку новых бумаг, в конечном итоге решение будут принимать сами инвесторы: процедуры compliance ряда банков и фондов с большой вероятностью заставить их полностью уйти с рынка, отмечает Райффайзенбанк.



Под вопросом остается и масштабная программа привлечения долга на 2019-21 гг, которой Минфин планировал финансировать инфраструктурные стройки: закон о бюджете предполагает рост займов в 1,5 раза - до 1,7 трлн. рублей. Рынок давно привык относиться к этим цифрам философски, отмечает аналитик Росбанка Юрий Тулинов.



С точки зрения бюджета никакой трагедии нет, указывает Тремасов: остатки на счетах позволяют протянуть без привлечения долга год и более, а девальвация рубля при дорожающей нефти сделала казну профицитной впервые с 2011 года.



«Проблемы исполнения бюджета в следующем году будут связаны не с нехваткой средств, а с низким качеством проработки нацпроектов, под которые и требуются дополнительные финансовые ресурсы, - предупреждает Тремасов. - Иными словами, денег много (а после повышения НДС будет еще больше), а идей мало. С точки зрения здравого смысла невозможно родить десятки высокоэффективных проектов за столь короткие сроки».



Как и предполагалось, на сессии валютного межбанка 26-го доминировали покупатели. С одной стороны преобладание спроса было сформировано заметным ростом гривневой ликвидности стараниями компенсировавшего на несколько миллиардов нацвалюты НДС Казначейства, с другой, желанием затарившимися во время недавнего отката «американца» валютой банками-спекулянтами «немножко заработать» на баксодефиците. Последний был сформирован вполне прогнозированными «придержками» СКВ экспортерами, которые ограничились «обязательными» продажами внешнеторговой выручки. Щедрость Казначейства исключила «необязательные» продажи СКВ ради гривни на текущие расходы.



Не без участия «быков» валютного межбанка немного вверх приподнялся и наличный рынок. Хотя, справедливости ради, стоит отметить очередную дивергенцию в антураже «налички» и «безнала». Второй получил гривневую подпитку, предоставив возможность безналичному «американцу» прибавить в цене, а наличный рынок по-прежнему сидел на голодном пайке, пытаясь следовать вверх за безналичным «родственников» на «голом энтузиазме». Наличный «американец» рос в среду очень незначительно и крайне «неохотно». Дилеры наличного рынка небезосновательно опасались коллапса ликвидности, причем первые «звоночки» затухания торговой активности прозвучали в соседнем Запорожье, где доллар с утра прибавил всего лишь по 5,0 коп. в обеих позициях.



Таким образом, в очередной раз приходится констатировать определяющую значимость состояния гривневой ликвидности для формирования курса и, собственно, самого тренда, рынка доллара… Иначе говоря, оставив на обочине остальные, прежде значимые драйвера рынка пары доллар-гривня, сейчас практически все зависит от наличия или отсутствия в должном объеме гривневого инструмента. Будь то компенсация НДС, погашение Минфином ОВГЗ или гривневые дивиденды «варягов». Сюжет сессии среды это продемонстрировал, подтвердил более высокую значимость гривневой ликвидности чем объемы притока экспортной выручки из-за рубежа. Хотя, как известно, продавцы СКВ не могут не приветствовать рост цен доллара.



Мы ждем сохранение до завершения текущей недели присутствия на валютном межбанке «зеленых быков». Казначейство может еще порадовать рынок компенсацией НДС, а затем в игру включатся импортеры, которым не удалось скупиться во время недавней курсовой просадки доллара.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Barclays повысил прогнозы по доллару «по всем направлениям».Barclays повысил прогнозы по доллару «по всем направлениям», поскольку остальная часть мира догоняет экономику США в развитии медленнее, чем ожидалось ранее, сообщили стратеги английского банка, включая Мэрвина Барта, руководителя отдела исследований макроэкономики, FX и EM, в записке клиентам.Стабильному прогнозу роста экономики и процентных ставок в США противопоставлены умеренные прогнозы для остального мира, потому что, «как представляется, мы увидим менее автономный рост в других странах и меньший относительно американского объем фискального стимулирования, чем ожидали ранее». Снижение курса доллара - продолжение тренда, начавшегося в 2017 - отодвинуто к концу горизонта прогнозов, так как остальной мир догонит США еще не скоро.Ожидается, что к концу 2018 года курс евро к доллару упадет к $1,15, так как рынки уравновесят растущую доходность доллара США с его переоценкой.Пара доллар-иена, как прогнозируется, в следующем году будет ощущаться понижательное давление от возможного снижения курса доллара США, нормализации политики Банка Японии в отношении бюджета и диверсификации вложений в пользу иены с учетом риска нахождения в долларовых активах.Прогноз Wells Fargo: Вероятно, американский доллар ждет новый период снижения.Американскую валюту, возможно, ждет новый период хандры, уже наблюдавшейся в начале этого года, говорит Wells Fargo Investment Institute.Хотя с середины апреля доллар получал поддержку от опережающей динамики экономики США и повышения ставки Федеральной резервной системы, он может начать пробуксовывать в 2019 году на фоне политических рисков и напряженности в торговле, написал в обзоре в понедельник стратег Wells Fargo Investment Institute по глобальным рынкам инструментов с фиксированной доходностью Питер Уилсон. «Укрепление доллара, связанное с расхождениями в макроэкономической ситуации и денежно-кредитной политике США и других стран, практически исчерпало себя, - пишет он. - Учитывая, что конфронтация в сфере торговли и пошлин сохраняется, усиливается вероятность перерастания торговых войн в валютные войны».Индекс доллара вырос примерно на 1,6% в этом году, несмотря на прогнозы о том, что американская валюта продолжит снижение прошлого года.Из-за такого укрепления Wells Fargo ранее в этом месяце понизил прогнозы по евро на конец года до $1,12-1,20 с ожидавшихся прежде $1,18-1,26, а на горизонте одного года - до $1,16-1,24 с $1,20-1,28. Сейчас евро торгуется около $1,1770.В дальнейшем риски для доллара могут повыситься из-за промежуточных выборов в США и сохранения торговых трений, отметил Уилсон. Ослабление доллара существенно снизит давление на активы развивающихся рынков, говорит он.США: ФРС будет неуклонно повышать ставки раз в квартал.Федеральная резервная система повысит процентную ставку на этой неделе и продолжит поднимать ее на 25 базисных пунктов ежеквартально до июня 2019 года включительно, ожидают опрошенные экономисты.Это более равномерные темпы ужесточения, чем респонденты ожидали в июне: тогда они прогнозировали, что Комитет ФРС по открытым рынкам (FOMC) пропустит повышение на заседании в декабре. Теперь экономисты считают, что регулятор возьмет паузу не раньше сентября следующего года.Участники опроса, проводившегося 18-20 сентября, ожидают, что верхняя граница целевого диапазона ставки федерального финансирования достигнет 3 процентов в июне 2019 года и будет оставаться на этом уровне до четвертого квартала, когда прогнозируется третье в следующем году повышение. Оценки немного повысились по сравнению с предыдущим опросом трехмесячной давности, когда медианный прогноз на июнь 2019 года составлял 2,75%. Сейчас целевой диапазон ставки ФРС составляет 1,75-2%.«Большинство членов FOMC вполне ясно изложили свою стратегию, которая заключается в том, что необходимо довести ставку до нейтральной и, вероятно, чем скорее, тем лучше», - говорит главный экономист Amherst Pierpont Securities LLC Стивен Стэнли. Нейтральным уровнем считается такой, при котором монетарная политика не разгоняет экономический рост и не тормозит его. Опрошенные экономисты оценили его примерно в 3%.Между тем ожидания респондентов относительно траектории ставки ФРС сдвинулись лишь до определенной степени. Ни один экономист не ждет ставку федерального финансирования выше 3% в июне следующего года. Затем они прогнозируют всего лишь одно повышение, ожидая, что ставка достигнет пика нынешнего цикла ужесточения на уровне 3,25% в IV квартале 2019 года.Хедж-фонды и крупные спекулянты наращивают короткие позиции по евро.Хедж-фонды и другие крупные спекулянты наращивают короткие позиции по евро, свидетельствуют последние данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Чистая короткая позиция этих инвесторов, достигавшая 19-месячного максимума в августе, снижалась три недели подряд, но теперь вернулась к росту. В понедельник евро касался трехмесячного пика на спотовом рынке.Тем временем индикатор Citi, который отражает расклад позиций, сопоставляя доходность инвестирующих в валюты фондов с ежедневной динамикой курса самой активно торгуемой в мире валютной пары, шлет сигнал о том, что инвесторы сохраняют значительные «шорты» по евро и длинные позиции по доллару.Этот индекс с конца марта находится в области отрицательных значений, что может говорить о том, что валютные фонды преимущественно занимали короткие позиции по евро.Наблюдаемое последние несколько недель расхождение этого индикатора со спотовым курсом может свидетельствовать о том, что фонды крепко держатся за короткие позиции. «Медведи» выглядят все более храбрыми -- или, возможно, не учитывают реалий.Запасы валюты в российских банках упали до исторического минимума.Дефицит валюты в российской банковской системе продолжает обостряться на фоне оттока капитала и вывода средств как корпорациями, так и населением.К сентябрю запасы свободной валюты у российских банков упали до исторического минимума. Объем краткосрочных высоколиквидных валютных активов, которые использованы для покрытия обязательств перед клиентами, сжались до 85 млрд долларов, подсчитали аналитики ITI Capital.Речь идет о наличной валюте, либо активах, которые могут быть быстро конвертированы в наличные средства при необходимости.Это 14 млрд долларов кассовой наличности, $16,3 млрд. в виде средств на зарубежных корсчетах, $10 млрд., привлеченных в виде краткосрочных кредитов за рубежом, и еще $45 млрд. в еврооблигациях с короткой дюрацией и сроком обращение до 12 месяцев.С апреля «валютная подушка» банковской системы сжалась на $10 млрд., а оставшиеся средства едва покрывают все вклады населения ($87 млрд.).Сами вклады, тем временем, стремительно утекают: с апреля физлица забрали со счетов $5 млрд. Еще $13 млрд. вывели юридические лица.Главной жертвой валютного бегства стал Сбербанк, потерявший $3,5 млрд. Из них $2,3 млрд. вернуть корпорациям, а остаток забрало население.«Отток мог быть связан с опасениями, что американские власти введут для российских госбанков ограничения на операции в долларах США», - говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.Валюту выводят нерезиденты, бегущие с рынка российского госдолга: за апрель-август они продали облигаций федерального займа на $6 млрд., а в сентябре - еще на $1 млрд., оценивает Луцко.Еще $27 млрд. утекло на погашение внешнего долга.Наконец, в начале сентября Є7,4 млрд. вывел из России банк ВТБ: деньги ушли в виде кредита катарскому фонду QIA на покупку госпакета «Роснефти», от которого отказался китайский инвестор в лице конгломерата CEFC. «Это означает еще больший дефицит валюты до конца сентября», - предупреждает Луцко.Объем доступных банкам средств «позволяет покрыть обязательства перед физлицами в валюте на 97%, если не будет паники и клиенты не будут массово выводить валюту из банковской системы», добавляет он: в этом случае придется подключиться Центробанку, вспомнив рецепты кризисного 2014 года.Тогда ЦБ проводил операции валютного репо, кредитуя банки долларами из своих резервов. На пике объем операций достиг $33 млрд.ЦБ также активно предоставлял банкам валютную ликвидность в рамках операций валютного свопа. Лимит таких операций был довольно высоким - до $10 млрд.. Кроме того, для участников рынка впервые были проведены валютные аукционы Минфина, лимит по которым на тот момент составлял до $3 млрд.«Сейчас объем валютных средств на клиентских счетах во всех сегментах сократился до четырехлетнего минимума. Это означает, что значительная часть средств уже выведена», - говорит Луцко: в базовом сценарии санкций - без запрета на долларовые операции для госбанков - дефицит валюты пойдет на спад к концу года.Минфин РФ снова провалил план наполнения бюджета за счет долгов.Минфин России в четвертый раз подряд отменил аукцион государственных облигаций.Несмотря на ожидания экспертов, прогнозировавших, что ведомство вернется на рынок после 3-недельной паузы, запланированное на среду размещение снова не состоится.Решение принято «в целях содействия дальнейшей стабилизации ситуации на рынке», объявил во вторник Минфин: с начала апреля долговые бумаги правительства РФ обесценились в среднем на 9%, а в моменте обвал достигал 15%.По итогам сентября Минфин РФ не смог занять на рынке ни рубля. План по займам на III квартал снова был провален: за три месяца от продажи ОФЗ бюджет выручил 201 млрд. рублей вместо 450 млрд. Во II квартале результат был похожим: 197 млрд рублей из 450.Чтобы выполнить годовую программу займов, в IV квартале Минфину нужно выбросить на рынок ОФЗ на 700 млрд. рублей, указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.Но этого не произойдет: уже очевидно, что годовой план невыполним, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.«Минфин РФ осторожничает, его текущая политика - не навредить», - рассуждает портфельный менеджер УК «Райффайзен Капитал» Константин Артемов. Хотя рынок отскочил от минимумов с начала 2016 года, а индекс цен ОФЗ за 2 недели прибавил 3,9 пункта, покупки исходят лишь от российских банков, получивших 400 млрд. рублей непосредственно от ЦБ.Нерезиденты тем временем продолжают продавать, указывает главный инвестстратег ITI Capital Искандер Луцко: сбросив бумаги на $6 млрд. за апрель-август, в сентябре они вывели еще около $1 млрд.Доля зарубежных инвесторов упала примерно до 25% - минимума с августа 2016 года, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.«Американские законодатели и без введения санкций добились, чего хотели», - делает вывод Тремасов: достаточно было лишь опубликовать законопроект о санкциях на госдолг и госбанки, чтобы привлечение денег на рынке ОФЗ стало проблематичным для Минфина, а стоимость потенциальных заимствований заметно выросла.Если в начале года он мог занимать на 10 лет под 7% годовых, то в начале сентября ставки превысили 9%, прежде чем опуститься до 8,6% к концу месяца.Хотя закон о санкциях, внесенный в конгресс, не требует продавать ОФЗ, а лишь запрещает покупку новых бумаг, в конечном итоге решение будут принимать сами инвесторы: процедуры compliance ряда банков и фондов с большой вероятностью заставить их полностью уйти с рынка, отмечает Райффайзенбанк.Под вопросом остается и масштабная программа привлечения долга на 2019-21 гг, которой Минфин планировал финансировать инфраструктурные стройки: закон о бюджете предполагает рост займов в 1,5 раза - до 1,7 трлн. рублей. Рынок давно привык относиться к этим цифрам философски, отмечает аналитик Росбанка Юрий Тулинов.С точки зрения бюджета никакой трагедии нет, указывает Тремасов: остатки на счетах позволяют протянуть без привлечения долга год и более, а девальвация рубля при дорожающей нефти сделала казну профицитной впервые с 2011 года.«Проблемы исполнения бюджета в следующем году будут связаны не с нехваткой средств, а с низким качеством проработки нацпроектов, под которые и требуются дополнительные финансовые ресурсы, - предупреждает Тремасов. - Иными словами, денег много (а после повышения НДС будет еще больше), а идей мало. С точки зрения здравого смысла невозможно родить десятки высокоэффективных проектов за столь короткие сроки».Как и предполагалось, на сессии валютного межбанка 26-го доминировали покупатели. С одной стороны преобладание спроса было сформировано заметным ростом гривневой ликвидности стараниями компенсировавшего на несколько миллиардов нацвалюты НДС Казначейства, с другой, желанием затарившимися во время недавнего отката «американца» валютой банками-спекулянтами «немножко заработать» на баксодефиците. Последний был сформирован вполне прогнозированными «придержками» СКВ экспортерами, которые ограничились «обязательными» продажами внешнеторговой выручки. Щедрость Казначейства исключила «необязательные» продажи СКВ ради гривни на текущие расходы.Не без участия «быков» валютного межбанка немного вверх приподнялся и наличный рынок. Хотя, справедливости ради, стоит отметить очередную дивергенцию в антураже «налички» и «безнала». Второй получил гривневую подпитку, предоставив возможность безналичному «американцу» прибавить в цене, а наличный рынок по-прежнему сидел на голодном пайке, пытаясь следовать вверх за безналичным «родственников» на «голом энтузиазме». Наличный «американец» рос в среду очень незначительно и крайне «неохотно». Дилеры наличного рынка небезосновательно опасались коллапса ликвидности, причем первые «звоночки» затухания торговой активности прозвучали в соседнем Запорожье, где доллар с утра прибавил всего лишь по 5,0 коп. в обеих позициях.Таким образом, в очередной раз приходится констатировать определяющую значимость состояния гривневой ликвидности для формирования курса и, собственно, самого тренда, рынка доллара… Иначе говоря, оставив на обочине остальные, прежде значимые драйвера рынка пары доллар-гривня, сейчас практически все зависит от наличия или отсутствия в должном объеме гривневого инструмента. Будь то компенсация НДС, погашение Минфином ОВГЗ или гривневые дивиденды «варягов». Сюжет сессии среды это продемонстрировал, подтвердил более высокую значимость гривневой ликвидности чем объемы притока экспортной выручки из-за рубежа. Хотя, как известно, продавцы СКВ не могут не приветствовать рост цен доллара.Мы ждем сохранение до завершения текущей недели присутствия на валютном межбанке «зеленых быков». Казначейство может еще порадовать рынок компенсацией НДС, а затем в игру включатся импортеры, которым не удалось скупиться во время недавней курсовой просадки доллара.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67192 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4236 раз. Подякували: 7757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 25.09.18

дядя Caша » Вів 25 вер, 2018 13:11 0 56

дядя Caша Вів 25 вер, 2018 13:11 Итоги: Прогнозы 24.09.18

дядя Caша » Пон 24 вер, 2018 12:42 0 52

дядя Caша Пон 24 вер, 2018 12:42 Итоги: Прогнозы 21.09.18

дядя Caша » П'ят 21 вер, 2018 12:04 0 67

дядя Caша П'ят 21 вер, 2018 12:04